6 главных трендов моды на Fashion Idea Festival: от экосознательности до национальной самоидентификация

На фестивале, главная задача которого поддержать творческие fashion-идеи молодых дизайнеров и брендов, были представлены коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, отражающие концепцию SUSTAINABLE FASHION - использование локального сырья и ручного труда, стилизация старых вещей и освещение остросоциальных тем. Предлагаем разобраться в современных трендах ответственной моды!

Открыл модный фестиваль показ бренда Fashion Dolls. Дизайнер бренда Наталья Балашевская презентовала коллекцию «Армия любви», посвященную белорусским женщинам-героиням Великой Отечественной войны. Одежда предназначена для сильной и целеустремленной женщины, настроенной на новую и яркую жизнь. Модели вышли на подиум в дерзких нарядах, стилизованных на военный манер: платье в горошек и форменная куртка Министерства по чрезвычайным ситуациям; белый юбочный костюм из жаккарда для Военно-морского флота; солдатская шинель и боди.

Тренд - мода, как на способ говорить о проблемах

Тему загрязнения воды подняла дизайнер бренда Gravity Галина Санько. Коллекция «RESONANSE» создана по принципу безотходного конструирования изделий, минимизирующего выброс ненужных материалов при раскрое. Кроме того, коллекция имеет множество референсов к синергии человека и воды - пуговицы-раковины, тематические графические принты и ручная роспись.

Тренд - минимизация отходов при производстве

Бренд Екатерины Безруковой в показе TIKOTA UNIQUE x HUAWEI обратился к теме единства людей, находящихся в разных социальных положениях. В показе принимали участие пожилые люди, мамы вместе с детьми и люди с ограниченными возможностями. Помимо того, в показе были задействованы такие известные личности, как основательница Belarus Fashion Week Янина Гончарова, "Миссис Беларусь- 2018" Екатерина Сакович, блогер и модель Ольга Рыбакина.

Тренд - социализация

Юлия Демидович уже не в первый раз становится участницей Fashion Idea Festival. В прошлом году девушка готовила коллекцию для конкурса креативных дизайнеров New Names Belarus Fashion Week, где успешно презентовала себя перед менторами и членами жюри. В этом году дизайнер представила коллекцию «Океан внутри», вдохновленную путешествием к океану.

Тренд - экосознательность

Бренд КАСТРАМА подготовил коллекцию из переработанных материалов, используя "бабушкино" кружево, одежду из секонд-хендов и другое вторичное сырье. Дизайнер также сделала акценты на натуральные ткани и естественные бьюти-образы моделей от Relouis.

Тренд - slow fashion

Дизайнер из Витебска Татьяна Аржанова создала коллекцию «Притяжение любви», которая инспирированна любовью между мужчиной и женщиной. Основой коллекции послужили белорусские мотивы- модельер обратилась к национальным орнаментам и вышивкам, а также добавила круглые панно с изображением белорусской пары.

Тренд - национальная самоидентификация

В настоящее время, благодаря таким проектам РОО «Белорусская палата моды», как Belarus Fashion Week Ethical Fashion Show, Fashion Idea Festival и показам в сотрудничестве с зарубежными дизайнерами, в Беларуси растет осведомленность и лояльность людей к мировому тренду SUSTAINABLE FASHION.