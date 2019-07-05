«Национальную библиотеку в виде улитки еще никто не изображал». Минчанка разрисовала гаражи в центре столицы

Во дворе дома №12 по проспекту Независимости вместо серых стен гаражей теперь красуются необычные «цветы» - стилизованные изображения полсотни столиц, от Тираны до Парижа. Нарисовала их минчанка Екатерина Казнадей.

Екатерина Казнадей решила разнообразить двор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я рисую всю жизнь. Хотя в свое время увлеклась музыкой, закончила Академию музыки в Минске по классу оперного пения, преподавала, пела в группе. Более 16 лет проработала в детской музыкальной и театральной студии при Театре оперы и балета, - рассказывает Екатерина. - Но к 29 годам поняла, что нужно что-то менять, пошла на курсы рисования. Там у меня появилась идея цветов-городов. Ведь город, как цветок, постоянно растет. Река, дороги - это стебли, а достопримечательности - лепестки. Начала думать, как мне это реализовать.

Вместо серых стен гаражей теперь красуются необычные «цветы».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одновременно у жильцов дома №12 по проспекту Независимости появилась идея разнообразить свой двор, пригласить художника, который креативно разрисует гаражи. Дальше дело случая:

Проект помог Кате узнать больше о городах, в которых она не была.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Жильцы дали объявление в одной группе в соцсетях, его увидел мой муж. И я зажглась. Предложила им свою идею, ее обсудили и одобрили. Жильцы занимались и согласованием проекта с властями, получили добро, - вспоминает Екатерина. - С них была подготовка стены к работам, она была серой и разбитой. Ее оштукатурили, покрасили в желтый цвет. Все остальное я делала за собственные средства, мне важно было реализовать свою идею. Только на краску ушло 300 - 350 рублей. Всего там 12 - 15 гаражей, один из жильцов отказался свой предоставить. Как мне объяснили, у него свое видение, как гараж должен выглядеть.

Для зрителей интереснее всего - опознавать изображенные достопримечательности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На работу у Екатерины ушло около месяца. Для зрителей интереснее всего - опознавать изображенные достопримечательности. Например, Национальную библиотеку Минска в форме улитки, домики Старого города в Варшаве в форме лепестков или майдан Независимости в Киеве.

На работу у Екатерины ушло около месяца.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Больше всего переживала за Минск, это ответственно, я очень люблю родной город. Он получился уютным, «ламповым». Из современных зданий только Национальная библиотека - в форме улитки ее еще никто не изображал. В центре - Красный костел, Ворота Минска и Ратуша, телебашня. Это то, что на 100% ассоциируется у меня с Минском, - говорит Екатерина. - Очень еще люблю Вену, город получился ажурным. С Киевом интересно вышло. Это один в один тот рисунок, который я нарисовала, будучи в Киеве - так впечатлилась городом! Просто оставила рисунок в книге отзывов и предложений в кафе... Проект помог мне узнать больше о городах, в которых я не была. Например, что в Белграде находится музей Тесла. В Праге, Лондоне я не была, теперь очень хочу!

Жители положительно оценилу работу Екатерины.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А как жители отреагировали, понравилась работа?

- Пока я работала, подходили, говорили, что нравится. Спрашивали, а когда приступите к той части стены, которую лучше из окна видно? - улыбается Екатерина. - Все постоянно фотографируются, хвалят. Очень приятно!