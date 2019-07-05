2019-07-05T11:34:06+03:00
Минск
КП Беларусь

На мусорном полигоне под Минском прошел модный показ

Модели дефилировали с авоськами. Так белорусов призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов [фото]
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На мусороперерабатывающем заводе прошел необычный показ.На мусороперерабатывающем заводе прошел необычный показ.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Показ прошел 4 июля возле полигона отходов “Тростенецкий”. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Показ прошел 4 июля возле полигона отходов “Тростенецкий”.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Модный показ прошел на мусороперерабатывающем заводе под Минском. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Модный показ прошел на мусороперерабатывающем заводе под Минском.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дизайнеры призвали обратить внимание на проблему пластиковых отходов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дизайнеры призвали обратить внимание на проблему пластиковых отходов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Попасть на показ мог любой желающий. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Попасть на показ мог любой желающий.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Модели дефилировали с авоськами в руках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Модели дефилировали с авоськами в руках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На показе можно было увидеть несколько белорусских брендов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На показе можно было увидеть несколько белорусских брендов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Необычный модный показ. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Необычный модный показ.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Организаторы показа призывают минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Организаторы показа призывают минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Слоган показа: “Покед, пакет, или make avoska great again!” Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Слоган показа: “Покед, пакет, или make avoska great again!”Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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