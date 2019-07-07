Самый большой магазин сети «5 элемент» открылся в Минске

4 июля в ТЦ «Замок» по адресу пр. Победителей, 65 распахнул двери для покупателей новый магазин электроники и бытовой техники «5 элемент». Это самая большая торговая площадка сети - более 2000 кв. м. В Минске это уже 14-й магазин «5 элемент». Всего в Беларуси работает 58 розничных торговых точек и интернет-магазин 5element.by.

Особенностью магазина станет большой выбор товаров премиум-класса. Например, посуды WMF. В день открытия многие говорили: когда подходишь к этой посуде, понимаешь, что жизнь удалась. Вообще же выбор поражает: и популярные беспроводные колонки с наушниками, и проигрыватели пластинок для меломанов, и модные электросамокаты. Кто-то сразу перешел к покупкам. Мы пообщались с минчанкой Натальей, после консультации с работниками магазина она так рассказывает о стиральных машинах, словно несколько лет работает в этой сфере:

Для любителей музыки в «5 элементе» специальная секция с наушниками и колонками.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Об открытии магазина узнала от подруги, решила прийти и в итоге купила стиральную машину. Покупку планировала давно, но все получилось спонтанно. Очень приветливые консультанты, все грамотно объяснили. Еще очень приятная система бонусов: 10% скидка, и на карту покупателя зачисляется 20% от суммы покупки - это можно будет использовать при следующей покупке. Еще за разумную плату оформила дополнительную гарантию по программе «Защита+». Это выгодно. Производитель дает два года гарантии, с программой «5 элемента» получается 5 лет, плюс раз в год приезжает мастер и проводит профилактику. Учитывая всю сумму покупки, еще в подарок получила зонт.

Приветливые и грамотные консультанты всегда помогут с выбором.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Супруги Анастасия и Игорь с дочкой Марией пришли за телевизором:

- Узнали об открытии из рассылки. Давно планировали купить телевизор, поэтому решили воспользоваться возможностью: в день открытия весьма приятные бонусы, скидки, на карту возвращается процент от покупки, потом приедем за кронштейном. Модели изучили заранее, на месте посоветовались с консультантом, все подробно рассказал.

В магазине «5 элемент» в ТЦ «Замок» много бренд-зон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За III квартал 2018 года - 1-е полугодие 2019-го магазины сети «5 элемент» открылись во всех действующих ТЦ «Корона». Бонусную карту «5 элемента» завсегдатаи «Короны» могут получить в подарок. Открытие новых торговых площадок обусловлено постоянной заинтересованностью покупателей в приобретении новых предметов бытовой техники и электроники. А покупать необходимую технику лучше всего в тех магазинах, которые предлагают клиентам наилучший сервис - эта история про «5 элемент».

Иван выиграл конкурс «5 элемента» в Инстаграме и получил в подарок пылесос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Здесь огромное количество бренд-зон. Это связано и с интересом производителей, и с интересом покупателей. Во всех товарных категориях большой выбор в разных ценовых диапазонах, - рассказывает Ольга Потатурко, заместитель директора по маркетингу «5 элемент». Она отмечает, что обучению консультантов уделяют большое внимание, они даже проходят психологические тесты:

- Наш учебный центр в последние месяцы работает без выходных. Подобрать персонал в летнее время непросто, к тому же у нас высокие стандарты и требования. Главное, что в новом магазине мы успешно укомплектовали команду продавцов-консультантов. К тому же на площадках много представителей брендов, промоутеров, поэтому покупатели смогут получить исчерпывающую информацию. Мы делаем все, чтобы нашим клиентам было удобнее совершать покупки. «5 элемент» работает по схеме омниканальность. Это значит, что товар можно заказать через интернет-магазин с доставкой: в нашей сети более 13 тысяч населенных пунктов Беларуси. Также доставку можно заказать в любой магазин «5 элемент», причем необязательно сразу оплачивать товар. В последнее время покупатели все чаще выбирают такой вариант, чтобы на месте его посмотреть, проконсультироваться и сделать оптимальный выбор.

В день открытия «5 элемента» в ТЦ «Замок» прошел турнир по игре Forza Horizon на Xbox.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие факторы в работе магазинов «5 элемент» уже стали традиционными: выгодные цены, постоянные акции и специальные предложения. Ежедневно в магазинах покупателям доступно более 100 товаров по акционной цене. Тысячи товаров продаются в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Также экономить позволяет программа лояльности. Суть в том, что вы накапливаете бонусные баллы и экономите до 30% стоимости на следующих покупках. Участниками программы лояльности уже стало более 1 500 000 человек в стране, и их число растет.

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