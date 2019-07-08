2019-07-08T11:08:50+03:00
Звезды
КП Беларусь

Чего ждать от «Славянского базара - 2019»?

Главный музыкальный фестиваль страны проходит с 8 по 17 июля уже в 28 раз!
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Чем удивит «Славянский базар» в этом году?Чем удивит «Славянский базар» в этом году?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В этом году у «Славянского базара в Витебске» новый директор - 31-летний Глеб Лапицкий. Многие надеются, что под его руководством фестиваль, пусть и постепенно, но начнет перезагрузку. О реформе «Базара» много говорят в последние годы, но изменить фестиваль с такой длинной историей не так-то просто, особенно учитывая консерватизм витебских зрителей, которые уже привыкли ходить на одних и тех же артистов. Мы решили посмотреть, чем удивит «Славянский базар», который уже начался.

1. Кто из звезд приедет?

10 июля в 22.00 Стас Михайлов представит программу «Все для тебя», приуроченную к его 50-летию. 12 июля в 18.00 Валерий Леонтьев покажет программу «Я вернусь…», которая станет последней в творческой карьере артиста. В это же время Ирина Дорофеева в КЗ «Витебск» выступит с программой «Окрыляй». И опять же 12 июля в 22.00 в рамках дня Союзного государства отметят 50-летие «Песняры». 15 июля в 19.00 выступит «Сурганова и оркестр». 16 июля любителей шансона ждет встреча с Вячеславом Добрыниным, Александром Маршалом, Ириной Круг, Вилли Токаревым, Сосо Павлиашвили, Виктором Королевым, Евгением Григорьевым (Жека), группой «Лесоповал», Михаилом Бубликом и другими. А под занавес фестиваля, 17 июля, группа «Кипелов» представит свой третий студийный альбом «Звезды и Кресты».

Это, конечно же, далеко не все сольные концерты. Так, впервые в Витебске 10 июля с новой программой Good Love выступит исполнитель Emin, он же Эмин Агаларов - успешный предприниматель, музыкант и певец. Автор и исполнитель Александр Панайотов покажет грандиозное шоу «Чувствовать тебя» 12 июля.

В ночь с 14 на 15 июля Витебск точно не будет спать, потому что в 1.30 ночи начнется концерт «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске», в котором среди прочих популярных у молодежи персон выступит Ольга Бузова.

А любителей КВН 13 июля в 17.00 ожидают выступления команд чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН - «Союз», «Триод и диод», «Русская дорога», «Плюшки имени Ярослава Мудрого», а также команд «Belarusы» и «Кролики-воители».

Главной же звездой фестиваля станет София Ротару. И это ожидаемое многими событие, потому что артистке уже 72 года, она крайне редко выступает перед зрителями.

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Танцуют все!

В этом году впервые конкурсная программа молодых исполнителей будет усилена балетом Todes, причем с Аллой Духовой заранее прорабатывались все нюансы вплоть до костюмов конкурсантов. Под каждую песню готовится свой оригинальный номер, что должно привлечь больше внимания зрителей. Кроме того, после второго конкурсного дня 14 июля в 22.00 Балет Аллы Духовой Todes представит свой новый танцевальный спектакль. Получится грандиозное шоу.

Есть еще одно важное новшество, связанное с танцами, - впервые в рамках «Славянского базара» пройдет грандиозный танцевальный Dream Dance Fest.

Автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович уверен, что событие такого уровня станет значимым событием для многих танцоров. Конкурсантов выбирали из более 1000 присланных заявок, в том числе из Армении, Беларуси, Греции, Китая, России, Узбекистана. Так что ожидается что-то впечатляющее.

3. «Фестивальный пикник»

С 11 по 15 июля пройдет «нон-стоп опен-эйр» на площади Победы под названием «Фестивальный пикник». Там состоится выставка ретро-автомобилей и байков, молодежный забег, файер-шоу, выступление шоу-группы «Маракасы» и показы молодежной моды. А еще в рамках пикника выступят известные белорусские группы «Без билета», NaviBand и «J:Морс».

4. Волонтеры

В этом году у фестиваля появится команда добровольцев, которая будет помогать участникам и гостям фестиваля. Заявок от жителей Витебска было более 400, но отобрали лишь 200 человек самого разного возраста, которые искренне любят фестиваль. Их будет легко узнать по брендированным футболке, кепке и рюкзаку.

5. Kiss-камера

В рамках феста уличных театров «На семи ветрах» в субботу, 13 июля, впервые пройдет акция для влюбленных. С 17.00 до 24.00 в самом центре на Пушкинском мосту kiss-камера будет ловить поцелуи. Задача организаторов - собрать тысячу поцелуев, которые потом появятся в интернете с фестивальным хештегом.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытие - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8 - 10 и 16 - 17 июля.

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