12 лет лишения свободы: экс-зампреду Мингорисполкома вынесли приговор

‌Сегодня, 5 июля, в суде Центрального района вынесли приговор бывшему заместителю главы Минска Андрею Доморацкому. Поддержать обвиняемого пришли его родственники. Сестра Доморацкого держала в руках листы бумаги с цитатами президента: «Только с поличным! Видео, аудио на стол!», «Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека». Мать обвиняемого показывала лист с текстом: «Лукашенко - Носкевичу: Ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного».

Мать обвиняемого считает, что ее сына оговорилиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Уберите листовки, - подошел к женщинам пристав.

Приговор суда: 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Доморацкий также должен заплатить штраф в доход государства в сумме более 76 тысяч рублей. Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности на срок 5 лет.

В суде Центрального района вынесли приговор Андрею ДоморацкомуФото: Павел МАРТИНЧИК

Приговор Доморацкий выслушал спокойно.

После оглашения приговора он сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда.

- Мой сын, Доморацкий Андрей, несмотря на обвинительный приговор, не виновен. Я горжусь своим сыном - тем, что он мужественно переносит случившееся с ним, - говорит мать Доморацкого Валентина Павловна. - Арестовали его якобы за похищение 3 миллионов рублей. Давление в СИЗО было страшным: требовали признания, угрожали, шантажировали сыном Димой, обещали подложить наркотики 16-летнему парню. Но Андрей в каждом письме просил: берегите Димку! Не сдался. Просил на допросах: отвезите меня на работу. И я вам за 15 минут найду потерянные деньги. Конечно, его не отвезли.

Сестра Доморацкого держала в руках листы бумаги с цитатами президента.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам женщины, 10 месяцев следователи искали подтверждение связи Доморацкого и Барисевича (экс-начальник Главного управления потребительского рынка, который был до Доморацкого - его осудили на 14 лет. - Ред.) и не нашли.

- С чем идти в суд, если 3 миллиона на месте, премия (начисленная обвиняемому, которую он вернул до своего задержания) не сильный аргумент, а человек отсидел безосновательно большой срок? Вот тут и состряпали на ходу на 10 месяце следствия дело о так называемой взятке без единого прямого или косвенного доказательства. Абсурд.

Бывшего чиновника обвиняли по трем статьям Уголовного кодексаФото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина собирается обращаться к президенту с просьбой защитить ее сына.

- Я уже это делала, но мои письма так и не дошли до адресата. Очень сложно пройти все барьеры на пути к Александру Григорьевичу...

- Вы считаете, что его оговорили? - уточнили журналисты у матери обвиняемого.

- Оговорили. Сто процентов!

Напомним, суд над бывшим начальником Главного управления потребительского рынка Андреем Доморацким начался в апреле. А задержали его в мае прошлого года.

Приговор Доморацкий выслушал спокойно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывшего чиновника обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и получение взятки.

Так, по данным обвинения, Доморацкий еще в должности зампредседателя Мингорисполкома в два приема взял 2500 долларов. Это произошло в 2015-м и 2016 годах: Доморацкий за вознаграждение дал разрешение на круглогодичную работу павильона и летнего кафе в Минске.

Мать обвиняемого собирается обращаться к президенту.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А в сентябре 2017 года, когда обвиняемый уже занимал должность начальника Главного управления потребительского рынка (ГУПР), он, по версии обвинения, решил увеличить показатели рентабельности продаж не совсем законным путем: дал подчиненным указания составить дополнительные договоры с подведомственными организациями. В договорах было прописано, что организации должны были намного больше платить за услуги ГУПРа: например, для некоторых из них сумма увеличивалась с 30 до 270 базовых величин, с 50 до 350, с 300 до 1300. Выручка ГУПР тем самым увеличилась на 112 тысяч рублей, выросли и показатели, что отразили в отчетах о результатах работы управления потребительского рынка. Видя такой результат, ГУПР на год освободили от выплат в бюджет города - Минск недополучил больше 3 млн. рублей.

Еще один эпизод в обвинении связан с тем, что Доморацкому необоснованно начислили премию за искусственно созданные показатели работы - он получил 1970 рублей. Свою вину он не признал.