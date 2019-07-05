В суде по делу об убийстве выступил обвиняемый иностранный студент: «Алексей мог сам натолкнуться на нож»

В суде Заводского района 5 июля продолжили слушать дело об убийстве 21-летнего Алексея Кривошея. 12 ноября прошлого года молодой человек встретился со студентом Академии авиации Рустамом Рагимовым. По версии следствия, Рустам ударил ножом Алексея, тот скончался. По словам родственников, парни конфликтовали из-за девушки. Рустаму Рагимову грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

«Коварное нападение было спланировано»

В суд пришли мама, бабушка и отчим убитого парня. Сегодня должны состояться прения сторон. Первым с речью выступает обвиняемый Рустам Рагимов; на протяжении всего судебного следствия он молчал. Молодой человек читает с листа, где его показания написаны сухим официальным языком. Суть сводится к тому, что, по мнению Рустама, его вина в убийстве не доказана. Молодой человек заявляет, что не он нападал на Алексея Кривошея, а, наоборот, это на него хотели напасть: «коварное нападение было спланировано под предлогом самообороны».

- Потерпевший Кривошей сообщал о наличии некого «хорошего дяди в КГБ», который поспособствует причинению мне неудобств и высылке меня из Беларуси. Мои действия были совершены с целью защиты моей жизни.

Рустам Рагимов предполагает, что Алексей Кривошей мог умереть «при случайном падении» или натолкнувшись на нож.

Напомним, на предыдущих судебных заседаниях девушка Кривошея, Валерия, рассказывала, что Алексей шел поговорить, отстоять ее честь. Друзей, которые его сопровождали на встречу, Кривошей оставил в стороне. По словам родственников, друзья Алексея, которые выступали свидетелями в суде, вспоминали, что Рустам пришел с компанией из 5 - 6 человек, все они били Лешу.

По версии следствия, Рустам ударил ножом Алексея, тот скончался.Фото: Алеся ДОБЫШ

«Я могу сама дать родителям Рагимова 15 тысяч долларов, чтобы они вернули моего сына и здоровым и живым»

Обвиняемый рассказал, что его родители предлагали выплатить потерпевшим 15 тысяч долларов в качестве добровольной помощи, 7 тысяч даже перевели банковским переводом, но потерпевшие отказались их принять.

Мама и бабушка Алексея с такой версией не согласились: они говорят, что родители Рагимова деньги им действительно предлагали, но с условием: взамен они должны были попросить в суде для Рустама наказания, не связанного с лишением свободы.

- Они просили, чтобы их сына не наказывали. Мы эти деньги не взяли, нам они не нужны. Я могу сама им дать 15 тысяч долларов, чтобы они моего сына привели здоровым и живым, - ответила мама Алексея.

- От добровольного возмещения без условий никто не отказывался, потерпевшие готовы ее принять,- добавил адвокат, который представляет интересы Ларисы Францевны, бабушки Алексея.

Принято решение вызвать в суд родителей Рустама Рагимова, чтобы урегулировать денежные вопросы. Ни на одно заседание мама и папа Рагимова не приходили. За полчаса перерыва родственники с обеих сторон договорились: мама и бабушка получили деньги и уменьшили сумму своих исков на возмещение морального вреда со 100 до 99 тысяч белорусских рублей.

Защитник Рустама попросила приобщить к материалам дела несколько характеристик Рагимова, в том числе из музыкальной школы, где он учился в детстве: там парня характеризуют как ответственного, спокойного и трудолюбивого, «воспитанного в лучших традициях интеллигентной семьи». Зачитала адвокат и характеристику мамы Рагимова; суд все эти материалы приобщил к делу. Защитник потерпевшей стороны просил приобщить видеозапись, на которой хорошо виден момент убийства, и скриншоты хорошего качества с камеры - суд отказал, мотивируя это тем, что в деле уже есть эти материалы, хоть и плохого качества.

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