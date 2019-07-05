Белорусские футбольные клубы снова зовут в чемпионат России

1. С чего все началось?

Помните, как в 2013 году все наперебой говорили про объединенный чемпионат, где будут лучшие клубы России и Украины, а при желании и Беларусь с другими постсоветскими странами подключаться. Тогда больше всех эту идею продвигал депутат Госдумы, бывший тренер «Алании», ЦСКА, киевского «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев. Но после событий в Крыму и Донбассе проект закрыли.

В апреле Газзаев внезапно вновь заговорил об этом проекте, вспомнил идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную Путиным, готовность Зеленского предоставлять россиянам украинское гражданство.

2. Кто продвигает идею?

Вроде сказал - и забыли. Но в июне российскую Премьер-лигу решили расширить до 18, а то и до 20 команд. Тогда подумали, что делать это за счет команд с периферии неинтересно, и вспомнили про идею объединенного чемпионата. Сейчас эту идею начал продвигать президент ЦСКА Евгений Гинер.

– Это надо делать обязательно. Мы играем мало матчей. Когда вы в прессе начинаете перемалывать кости, что и так плохое финансовое состояние. Вы бы спросили, и Дюков (президент Российского футбольного союза, председатель правления ПАО «Газпром нефть» – Ред.) сказал бы, что у нас есть желание белорусский клуб пригласить. Или казахский, армянский, - говорил Гинер «Спорт-Экспрессу» и приводил в пример Английскую Пресьер-лигу, если играют клубы из Уэльса:

- Есть Великобритания. Это отдельные страны, но они играют в одном турнире. Я не за возврат советского чемпионата. Вы правильно пишете, что если сейчас поднять два клуба из ФНЛ, то опять начнется непонятно что. Здесь я согласен. Есть ереванский «Арарат», хороший, серьезный клуб. Тот же «Кайрат», «Астана». Где есть частные хозяева, не какие-то бюджетные силы подтягивать.

3. Кто за и против этой идеи?

Сложно найти видного белорусского тренера, который еще не высказал свое мнение. За в основном те, кто поиграл в России. Например, Сергей Гуренко:

- Как я понимаю, тут не стоит вопрос, что в РПЛ будет играть «Динамо» Минск, БАТЭ или другой любой клуб. Тут стоит вопрос, что выставить команду от Беларуси. Кто будет тренер, кто будет спонсировать – это другой момент. Плюс какой? В Беларусь приедут очень хорошие команды. Вы помните 80-е, когда был общий чемпионат? Как было интересно, полные стадионы собирались. Второй момент. А где развиваться нашим белорусским футболистам? В свое время мы уезжали в Россию. Почему мы уезжали в Россию? Да потому что россияне тогда не могли себе позволить игроков уровня Халка. Поэтому приезжали белорусы. Сейчас практически любой российский клуб может купить себе любого иностранца. И мы там не конкуренты. А где нам?.. Мы хотим сборной обыгрывать немцев. А где будут развиваться футболисты? В чемпионате Беларуси очень сложно. Развиваться может только один клуб, который играет в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов. Потому что международные матчи. И то там на нас не всегда выходят с максимальной концентрацией.

Также за высказывались Александр Глеб и Денис Ковба. Но Анатолий Байдачный, который родился в России и долгое время работал с местными клубами, против:

- Ну, вот играет БАТЭ в Лиге чемпионов, зарабатывает на этом, благодаря чему и живет. Без Лиги финансирование клуба сведется к нулю. Беларусь, все знают, страна небогатая. Своего «Лукойла» нету. И в чем смысл? Если Гинер заводит такие разговоры, то, мое мнение, чтобы отвлечь от каких-то действительно важных проблем… Просто представьте: вот что мешает Лукашенко отречься от президентства и войти в состав Российской Федерации? А мы говорим примерно о том же самом. По сути, отказаться от национального футбола и играть в российском чемпионате. Это невозможно. Абсурд! Я не понимаю, зачем об этом вообще говорят, - цитирует Байдачного «Советский спорт».

Красноречив и тренер БАТЭ Алексей Бага:

- Помните, был фильм «Брат-2», когда герой стоял на границе, и у него спрашивают: «Какова цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю о цели попадания в российскую Премьер-лигу. Какие цели преследуем, если туда войдем? Слышу аргумент: «Набраться опыта». Хорошо, потратили два килограмма денег, набрались опыта, заняли место, не позволяющее выступать в еврокубках. Вернулись домой после 30-го тура - и где применять этот опыт? На отдыхе «все включено»? Применили и пошли дальше тратить «грошы»? Команда БАТЭ побеждала «Баварию», «Рому», ПАОК, «Арсенал» - и получила этого опыта выше крыши. Плюс сама формировала свой бюджет, не прося ни у кого, не ходя с протянутой рукой.

4. Какие есть примеры?

Хоккейное «Динамо» давно играет в КХЛ, баскетбольные «Цмокi» - в Лиге ВТБ (также там клубы Казахстана, Латвии, Эстонии, Польши). Часто говорится, что такой опыт - на благо национальных сборных, но последние результаты хоккеистов и баскетболистов не укрепляют эту точку зрения. Разве что болельщикам интересно посмотреть, да и то - в последнее время посещаемость игр КХЛ в Минске падала. Чтобы претендовать на более высокий результат клубов, нужен еще больший бюджет - он и так не маленький, но не позволяет тягаться с россиянами, у которых есть нефтяные и газовые спонсоры. В минувшем сезоне «Динамо» заняло предпоследнее место, «Цмокi» - последнее. С прошлого сезона волейбольная «Минчанка» начала играть в Открытом чемпионате России: 9-е место из 12. Но у волейболисток хотя бы есть результат на уровне сборных, да и бюджет не такой большой.

Но футбол - это другая история. Российские функционеры часто приводят пример, что клубы из Уэльса играют в английской Премьер-лиге. Но так сложилось давно. И эти клубы начинали путь с минорных дивизионов. Тут же россияне как будто предлагают сразу зайти в элитный дивизион, а это, мягко говоря, вызовет большие вопросы у ФИФА и УЕФА. И самое главное: убери из чемпионата Беларуси «Динамо» и/или БАТЭ - резко упадет наш чемпионат и интерес к нему. Как бы мы ни потешались над его уровнем, но он не такой уж слабый по сравнению с некоторыми другими. И для справки: бюджет российского клуба, который претендует на Лигу Европы - примерно 70 млн евро, клуба из нижней части турнирной таблицы - примерно 11 млн евро. Бюджет БАТЭ - около 7 млн евро.

5. Что дальше?

Чемпионат России стартует 12 июля в прежнем формате. Все разговоры - объединенного чемпионата на перспективу. В Белорусской федерации футбола сказали, что из Москвы пришло письмо-приглашение приехать и все обсудить. Но даже если что-то будет решаться, то на более высоком уровне.