Стерильные послеоперационные повязки Sterimed® fix на нетканой основе
СОСТАВ: материал основы - нетканый материал (100% полиэстер); адгезив - термоплавкий клей; подушечка - ПЭ/вискоза/ПЭ, ПП; удаляемое покрытие - белая бумага с клейким покрытием.
Прошли стерилизацию окисью этилена.
ОПИСАНИЕ: Стерильные повязки из нетканого материала с неприлипающей абсорбирующей подушечкой.
Гипоаллергенные, подходят для чувствительной кожи.
Позволяют коже дышать. Контактный слой облегчает проникновение крови или экссудатов в хорошо впитывающую подушечку, поддерживая благоприятную среду для лечения раны. Мягкие и удобные, идеально приклеиваются даже к самым труднодоступным участкам тела.
Снимаются легко и безболезненно.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для защиты и лечения ран после хирургических вмешательств, а также при разрывах, порезах, ссадинах и пр.
Sterimed® Fix
Размер повязки - Размер подушечки - Упаковка
5 х 7 см - 2,5 х 4,5 см - 10 шт.
10 х15 см - 4,5 х 9,5 см - 10 шт.
10 х 20 см - 4,5 х 14,5 см- 10 шт.
10 х 25 см - 4,5 х 19 см - 10 шт.
10 х 30 см - 4,5 х 24 см - 10 шт.
Производитель: Sopharma AD, Болгария
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