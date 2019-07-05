В Минске наградили лучших руководителей предприятий

В деловом сообществе конкурс «Человек Дела» вполне заслуженно называют церемонией вручения «Оскаров» белорусского бизнеса.

На протяжении 23 лет, конкурс активно поддерживают государственные структуры и предпринимательские союзы, которые принимают самое активное участие в выдвижении кандидатов. В этом году на звание «Человек Дела» претендовали 150 кандидатов, но по традиции победителями объявлены только 12.

Итоги конкурса ежегодно подводит общественный совет, в который входят наиболее авторитетные белорусские предприниматели, экономисты, общественные деятели. Возглавляет совет Петр НИКИТЕНКО, академик, доктор экономических наук, профессор, советник Национальной академии наук Беларуси, создатель белорусской инновационной и ноосферной школы.

Премия "Человек дела-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассматривая кандидатуры лауреатов, общественный совет конкурса «Человек Дела» руководствовался весьма жёсткими критериями отборами, учитывались и личные качества управленцев: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм.

Лауреатам конкурса «Человек Дела – 2019» вручаются дипломы Издательской группы «Дело» и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.

За активное содействие развитию агросектора наградой конкурса отмечен глава крестьянского хозяйства из д.Хильчицы Гомельской области Михаил Шруб.

Во вручении награды учредителю ООО "Торговый дом Азербайджана" Васифу Исмаилову (слева) принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Гандилов Латиф Сайфаддин Оглы

Лауреаты конкурса «Человек Дела-2019»:

в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках» – Генеральный директор ОАО «Керамин» Александр ЯНОВСКИЙ.

Александр Яновский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В промышленность пришел в 1986-м году. Начинал на «Гомельдреве» замом начальника цеха, с 2002 года работал на «Амкодоре»: сначала руководителем завода «Ударник», затем – генеральным директором всего объединения. В 2012 году возглавил ОАО «Керамин»;

Александр Яновский – убежденный рыночник, конкуренции не боится, наоборот – считает ее главным двигателем прогресса: «Сегодня в мире профицит практически любых товаров. Единственная возможность продать – это сделать лучше, чем у конкурентов и предложить по интересной цене»;

в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке» – учредитель ООО «Торговый дом Азербайджана» Васиф ИСМАИЛОВ.

Васиф Исмаилов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня компании Васифа Исмаилова вышли на ежегодное строительство в Азербайджане жилья в объеме 100-150 тыс. кв.м.;

Среди белорусских активов бизнесмена торгово-развлекательные и административные объекты в Могилеве и Минске. В июле в Могилеве открывается «Атриум», совмещающий гостиничные, торговые и развлекательные площади;

«Здание – это твой ребенок», – убежден Васиф Султанович, который хочет оставить после себя то, «что простоит столетия. Это куда более важная задача, чем просто заработать деньги»;

в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – Директор ООО «Олмисервис» Михаил ЗАЙКИН.

Михаил Зайкин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас в управлении Михаила Зайкина компания с численностью работников более ста человек и годовой выручкой $5 млн. Основной профиль – производство деталей для приборов контроля, медицинского оборудования и продукции машиностроения.

В его бизнесе многое держится на доверии. Зачастую высланные клиентом чертежи передаются на производство еще до заключения договора – чтобы успеть сделать вовремя и качественно.

Михаил Зайкин говорит, что также хотел бы более активно выступать в роли контрактора, отдавая часть технологических операций на аутсорсинг, что повышает эффективность производства.

в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» – глава «крестьянского хозяйства Шруба М.Г» Михаил ШРУБ.

Михаил Шруб.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За 26 лет Миъаил Шруб создал одно из самых крупных и рентабельных предприятий в стране. Сейчас крестьянской хозяйство Михаила Шруба работает с рентабельностью порядка 20-25%, а выручка на одного работника составляет $42 тыс. Сегодня у Шруба работает 160 человек. Его хозяйство использует 3,5% сельхозугодий, а приносит 30-35% выручки района.

«То, что уже есть, – это стартовая площадка, должен вырасти еще более крупный и конкурентный бизнес. Если мы что-то сделали для отрасли, так это подали пример того, что можно достичь результата, если не бояться пробовать», – убежден Михаил Григорьевич.

в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления» – директор ООО «Праймилк» Анатолий БЕЛЯВСКИЙ.

Анатолий Белявский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работал начальником торгового отдела в частной компании «Биоком», а с октября 2017 года возглавил предприятие «Праймилк».

В создание нового производства по переработке молочной сыворотки вложено порядка €43 млн. Первые годы после ввода в эксплуатацию выдались сложными.

На данный момент продукция «Праймилк» реализуется в 26 странах мира: в Европе, Азии и Африке. Большим достижением стал выход на рынок Южной Америки.

Сейчас в «Праймилке» самая высокая заработная плата в регионе (по итогам мая – в среднем 1 483 руб.) и достойный социальный пакет,

«Когда любишь работу, то нет ни одного рабочего дня», -- убежден Анатолий Белявский.

в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» – директор ОАО «Волатавто» Евгений БАБАРЫКИН.

Евгений Бабарыкин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2000-м году Евгений Бабарыкин переходит на «Волатавто» заместителем директора по науке, а с 2009 года возглавляет его.

Выиграв тендер в России на модернизацию ЗРК «Печора», «Волатавто» стало инновационным предприятием, инжиниринговой компанией, начало заниматься разработкой и изготовлением систем вооружения, имеет мощное КБ,

Каждый год на нем появляется от трех до пяти новых разработок систем, которые принимаются на вооружение в Беларуси, в России и в других странах.

«У меня много идей, я живу ими, и предприятие дает возможность воплощать их в жизнь», – говорит Евгений Александрович.

в номинации «За создание инфраструктуры электронного правительства» – Директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Андрей ИЛЬИН.

Премия "Человек дела-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2012 году был принят указ Президента об образовании организации РУП «Национальный центр электронных услуг», а ее первым сотрудником и руководителем стал Андрей Ильин.

Центру удалось объединить все существующие в стране значимые системы межведомственного взаимодействия в одну, представляющую, по сути, электронное правительство.

«Инфраструктура электронного правительства, которая создана в Беларуси, ничуть не хуже решений в тех странах, которые занимают первые места в рейтингах. И я думаю, что не за горами тот день, когда мы выйдем на мировой рынок с предложением своих продуктов», – уверен Андрей Анатольевич.

в номинации «За повышение престижа марки «сделано в Беларуси» – Директор ЗАО «Голографическая индустрия» Александр БОБОРЕКО.

Александр Бобореко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основное направление предприятия – это производство защитной голографической продукции для маркировки и идентификации товаров, ценных бумаг и документов. За 20 лет работы предприятие изготовило около 30 млрд голографических знаков

. Двенадцать лет назад предприятие не имело ни одного международного контракта, а сегодня защищает товары и документы Беларуси, России, Литвы, Непала, Азербайджана, Киргизии, Руанды, Сербии и других стран

в номинации «За высокое качество бизнес-услуг» – Руководитель группы компаний «Твоя Столица» Владимир ДАВИДОВИЧ.

Владимир Давидович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Главная мотивация для меня в бизнесе – это то, что твоя деятельность приносит пользу не только твоей семье, но и большому количеству людей», – говорит Владимир Давидович, который уже 23 года является бессменным лидером группы компаний «Твоя столица», крупнейшей по объему оказываемых риэлтерских услуг в Беларуси.

В активе компании – десятки тысяч сделок с жилой и коммерческой недвижимостью, и ни одна из них не была оспорена в суде. Сейчас «Твоя столица» активно внедряет цифровые продукты и решения, участвует в разработке интеграционной платформы «Электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг».

в номинации «За инновационный подход в формировании комплексной и устойчивой системы дорожной безопасности» – Генеральный директор группы компаний «СТиМ» Игорь ЧЕРНЕНКО.

Жизнь подсказала направление для развития бизнеса – собственное производство специализированной техники для дорожной разметки. К концу 1998 года на «СТиМе» была выпущена первая такая машина «Шмель-1», а следом освоили и выпуск дорожной краски. Затем добавлялись все новые направления производства: термопластики, пластические краски холодного нанесения и прочая продукция, Сегодня в группе компаний «СТиМ» более 800 работников.

Ведущий церемонии Денис Курьян.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«СТиМ» активно развивает экспортное направление: например, является поставщиком №1 материалов дорожной разметки в Польше, активно работает на рынке стран СНГ, Балтии, Болгарии, Хорватии, Грузии.

в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – основатель компаний «Диамантпром» и «Платина-груп» Алексей КОРЯГИН.

В начале 2000-х годов Алексей Корягин основал компанию «Диамантпром», ставшую ведущим импортером золота в страну.

Сейчас в активе у бизнесмена порядка 40 ювелирных магазинов, объединенных в сети «7 карат» и «Diamante» и управляемых компанией «Платина-Груп». Следующий шаг – собственное производство такой продукции.

Премия "Человек дела-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оглядываясь на свой путь предпринимателя, Алексей Корягин делает вывод, что в жизни все познается методом проб и ошибок: «Даже если в 100 случаях не получилось, надо попробовать сто первый раз»

в номинации «За создание и продвижение нового отечественного бренда профессиональной косметики для волос sergio professional» – Директор компании «Милонда» Сергей ГАЙЧУК.

«Милонда» стала первым в Беларуси частным предприятием в сфере профессиональной косметики для волос с собственным брендом - sergio professional.

Группа "Тутси" на премии "Человек дела-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

За долгие годы работы в компании накопилась серьезная аналитика, которая помогла определить, чего именно не хватает потребителю

«Для бренда sergio professional мы подбирали состав, учитывая ценовую нишу. Мы добились очень хорошего качества. Производство налажено на европейском заводе, который на сегодняшний день является лидером в отрасли», – отмечает Сергей Гайчук.

Его главные принципы – честность, порядочность и целеустремленность.