2019-07-08T09:56:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь пришли «Счастье», Copic и Pylones

Культовый французский бренд Pylones официально пришел в Беларусь
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Компания не стала открывать отдельный бутик: продукция представлена в новом магазине «Офистон Маркет», открывшемся в торговом центре GreenCity.

Бренд специализируется на аутентичных сувенирах, в которые дизайнеры Pylones превращают обычные бытовые вещи: прищепки в виде ласточек, улыбающаяся вам салатница, держатель зубной щетки - единорог… И все это очень ярко, позитивно - пройти мимо просто невозможно. Товары Pylones уже стали визитной карточкой Парижа, и их покупают так же часто, как и магнитики с Эйфелевой башней. Кстати, презенты в виде знаменитого символа французской столицы тоже есть, но это терки для сыра.

Правда, как отмечает соучредитель компании «Смартон», которой принадлежит «Офистон Маркет», Елена Ахвледиани, переговоры с европейским брендом шли нелегко.

«Они не горят желанием работать напрямую с компанией из маленькой страны - предлагают через Россию. И мы часами рассказывали о Беларуси, о том, какие бренды у нас уже есть, насколько мы креативны… Говорили: давайте ввяжемся в драку, а потом вы посмотрите и убедитесь, что сделали это не зря. В итоге наши горящие глаза и настойчивость побеждали», - рассказывает она.

Теперь в «Офистон Маркет» можно приобрести те же сувениры, что и в бутиках бренда в Нью-Йорке или Барселоне. Но дешевле. И вам не надо переживать, что подарить племяннику, двоюродному дяде или бухгалтеру на работе: Pylones уже все придумал.

Еще одна новинка на белорусском рынке, представленная в «Офистон Маркет», - шоколад ручной работы от фабрики «Счастье». Ее идейный вдохновитель - актриса Лиза Боярская. Этот продукт создали бренд-кондитер Лоран Морено, ранее работавший в старейшей кондитерской Парижа Ladurée на Елисейских Полях, и шеф-кондитер Екатерина Киселькова из Петербурга. Ранее сладкий презент можно было купить только в специальных «Лавках Счастья», открытых в Москве, Петербурге и Париже. Теперь к этому списку присоединился Минск - у нас тоже можно приобрести кусочек «Счастья».

«Производители шоколада обрадовались, что «Счастье» появится и в Беларуси. Но только представьте, сколько интересных и веселых моментов было в процессе! “Мы подписали договор со «Счастьем»! Мы привезли в Минск «Счастье»! Мы выложили «Счастье» на полку!” В общем, работа с этим брендом - сплошной позитив», - рассказывает Елена Ахвледиани.

Есть также отличная новость для профессиональных дизайнеров и просто любителей рисовать маркерами Copic: компанией заключен эксклюзивный договор с производителем этого товара - японской Too Corporation. Эти маркеры - общепризнанные лидеры экстра-класса для скетчинга. Благодаря прямому контракту оригинальные продукты предлагаются по более низкой цене, нежели прежде на белорусском рынке. В «Офистон Маркет» можно увидеть 358 цветов! Набор полной палитры стоит 4296 рублей. И знаете что? В Беларуси есть люди, готовые к таким тратам. Уже в первый день работы магазина один из покупателей приобрел 72 маркера Copic на сумму около 900 рублей!

В «Офистон Маркет» отмечают, что в новом магазине серьезная ставка сделана именно на любителей рисовать - вне зависимости от того, в какой технике художник работает: от классического «маслом по холсту» до жидкого акрила, скетчинга, картин по номерам и каллиграфии. На полках - такие известные бренды, как Faber-Castell (Германия), Royal Talens (Голландия), Sakura (Япония), Bruynzeel (Голландия), Royal & Langnickel (Великобритания).

«Это второй магазин сети, но далеко не последний. Мы планируем развиваться, привлекать новые бренды, открывать площадки, где собрано все для реализации самых смелых идей. И не только в Минске», - заявляет Елена Ахвледиани.

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