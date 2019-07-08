Первые английские колонии в Америке укрепляли по образцу Речицкого замка

Об одном из пионеров колонизации Америки, англичанине Джоне Смите, написано немало. Все началось с автобиографических книг самого капитана: последнюю, «Правдивые путешествия», он опубликовал в Лондоне в 1630 году - за год до своей смерти в 51 год. Но, конечно, больше всего персону Смита раскрутил Голливуд. Его биография не раз экранизировалась, а история знакомства с индейской принцессой Покахонтас легла в основу одноименного диснеевского мультфильма. Но мало кто знает, что в биографии Смита есть и путешествие на белорусские земли.

КАПИТАНА ПОДАРИЛИ ВОСТОЧНОЙ КРАСАВИЦЕ

...Джон Смит родился в 1580-м неподалеку от Ливерпуля в семье обеспеченных крестьян. Оставшись без отца и поссорившись с матерью, подростком он бросил школу и пошел в ученики к богатому купцу. Затем оказался в Голландии, воевавшей с Испанией за независимость, и его приняли во флот. После первых странствий 20-летний Джон вернулся в Англию, но снова отправился в путешествие - на этот раз в Венгрию, где за храбрость в бою с турками получает чин капитана.

При переходе Карпат раненый Смит с поля боя угодил в турецкий плен. Оттуда молодого капитана выкупил в рабство знатный турок Богал и отправил Джона как диковинный подарок невесте Черизе в Константинополь (нынешний Стамбул) в самом начале 1603 года. Но между элегантным европейским военным и восточной красавицей заиграли нешуточные страсти. От греха подальше родственники девушки отправляют Смита в Крымское ханство - на Азов.

В пути с Джоном Смитом обходились скорее как с гостем, ограниченным в возможностях. Но на Азове властитель Тимор Баша одел Смита в грубый балахон и повесил ему на шею ярмо раба. Джон недолго проработал на молотьбе пшеницы. Однажды Тимор Баша приехал на поле и стал бить англичанина за какое-то упущение. Тогда рассвирепевший Смит цепью забил властителя до смерти, а потом на его коне рванул в степь, в Дикое Поле, где, кроме татар и казаков, никто не рисковал бывать.

Выжить там Джону помогли его флотские знания по навигации: ориентируясь по восходам и заходам солнца, он двигался на Запад. На дороге, как он писал в своей книге, на Кастраган (Астрахань), ему встретились знаки в виде солнца - направление на Китай, полумесяца - направление в исламские земли, а также крест. Последний указывал дорогу к христианам, и по нему Смит скакал по степи 16 дней. Англичанин признается в мемуарах: за это время потерял надежду выжить. Но вскоре попал на московскую заставу, где местный голова (или губернатор, как называет его Смит), разобравшись, приказал снять с иностранца ярмо. Джон идет с караваном под Москву, но почему-то в Брянске («Бэрниск») путники повернули сначала на Новгород-Северский («Невгрод ин Сибериа»), а затем, осенью 1603-го, перешли границу Великого княжества Литовского… Так Смит оказался на наших землях.

ПОД РЕЧИЦЕЙ СМИТА ВПЕЧАТЛИЛИ ДЕРЕВЕНСКИЕ СРУБЫ

Почему изменился маршрут, в своей книге Смит не объясняет. Зато пишет, что оказался в «Литуании, в Речица на реке Нипер». Американский историк Зора Кипель, переехавшая в Штаты из Беларуси сразу после войны, первой, еще в 1970-х, обратила внимание на связь капитана Смита с белорусской историей. Она описала поветовую Речицу в начале XVII века. В городе на высоком берегу Днепра стоял замок с пятью башнями - часть обороны ВКЛ на Днепре со времен князя Витовта.

Любопытно, что в невоенное время стражники замка выполняли общественно полезные - от заготовки дров до уборки - работы. Вокруг замка - земляной вал и ров с водой, въезд - через подъемный мост. Еще одна оборонительная линия разделяла дома простых горожан и магистрат, храмы. Около 2 тысяч жителей Речицы занимались, кроме прочего, сплавом леса и постройкой челнов-барок, производством смолы. А благодаря речному порту город имел и таможенную комору, где собирали пошлину («мыта») с купцов.

Судя по мемуарам, Смит в Речице пробыл недолго. Он не называет имен людей, с которыми встречался, но говорит, что его принимали официальные лица. Он замечает: никогда не ощущал большего внимания и гостеприимства к себе, чем в ВКЛ. Джон говорил, что здесь живут цивилизованные люди, хорошо одетые и с интересной мебелью в домах. О полесских деревнях Смит тоже оставил заметки: хаты тут - из положенных одно на другое бревен, соединенных зарубками на углах: знакомые и нам технологии деревенской застройки. Впечатлили Смита полесские болотные дороги, выложенные нарезанными кругляками от бревен, по которым можно было ехать два-три дня.

Больше о белорусских землях в путешествии на Запад он не вспоминает. И о дороге в следующий после Речицы пункт путешествия, Коростень в Украине, он ничего не пишет, хотя на его пути должны были бы оказаться Лоев и Брагин. В последнем, замечает Зора Кипель, правил молодой князь и любитель гулянок Адам Вишневецкий...

Вот как выглядели для первых колонизаторов Америки индейцы – просто герои фильма «Аватар»!

БЕЛОРУССКИЕ СМОЛЯРЫ БЫЛИ В ВИРДЖИНИИ?

В 1604-м Смит вернулся в Англию. А в 1607-м он с командами трех кораблей ступил на земли нынешней Вирджинии. В их первом поселении Джеймстауне было 104 жителя, и Джон Смит вошел в его руководящий совет. Но среди интриг и борьбы за власть продержался недолго: спустя несколько месяцев он отправился вглубь континента в поисках провизии. Там и попал в плен к индейцам.

Смит писал, что в лагере Поухатана, вождя союза алгонкинов из 28 племен, после допроса его собирались казнить, ударив дубиной по голове. Но его закрыла собой 12-летняя дочь вождя - Матоака, известная под прозвищем Покахонтас («шалунья»). Поухатан растрогался, помиловал англичанина и после индейского ритуала назвал его приемным сыном. Узнаете очертания сюжета мультфильма «Покахонтас»?

Впрочем, историки говорят, что описано еще три подобных случая. А сам образ Смита в анимации приукрашен до стандартов Голливуда, ведь реальный Джон, в отличие от мультяшного, был низким и коренастым. Мало того, современники говорили не только о его смекалке и смелости, но и о чрезмерном хвастовстве. Впрочем, излишнее выпячивание своих подвигов - едва ли не норма для мемуаров.

Тем не менее спустя месяц плена Смит вернулся в Джеймстаун, где индейцы убили две трети поселенцев. Благодаря новым знакомствам он заключает мир и снова становится во главе колонии. Так англичане смогли удержаться в Новом Свете и пережить голод. Еще историки полагают, что Смит во главе Вирджинии стал вербовать туда специалистов из Европы. Не исключено, что так за океан попали наши земляки - смоляры и дегтяри из Речицы, замечала Зора Кипель. А еще есть мнение, что система замковых укреплений, с которой он познакомился в Речице, стала прототипом деревянных палисадов - высоких заборов против нападений индейцев. А наши срубные дома, говорят, это образцы зданий типа лог-кабин. Правда, другие историки указывают, что подобные существовали у индейцев и до Смита.

А вам эти постройки на берегу океана не напоминают срубы в полесских деревеньках? Фото: Русская Америка

Вскоре капитан снова пускается в странствия. В экспедициях он открыл земли в районах Мэна, Массачусетского залива, назвав их Новой Англией. В честь самого Смита названы небольшие острова напротив устья реки Потомак - самые южные в теперешнем Мэриленде.

...После приключений в Америке капитана Смита подзабыли. Он доживал век в бедности в Лондоне. А жизнь Покахонтас оборвалась еще раньше. Вскоре после истории со Смитом дочь вождя захватили в плен, добиваясь перемирия с индейцами. В плену она выучила английский, приняла христианство под именем Ребекка и вышла замуж за колониста Джона Ролфа. Благодаря этому браку мир был восстановлен на 8 лет. Семья (уже с сыном Томасом) по приглашению короля отплыла в Англию. Там, говорят, Покахонтас встретилась ненадолго и с Джоном Смитом. Но перед самым возвращением в Америку она умерла от оспы. Сын, выросший в Англии, вернулся в Вирджинию. И до сих пор многие американские фамилии ведут свой род от Джона Ролфа и Покахонтас. Например, супруги президентов - Нэнси Рейган и Эдит Вильсон.