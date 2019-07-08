Тренды в маркетинге и продажах в 2019 году

На закате июня в Минске прошла масштабная конференция Minsk Marketing Forum. Спикерами стали владельцы бизнеса, руководители, маркетологи и предприниматели, чьи имена на слуху в мире продаж и маркетинга. Послушать мудрость от 9 именитых участников собралось около 400 человек.

Что главное для специалиста, работающего с людьми? Уметь находить общий язык и заводить знакомства! Именно это участники форума демонстрировали на кофе-брейках. Многие ушли с полезными контактами в смартфонах. Почему в них? Как сказал эксперт по нетворкингу Михаил Грибов, «визитки 2019 года – это аккаунты в соцсетях».

Послужной список и презентация каждого спикера – тема для отдельной статьи. Но мы "Комсомолка" выделит несколько ярких моментов. Например, Антон Берсерк известен среди продажников по кличке «Дожим». Спикер скромно заявил, что, видя его на встрече, конкуренты разворачиваются и уходят. Потому что Берсерк дожмет любую сделку.

“Нет больше продаж, есть отношения с клиентом. Клиент платит в 5 случаях из 10 тому продажнику, который ему понравится. Поэтому тебе точно нужен план работы с клиентом”, - раскрыл секрет сверхпродаж Берсерк.

Анон Берсерк. Фото:организаторы

Денис Каплунов – профессиональный копирайтер и владелец студии копирайтинга. За один текст он берет столько, сколько получает среднестатистический человек за месяц. По его мнению, мало просто писать хорошие тексты. Нужно уметь ставить себя на место читателя и выражаться эффективными фразами.

"Просто текст стал не просто текстом. Теперь это инструмент по привлечению клиентов и увеличению продаж”.

Денис Каплунов. Фото:организаторы

Михаил Грибов - эксперт по нетворкингу, наглядно показал, насколько важно уметь устанавливать контакты с новыми людьми. И рассказал несколько секретов установления полезных связей.

“Познакомьтесь с участниками встречи заранее. На самом мероприятии больше улыбайтесь. Не продавайте, не старайтесь понравиться, стремитесь быть полезным. Люди любят себе подобных — находите точки соприкосновения. И поймите, что прямо сейчас вы можете познакомиться с любым человеком — напишите ему в соцсетях”.

Михаил Грибов. Фото:организаторы

Известный IT-предприниматель, основатель LifePay и платформы Steps.one Алексей Воронин поделился своими мыслями по поводу масштабирования бизнеса. Он показал реальные кейсы, после которых в зале раздался шепот: «А что, так можно было?»

“Все начинается с большой цели. Поставьте себе цель. Обязательно запишите свою большую цель. И не думайте, что у вас не получится. Цели может добиться любой”.

Алексей Воронин. Фото:организаторы

Спикеры рассказывали про кросс-маркетинг (Влад Бермуда), о точках роста с помощью сквозной аналитики (Герман Гаврилов). Евгения Роньжина объяснила важность комьюнити-маркетинга, а Кир Уланов – рассказал про автоворонки для бизнеса. «Успешен тот предприниматель, который маркетолог» - резюмировал Уланов. Участники форума провоцировали у зрителей эмоции, вовлекали в диалог, демонстрируя, как на практике работают решения, на которых зарабатывают сотни тысяч рублей и долларов. Зависит от того, как вы используете эти приемы.

На форуме выступило 9 спикеров. Фото: организаторы

Одним из ярких выступлений была лекция Яна Сташкевича, основателя digital-агентства Ragoo Media, организатором самой большой SMM-конференции в Беларуси и просто гуру в мире маркетинга:

“SMM - это в первую очередь маркетинг. SMM - это не про посты в группах. SMM-специалист должен делать так, чтобы компания богатела“, - выразил он мечту всех HR.

Ян Сташкевич. Фото: организаторы

- Со стороны форум выглядит как секта, но для продажника или маркетолога это не конференция – это самобранка свежих идей! Господи, они такие элементарные, но если бы они пришли мне в голову раньше, то я бы сама была здесь спикером!,- эмоционально поделилась впечатлением маркетолог крупной торговой сети Карина. - Единственное, что для меня было сложным – это 10 часов новой информации. Чувствую себя уставшей, словно отработала целые сутки. Хотелось бы, чтобы конференция была разбита хотя бы на 2 дня, - добавила девушка.

Гости форума ушли с полезными контактами в смартфонах. Фото: организаторы

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