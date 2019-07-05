Анжелика Агурбаш: «Перед полуфиналом «Евровидения» мне предлагали политическое убежище, если я скажу, что страной правит деспот и тиран»

Певица Анжелика Агурбаш в эфире телеканала «Россия» дала интервью Борису Кочевникову в программе «Судьба человека». В нем она рассказала о своем пути в артистки и разводе с Николаем Агурбаш. Вспомнила и выступление на конкурсе «Евровидение-2005», где заняла 13 место в полуфинале.

- Я не попала в финал. Мы не ожидали, потому что у нас было все, чтобы выиграть этот конкурс. И мы абсолютно были уверены, что если мы и не выиграем, то как минимум в тройку мы войдем. По всем подсчетам букмекеров, поклонников «Евровидения» песня Love Me Tonight была лучшей. Но, к сожалению, было очень много подводных камней. Тогда была политическая ситуация неблагополучная для Беларуси. Очень сильно. И перед моим полуфиналом на меня вышли хозяева «Евровидения», и предлагали мне политическое убежище, если я откажусь от Беларуси, от страны. И заявлю, что страной правит деспот и тиран. Я попрошу политическое убежище в Европе, мне все это обеспечат, все дадут, и я прекрасно продефилирую на «Евровидении» и, может быть, даже его и выиграю, - рассказала Анжелика Агурбаш в эфире программы.

Анжелика Агурбаш появилась в российской телепередаче. Фото: скриншот видеозаписи

Тогда на конкурсе артистку продюсировали Филипп Киркоров и ее муж Николай Агурбаш. Раньше подобных заявлений певица не делала.

- Я отказалась от этого, сразу сказала «Нет». И не жалею. Просто я тогда об этом не говорила, нельзя было об этом тогда говорить. Сейчас я уже могу об этом говорить. Но об этом знали все, - объясняет свое многолетнее молчание Анжелика Агурбаш.

Сейчас она признается, что участие в «Евровидении» было не лучшим событием в ее жизни.

- Было потрачено много сил и денег на это «Евровидение». У меня был шок. Я не хотела участвовать в «Евровидении» искренне. У меня только родился Анастас, ему было 5 месяцев, я была не совсем в форме после рождения третьего ребенка. Но самое потрясающее, что я ребенка дома оставила одного на два месяца. С 5 до 7 месяцев ребенок меня не видел! Я просто чудовище, а не мать! Это ужасный поступок был в моей жизни - это «Евровидение», - подытоживает Анжелика.