Дворец XIX века и усадьба Радзивиллов: исторические здания, которые продают меньше чем за 100 рублей

Монастырь кармелитов в Глубоком: пострадал еще от восстания Калиновского

Цена - 25,5 рубля

Здание построили монахи ордена кармелитов в 1735 году в историческом центре Глубокого. Оно примыкает к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которая изначально была костелом. Но монахи-кармелиты приняли активное участие в восстании Кастуся Калиновского, после чего монастырь закрыли, а костел передали православной церкви. Он, пусть и видоизмененный, отлично сохранился.

Монастырь кармелитов в Глубоком. Фото: Globus.tut.by / Андрей Дыбовский

Зданию монастыря повезло меньше. В XX веке оно несколько раз меняло хозяев: здесь располагалось местное староство, штаб Русской освободительной армии полковника Гиль-Родионова, маслосырзавод и архив. Потом постройка осталась без присмотра, и пять лет назад по решению суда здание монастыря признали бесхозным.

Сейчас бывший монастырь впервые выставили на продажу с аукциона со стартовой ценой в 25,5 рубля. Его продают вместе с большим подвалом (1 300 кв. м) и правом аренды земельного участка. Аукцион назначен на 1 августа.

По условиям аукциона, новый собственник должен не позже чем через три года после покупки начать использовать здание в предпринимательской деятельности и заниматься этой деятельностью он должен не меньше года. Реконструкцию и модернизацию новый владелец тоже должен провести за три года после оформления документов о покупке.

Здание Акцизного управления: владельцами были НКВД, пионеры и эмигрант из США

Цена - 76,5 рубля

Фактурное здание из красного кирпича в Барановичах датируется 1902 годом. Сначала в нем было Акцизное управление, а потом в разные годы располагалась польская гимназия, НКВД, Дом пионеров и Экономико-юридический колледж. В 2009 году колледж переехал, и здание несколько лет пустовало.

Искать нового хозяина ему начали с 2011 года, и даже было нашли. С аукциона за 58 тысяч долларов его купил эмигрант из США. Но хеппи-энда не случилось - новый собственник за пять лет так и не приступил к реставрации, и здание у него изъяли.

Акцизное управление в Барановичах. Фото: Intex-press.by / Евгений Тиханович

Бывший собственник рассказал, что приступить к реставрации ему помешала нескончаемая бумажная волокита, которая, кроме потери времени, повлекла и дополнительные затраты.

- Документ о переходе права собственности к новому владельцу горисполком переделывал три раза и готовил его почти три месяца. В результате я просрочил сроки регистрации в БТИ, и мне пришлось платить штраф - 3 тысячи долларов, - рассказал он в беседе с корреспондентом Intex-press.

Несмотря на это, еще в 2014 году он был настроен восстановить здание, дело дошло до оформления проектной документации, начало реставрации было назначено на 2015 год. Но она так и не началась. В 2016 году владелец здания выставил его на продажу, отказавшись пояснять свое решение журналистам. Попытка продажи не увенчалась успехом, и Акцизное управление у жителя США изъяли.

Теперь здание снова выставили на аукцион. По его условиям, новый собственник должен в течение двух лет после покупки разработать проектную документацию на реконструкцию объекта и провести реконструкцию не позже чем через три года с момента получения разрешения на проведение строительных работ.

После того как здание будет отремонтировано, в нем надо не менее двух лет вести предпринимательскую деятельность.

Усадьба Радзивиллов в Полонечке: уникальные колонны, которые чудом сохранялись больше двух веков

Возможная цена - 25,5 рубля

Памятник архитектуры классицизма конца XVIII - начала XIX вв. называют уникальным для Беларуси. Его выделяют так называемые гермы - четырехгранные колонны, которые завершает скульптурное изображение головы древнегреческого героя или философа. По невероятно счастливому стечению обстоятельств они сохранились до наших дней.

Во времена Матея Радзивилла Полонечка стала крупным культурным центром, который посещали именитые гости, например Дмитрий Фонвизин. Здесь хранилась часть родовой картинной галереи Радзивиллов, нумизматическая коллекция и богатая библиотека.

Усадьба Радзивиллов в Полонечке. Фото: Globus.tut.by / Андрей Дыбовский

Представители рода жили здесь вплоть до 1939 года. Во времена Второй мировой войны дворец пострадал, но его восстановили и открыли в нем школу-интернат. В конце 90-х школа-интернат переехала, а имение осталось без хозяина и пустует уже почти 20 лет. Отсутствие капремонта привело здание в аварийное состояние. Весной прошлого года в усадьбе обрушились две стены.

Найти нового хозяина пытаются уже больше пяти лет. В 2014 году его с аукциона приобрела частная фирма, после реставрации инвестор хотел разместить здесь туристический объект. Но через два года после покупки владелец вернул усадьбу государству.

Осенью прошлого года усадьбу в очередной раз выставляли на продажу с понижением цены на 80% - отдавали за 19,2 тысячи рублей. Но желающих купить здание не было.

Сейчас местные власти решают, за какую сумму продавать дворец: оставить последнюю цену или снизить ее до одной базовой.

- Рассматриваются оба варианта. В каждом есть свои плюсы и минусы. Хотелось бы, чтобы при том или ином варианте был результат, - пояснил Павел Манько, председатель комитета «Брестоблимущество».

По его словам, новые торги не назначают, так как нет потенциального покупателя. Аукцион требует затрат, и стоит его проводить, только имея желающих принять в нем участие.

Усадьба Гребницких в Ореховно: разграбленная и в 1917-м, и в лихие 90-е

Цена - 25,5 рубля

Бывший дворцово-парковый комплекс 1840 года в стиле позднего классицизма расположен на берегу озера Ореховно в одноименной деревне Витебской области. Его украшала въездная аллея из лип, солнечные часы и живописный парковый ансамбль со скульптурами, редкими деревьями, цветами.

Усадьбой Гребницкие владели до Октябрьской революции. У них была суконная фабрика, пивоварня, конезавод. В послереволюционное время имение разграбили: украли мебель и многочисленные коллекции, из парка исчезли скульптуры.

Усадьба Гребницких в Ореховно. Фото: Globus.tut.by / Андрей Дыбовский

С 30-х годов до начала Второй мировой войны здесь работала школа, во время войны располагался госпиталь, а с середины 40-х и до конца 90-х - снова школа. В 1998-м в Ореховно открыли новую школу, а опустевшее здание снова разграбили, оно лишилось даже батарей и оконных рам.

Местные власти планировали отреставрировать имение, открыть музей ремесел и гостиный двор. Но планы не воплотились в жизнь, и в 2014 году усадьбу Гребницких выставили на продажу за 41 000 евро.

Из-за отсутствия покупателей цену снизили до минимума - одной базовой величины, но и это не помогло. На данный момент здание не выставлено на аукцион, но, как пояснили «Комсомолке» в Ушачском райисполкоме, как только появится заинтересованный в покупке, сразу же начнется подготовка к продаже.

- Можно связаться с нами как с балансодержателями и сообщить о желании купить имение XIX века. Мы тут же дадим в газету информацию о том, что здание выставляем на аукцион, - сказал Виктор Котов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ушачского районного исполнительного комитета.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Супруги, которые выкупили старинную усадьбу: «Коммерческих целей у нас нет, просто хотим, чтобы она жила»

Генрих и Лариса Третьяк купили заброшенную усадьбу во Флерьяново за одну базовую величину в 2012 году (тогда это было 35 000 неденоминированных рублей, или 4,5 доллара). Еще около 500 долларов новые владельцы заплатили за оформление документов.

С тех пор собственными силами они поддерживают жизнь усадьбы, в которой в 1908 и 1909 годах отдыхала писательница Элиза Ожешко. Здесь она в начале прошлого века посадила дуб, который благополучно дожил до наших дней и теперь украшает оставшуюся часть парка.

Усадьба во Флерьяново. Фото: Intex-press.by / Евгений Тиханович

Здание отличается необычным внешним видом, основная его часть деревянная, а фасад построен из красного кирпича, что делает его похожим на замок. В советское и постсоветское время в нем располагалось правление колхоза, председателем которого и был сам Генрих Третьяк.

После того как администрация колхоза переехала, здание осталось без хозяина.

- В течение 14 лет здание разваливалось. Мне стало жалко усадьбу, - рассказывает Генрих Третьяк.

Теперь благодаря усилиям пенсионеров в когда-то забытую усадьбу по выходным приезжают как случайные туристы, так и туристические группы.

- Я работаю, а моя супруга озвучивает - проводит экскурсии. Приезжает из России много людей, - говорит Генрих Третьяк. - У нас нет коммерческих целей, мы просто хотим, чтобы усадьба жила. А сам интерес для меня в том, что я делаю все своими руками.

Новые владельцы устраивают здесь местные фестивали, литературные чтения и даже балы. В 2020 году усадьба отметит свое 150-летие. К этой дате владельцы планируют провести празднование, уже сейчас договариваются с одной из местных организаций о поддержке юбилея.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Вопрос не только подсчета денег, но и жизни людей, которые занимаются имениями»

Отсутствие интереса инвесторов к историко-культурным ценностям часто объясняется тем, что многие здания расположены в регионах.

- Потенциальные инвесторы не всегда видят функцию здания. Когда старинное имение стоит в глухой деревне, не всегда понятно, как его можно использовать. Хотя я знаю пример, когда богатые люди покупали двухсотлетнее имение для себя, - говорит Александр Варикиш, директор фонда «Страна Замков».

Саму идею понижения цены на историко-культурные ценности специалист называет хорошей, ведь основной объем вложений - это проектирование, строительство и ввод здания в эксплуатацию. По его словам, в Беларуси с конца нулевых и до 2014 года поднялась волна интереса к таким покупкам: состояние экономики было лучше, у инвесторов было больше денег на подобные приобретения. Хотя уже тогда стало понятно, что не все смогут вытянуть эти здания. И действительно, часть из них по разным причинам вернулась государству: кто-то из инвесторов не справляется с реализацией своих планов, у кого-то заканчиваются деньги, а кто-то отказывается от проекта, когда реальность не совпадает с ожиданиями.

- Тем не менее есть позитивные примеры. Пенсионеры выкупили имение Флерьяново в Ляховичском районе, занимаются зданием, консервируют его. Они понимают, что их пенсий не хватит на восстановление усадьбы, но они хотят законсервировать здание, чтобы оно не погибло. Им уже за 80, они активные, моложавые, радуются, когда в имение приезжают туристы. Поэтому это не только вопрос калькулятора, но и вопрос жизни людей, которые занимаются этим имением, - говорит Александр Варикиш.

Он считает, что во многих объектах, которые сейчас пустуют, возможно, будут меняться собственники, но со временем найдутся постоянные хозяева. И сохранят для следующих поколений историческое наследие страны.