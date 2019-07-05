Начальница сказала: «Надень бюстгальтер!» А я не хочу!

- Кажется, кто, как не женщины, должны понимать, что бюстгальтеры, особенно летом - это жарко и неудобно. Я вот работаю в компании, где нет строгих требований к одежде. Мужчинам разрешается приходить в офис в шортах, а женщинам - без колготок. Конечно, экстремальное декольте или майки в сетку никто не носит, но конкретных запретов на них нет. Но проблема всплыла там, где ее совсем не ждали.

Я не ношу бюстгальтер в повседневной жизни, надеваю тогда, когда этого требует платье или костюм. У меня второй размер груди - существенная поддержка не нужна. А без белья я чувствую себя комфортно и свободно. Меня не смущает, что под блузкой или сарафаном из плотной ткани у меня голое тело. Грудь - это такая же часть нас, как и руки или ноги. Но моя начальница считает по-другому.

Закончив обсуждать текущие дела, она заявила: «Работа в офисе подразумевает определенный дресс-код. Я не настаиваю на его соблюдении, но надевайте хотя бы бюстгальтер и не отвлекайте от работы своих коллег». Оказывается, мои соски не дают покоя как мужчинам, так и женщинам.

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Милые дамы и господа! Откуда у вас эта установка, что женщина без лифчика - это сразу охотница за сексом? Вспомните Делакруа и его «Свободу, ведущую народ». Или Мадонну, кормящую младенца. Да и вообще искусство Возрождения - нигде обнаженная грудь не считалась призывом к плотским утехам. Почему-то на полных мужчин ваша агрессия не распространяется, а ведь у некоторых грудь гораздо больше женской!

Говорите, вам неприятно смотреть на колышущиеся формы? А на женщин с небритыми ногами и подмышками не противно? А на толстых потеющих дяденек? Так, может, запретим им всем выходить на улицы из-за ваших «фи» и субъективизма? Больше не будем есть на людях бананы и пить минералку прямо из бутылки - вдруг кто-то подумает «о том самом»!

Да, у меня есть соски, но они есть и у мужчин, и у женщин. И мы с вами отличаемся лишь комплексами: у меня их нет. И я не думаю, что девушки носят лифчики, потому что это удобно. Ну разве вы не испытываете облегчение, когда после долгого жаркого дня снимаете бюстгальтер? И не начинайте: «Если белье по размеру, то его не чувствуешь» - еще как! Ведь в нем банально жарко. Я уверена, что большинство носит лифчики для коррекции бюста. И потому, что так требуют нормы, принятые в обществе. Так не слишком ли много установок засело у вас в головах? Носите бюстики, если вам удобно, но не смейте диктовать свои условия тем, кто не спрашивал».

Фото: pixabay.com

ФЛЕШМОБ ПРОТИВ ЛИФЧИКОВ

Кстати, Мила - не единственная девушка, кто открыто бунтует против обязательного ношения бюстгальтеров. Периодически в соцсетях вспыхивают флешмобы, в которых женщины отстаивают свои права носить или не носить лифчики тогда, когда им этого хочется. Например, в 2016 году 18-летнюю школьницу из Монтаны вызвали к директору и сделали выговор за то, что она не носит белье. Девушка создала на Facebook страницу и тут же обзавелась тысячами единомышленников, а хештег #nobranoproblem получил бешеную популярность. Девушки со всего мира стали ходить без лифчиков и постить свои фото в соцсетях со «смелым» хештегом. Всего через месяц движение стало популярным и в России.

КОММЕНТАРИЙ СТИЛИСТА

«На работе вы становитесь частью команды. И если ваш вид влияет на ее продуктивность, игнорировать это нельзя».

- Флешмоб #nobranoproblem - не единственный случай, когда девушки пропагандируют отказ от бюстгальтеров, - рассказывает Ирина Аваряскина, стилист и дизайнер образа. - Еще есть движение Free the Nipple (в переводе с английского «освободи соски»). Его активистки отказываются от ношения лифчиков, мотивируя это здоровьем, комфортом и свободой. Движение активизировалось в 2014 году в Европе, а сейчас активно распространяется у нас в стране, но в меньшей степени.

Для большинства белорусов женская грудь - это сексуальная часть тела. А значит, она априори будет вызывать больше эмоций, чем небритые ноги, так как к эмоциям «неприятно смотреть» примешиваются еще и инстинкты. Мужчины начинают видеть сексуальный объект, а женщины – соперницу, и либо завидуют («грудь не такая», «я стесняюсь» и т. п.), либо восхищаются («она так может, а я нет»). Рождение такого тренда - это не прихоть и не подражание кому-то. Если бы это было так, тренд бы ушел через год - два, но он не только держится, но и набирает силу.

В разных культурах свои сексуальные части тела, причем не только гениталии. Например, платье с открытой спиной - это сексуально, даже если оно без декольте, без облегания и длинной ниже колена. В японской культуре все немного сложнее: самая сексуальная часть тела у женщин - это шея сзади. Связано это с тем, что в традиционной японской одежде это была единственная часть тела, которую видел мужчина. Порядочная девушка не должна была демонстрировать шею, а у гейш в кимоно, наоборот, ворот сзади был очень глубокий.

Традиции в странах меняются, и, возможно, благодаря девушкам, которые активно заявляют о своих личных правах на свободу носить или не носить бюстгальтер, отношение к женской груди изменится и в Беларуси.

Этикет по этому вопросу молчит. Есть общечеловеческий принцип - «моя свобода заканчивается там, где начинается свобода других». Если руководствоваться этим принципом, то, разумеется, никто не вправе диктовать девушкам, носить или не носить бюстгальтер. Если девушке комфортно и ее не смущает внимание окружающих, то она может ходить так, как хочет. А вот что касается рабочего контекста, то тут дело не в стиле и моде и не в этикете.

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В ситуации, которую описала Мила, позиция руководства нечеткая: «дресс-код подразумевает», «я не настаиваю», «хотя бы». Когда человека принимают на работу, ему могут сказать: «дресс-кода нет, но есть деловой стиль» или вообще «без дресс-кода». Но то, как позицию понимает руководитель и как к ней относятся сотрудники - это могут быть разные представления. Руководитель может иметь в виду, что мини-юбок не будет, а белье - будет, а сотрудник не видит проблемы ни в том, ни в другом. Руководитель обязан четко оговорить правила дресс-кода еще при приеме на работу. Тогда не будет недопонимания и некомфортных для обеих сторон ситуаций.

Когда дресс-код не прописан, я рекомендую вспомнить, что одежда - это то, что работает и на человека, и на его окружение. Если вы идете в кафе, то можете учитывать только то, как одежда влияет на вас. Но приходя на работу, вы становитесь частью команды, результат работы которой зависит от продуктивности каждого. И если вы узнаете, что ваш внешний вид влияет на включенность в работу других людей, то игнорировать это неправильно, потому что мешает конечной цели.

Вряд ли бы кто-то хотел, чтобы цвет халата у хирурга был красного цвета. Потому что это наводит на определенные мысли и как минимум вызывает тахикардию у пациента. И как бы хирург не любил красный цвет, он скорее всего учтет побочный эффект красного халата и будет носить любимый цвет в свободное от работы время.

Имея принципиальную позицию по выбору одежды, у девушки всегда есть выбор: или остаться при своих убеждениях и найти место работы, где дресс-код будет таким, какой ее устроит, или подобрать максимально удобное белье. Это при условии, конечно, что она приходит на работу работать, а не менять взгляды коллег на женскую грудь.