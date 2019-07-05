Ленин проиграл в битве улиц Центральной и Садовой

Безусловным победителем стала улица Центральная. Она существует в 5161 населенном пункте Беларуси. Правда, в Минске находится далековато-то от центра - у метро «Автозаводская».

Но больше всего поразил Новолукомль, что в Витебской области. Там 46 Центральных переулков: от первого до сорок шестого! И это при населении города всего в 13 тысяч! В общем, не Новолукомль, а Нью-Йорк местного масштаба.

На второй ступеньке пьедестала - Молодежная (2171), а на третьей - Садовая. От Молодежной она отстает всего лишь на один пункт, рассказала «Комсомолке» начальник управления геоинформационных систем НКА Государственного комитета по имуществу Марина Литреева.

Удивительно, что в рейтинг не попали улицы Советская и Ленина, которые, казалось, есть везде, где ступала нога человека. По словам эксперта, ул. Советская существует только в 1430 городах и поселках Беларуси, а ул. Ленина - и вовсе лишь в 759 (со всеми возможными производными типа Ульянова и т. п.).

Самая длинная по названию улица находится в деревне Куковячино Новкинского сельсовета Витебского района - улица Героя Советского Союза Петра Лукьяновича Грищенко (44 символа). Все дело в том, что в название входит и звание, и полное ФИО Героя СССР. Но вот, например, проспект Машерова пишется без всяких приставок. Хотя если бы Петра Мироновича увековечили бы еще со званиями Героя СССР и Соцтруда, то сами понимаете, где название было бы длинней.

А самые короткие названия улиц состоят из трех символов: например, улицы Гая, Бор, Лоя, Вир, МЮД, КИМ, Май, пер. 1-й, пер. 2-й. Аббревиатура МЮД, скорее всего, расшифровывается как Международный юношеский день.

Любопытно, что улица Короткевича в Минске названа в честь одного из организаторов и руководителей Минского антифашистского подполья в годы ВОВ Дмитрия Короткевича, а не в честь белорусского классика Владимира Семеновича.

Мы заметили, что в Витебской области любят цифры в названии улиц. Например, в Орше есть улицы 537 км Московского пути и 82 км Витебского пути. Да и сам Витебск цифровой город: там есть 10-й Раздольный и 10-й Горячий проезды, улицы 10-я Социалистическая и т. п.

Весьма креативная исполнительная власть в деревне Коробчицы Гродненского района Гродненской области. Новая часть населенного пункта выстроена успешными местными бизнесменами, и улицы названы под стать: Роскошная, Перспективная, Урожайная, Средняя, есть также Детская, Товарищеская, Пейзажная, Тюльпановая.

- Сегодня к названиям улиц местные власти не относятся номинально. Они стараются украсить свой город или деревню благозвучными названиями. Вот идешь по улице Перспективной и думаешь о светлом будущем, - улыбается Марина Литреева.

В населенных пунктах есть улицы в честь памятных дат - да каких! 700-летия Кобрина, 350-летия Миор и т. п.

Топ-5 самых популярных улиц в Беларуси:

Центральная - 5161

Молодежная - 2171

Садовая - 2170

Лесная - 2108

Полевая - 1639