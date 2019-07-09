2019-07-09T11:00:09+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Стерильные послеоперационные повязки Sterimed® fix на нетканой основе

Предназначены для защиты и лечения ран после хирургических вмешательств, а также при разрывах, порезах, ссадинах
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СОСТАВ: материал основы - нетканый материал (100% полиэстер); адгезив - термоплавкий клей; подушечка - ПЭ/вискоза/ПЭ, ПП; удаляемое покрытие - белая бумага с клейким покрытием.

Прошли стерилизацию окисью этилена.

ОПИСАНИЕ: Стерильные повязки из нетканого материала с неприлипающей абсорбирующей подушечкой.

Гипоаллергенные, подходят для чувствительной кожи.

Позволяют коже дышать. Контактный слой облегчает проникновение крови или экссудатов в хорошо впитывающую подушечку, поддерживая благоприятную среду для лечения раны. Мягкие и удобные, идеально приклеиваются даже к самым труднодоступным участкам тела.

Снимаются легко и безболезненно.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для защиты и лечения ран после хирургических вмешательств, а также при разрывах, порезах, ссадинах и пр.

Sterimed® Fix

Размер повязки - Размер подушечки - Упаковка

5 х 7 см - 2,5 х 4,5 см - 10 шт.

10 х15 см - 4,5 х 9,5 см - 10 шт.

10 х 20 см - 4,5 х 14,5 см- 10 шт.

10 х 25 см - 4,5 х 19 см - 10 шт.

10 х 30 см - 4,5 х 24 см - 10 шт.

Производитель: Sopharma AD, Болгария

www.sopharmagroup.bg

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