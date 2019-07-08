«Детей посадили на колени, двое залезли в багажник»: подробности ДТП под Белоозерском, где погибли 5 человек

- Мы просто решили собраться у нас на даче, давно не виделись… Ребята уехали, а мы позже проезжали мимо на велосипедах и увидели аварию. До сих пор не верится, что это могло произойти, - рассказывает Александр, хозяин дачи, на которой отдыхала компания незадолго до ДТП.

В аварии погибли пятеро: 21-летний Павел, 32-летняя Ирина с 9-летней дочкой Машей и еще двое детей: 9-летний Егор и 4-летняя Маргарита.

Слухи о происшествии разлетелись по всему Белоозерску. Это небольшой город в Березовском районе, где не помнят таких крупных ДТП.

Компания молодых людей с детьми приехала с ночевкой к друзьям на дачу под Белоозерском 6 июля. Уезжали домой на следующий день, 7 июля.

- Водителя они нашли сами, нас не ставили в известность, как они, с кем поедут. Если бы попросили, я бы нашел им машину, - растерянно говорит хозяин дачи.

Снимок, сделанный накануне трагедии на даче. Фото: соцсети

Вызвонили 30-летнего Андрея Б. Он согласился забрать всех с дачи на большом семиместном кроссовере «Мерседес-Бенц GL 320». Андрей приехал не один – прихватил с собой друзей, мол, тут зовут на дачу немного отдохнуть. «Отдохнуть» подразумевало алкоголь. Выпивал ли Андрей на даче, не известно. Одни говорят, что он уже приехал «поддатый», потому что полночи отмечал Купалье, другие – что он не производил впечатление нетрезвого человека.

«НЕ СВОИМ ГОЛОСОМ КРИЧАЛА: «ТАМ ДЕТИ!»

- Чтобы туда-сюда не ездить, все загрузились в одну машину. Детей посадили на колени, еще двое парней залезли в багажник. Там ехать было недалеко… - говорят знакомые компании.

В итоге в «Мерседесе» ехало пять мужчин, две женщины и трое детей. От дачного поселка к Белоозерску ведет грунтовая дорога. По информации ГАИ, водитель не справился с управлением, и машина съехала в мелиоративный канал.

Тяжелое авто быстро пошло ко дну. Местные говорят, что в этом месте довольно глубоко. Нескольким пассажирам удалось самим выбраться из машины через багажник. Они стали звать на помощь, в надежде, что где-то неподалеку есть рыбаки. Остальные пассажиры и дети остались под водой в машине. Выжившие ныряли, пытались спасти друзей и детей, но им это не удалось. Достали из воды авто и нашли всех остальных только спасатели.

В этом месте автомобиль с 10-ю пассажирами съехал в водоем. Фото: Госкомитет судэкспертиз.

- Там одну женщину достали из воды, сразу на месте откачали, и она начала не своим голосом кричать: «Там дети, дети!». Ею занимались врачи скорой помощи. А детей не спасли, они утонули, - вспоминают очевидцы.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшее смерть двух и более человек. По информации МВД, в момент ДТП он был пьян – освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Известно также, что он в 2009 году лишался прав за пьяную езду.

«Мерседес» отправят на автотехническую экспертизу.

- Эксперты исследуют техническое состояние автомобиля – установят работоспособность и выходные параметры систем, агрегатов, узлов, влияющих на безопасность дорожного движения, - комментирует официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Следствие курирует зампредседателя Следственного комитета Андрей Смаль.