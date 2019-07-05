2019-07-05T15:13:00+03:00
Минск
КП Беларусь

После увиденного бесплатный пакет на кассе я больше не возьму!»

Минчан свозили на мусорный полигон, где они поучаствовали в модном показе, посетили мусоросортировочный завод и узнали, где хранят мусор
Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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- Момент, когда мы увидели полигон «Тростенецкий», самый впечатляющий. Представьте себе: яма площадью более 30 гектаров, вся заполненная мусором, который не перерабатывается, - делится своими впечатлениями участница экскурсии Ольга. Для того чтобы попасть сюда, она, как и другие участники, написала заявку организаторам. «Оператор вторичных материальных ресурсов» и движение "Цель 99" этим летом организовали уже три экскурсии на мусорный полигон «Тростенецкий».

Первая экскурсия прошла 28 июня. Сначала группу повезли на мусоросортировочный завод. Там участники увидели, как из отходов извлекается мусор, который можно переработать, и узнали об особенностях этого процесса.

Оказывается, есть множество тонкостей, которые нужно учитывать, когда выбрасываешь мусор. Например, необходимо опустошить бутылку прежде чем ее выкинуть, ведь емкости с жидкостью не перерабатываются. Если выбрасываете баночку из-под йогурта, не забудьте снять с нее обертку: она тоже мешает переработке. Печальная новость для любителей пиццы: коробку нельзя переработать, если она чем-то загрязнена.

Минчан посетили мусорный полигон. Фото: предоставлено организаторами

Минчан посетили мусорный полигон. Фото: предоставлено организаторами

После посещения завода экскурсия направилась на мусорный полигон "Тростенецкий", который находится в Шабанах. Именно на него вывозят все бытовые отходы из столицы. Хотя он работает с 2007 года и является самым молодым среди полигонов, обслуживающих Минск, он может быть заполнен уже к 2022 году.

- После того как я увидела, сколько мусора находится на свалке, мне уже не хочется брать бесплатный пакет, который предлагают на кассе в супермаркете! Наоборот, хочется стать бережливее. Теперь я не буду выбрасывать грязную одноразовую посуду или баночку из-под йогурта в обертке, ведь знаю, что они не будут переработаны, - говорит Ольга.

А 4 июля прошел модный показ неподалеку от мусорного полигона. Специально подготовленная площадка была декорирована спрессованными пластиковыми бутылками, картонными коробками и алюминиевыми банками. Моделями стали белорусские медиаперсоны: телеведущая Ольга Рыжикова, чемпионка мира по гимнастике Мелитина Станюта, популярная певица Таня Фаредо и другие. Они облачились в наряды от 15 белорусских брендов, в числе которых - Alena Goretskaya, Zibra, Candy Lady. Дизайнеры создавали одежду из органических материалов, которые являются биоразлагаемыми.

Состоялся модный показ неподалеку от мусорного полигона. Фото: предоставлено организаторами

Состоялся модный показ неподалеку от мусорного полигона. Фото: предоставлено организаторами

Главной изюминкой показа стали сетчатые сумочки-авоськи, которые были у каждой модели. Организаторы показали, что пользоваться авоськами – это не только экологично, но и модно.

- Мы решили поддержать предприятие «Добрая авоська» и закупить авоськи именно у него, – рассказала нам Янина Гончарова, председатель белорусской палаты моды и один из организаторов показа. – На предприятии «Добрая авоська» работают слабовидящие женщины из Гродно. Мы рады дать возможность этому предприятию заработать. Хотя у закупленных сумок есть минусы, мы думаем, что сделали правильный выбор.

Участники модного показа. Фото: предоставлено организаторами

Участники модного показа. Фото: предоставлено организаторами

Заключительная экскурсия пройдет 6 июня. Ее участниками станут не только взрослые, но и их дети.

- Мы решили, что это важно - прививать детям экологическую культуру. Им стоит понять, насколько важно не мусорить, сортировать отходы и осознанно относиться к окружающей среде, - объяснили организаторы.

Экскурсия будет похожа на предыдущие, но теперь гид сделает акцент на детской аудитории. С помощью ярких примеров и простых объяснений она будет привлекать. внимание маленьких участников к важным вопросам экологии.

Пока что данные о количестве мусора неутешительные. Ежегодно из Минска вывозят 1,3 миллиона тонн бытовых отходов, а перерабатывают всего около 15% из них. Так как скоро второй (действующий) участок мусорного полигона будет заполнен, планируется строительство третьего участка.

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