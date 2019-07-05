На мусорном полигоне под Минском прошел модный показ
Показ прошел 4 июля возле полигона отходов “Тростенецкий”.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Модный показ прошел на мусороперерабатывающем заводе под Минском.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Дизайнеры призвали обратить внимание на проблему пластиковых отходов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Попасть на показ мог любой желающий.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Модели дефилировали с авоськами в руках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На показе можно было увидеть несколько белорусских брендов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Необычный модный показ.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Организаторы показа призывают минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Слоган показа: “Покед, пакет, или make avoska great again!”Фото: Виктор ДРАЧЕВ