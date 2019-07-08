Что нужно знать SMM-щику и маркетологу в 2019 году

Совсем недавно в Минске отгремела масштабная конференция Minsk Marketing Forum. 9 спикеров, 400 человек и 10 часов полезной информации. Сухая сводка, за которой стоит несколько месяцев напряженной работы и тысячи инсайтов у зрителей. Организацией форума занимался Ян Сташкевич – основатель digital-агентства Ragoo Creative и знаковая фигура в сфере маркетинга. «Комсомолка» поговорила с Яном о рынке SMM в Беларуси и о том, как стать хорошим маркетологом.

Фото: Minsk Marketing Forum

Форум состоялся при поддержке ParitetBank - генерального партнера Minsk Marketing Forum. Банк разрабатывает простые и эффективные решения для бизнеса.

- О Minsk Marketing Forum:

- На форуме выступили 9 спикеров – владельцы бизнеса, маркетологи и гуру продаж. Мы определись с интересными для Беларуси спикерами, которые смогли бы поделиться реальным опытом в продвижении бизнеса. Которые понимают, что сейчас происходит на рынке маркетинга и могут об этом интересно рассказать. Мне кажется, у нас неплохо получилось. На форум пришло около 400 человек, они знакомились, общались, обменивались опытом. А это была одна из наших целей.

Фото: Minsk Marketing Forum

- Маркетолог и SMM-щик: в чем разница?

- Для меня SMM-щик уже звучит как оскорбительная аббревиатура. Еще года 4 назад, когда мы, маркетологи, этим занимались, нас можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мы проворачивали маркетинговые кампании через соцсети. Сейчас же SMM-щиками себя называют все, кто может сделать и обработать фотку, написать текст и запустить все это в рекламу. Где в этом маркетинг? Поэтому мы не называем нашу компанию SMM-агентством. Мы называемся креативным digital агентством. А просто SMM стал примитивным и неполноценным.

- Все работодатели мечтают о сотруднике, который принесет в их компанию много денег. Чаще всего надежды возлагают на маркетологов. Это справедливо?

Так и есть. Маркетинг – это комплекс мероприятий, который делает клиента богаче. И его задача – придумать нечто новое, чтобы компания начала зарабатывать больше денег. Хороший маркетолог разбирается и в продажах, и в продуктовой аналитике. Он должен уметь изучать рынок и создавать продукт. Опытного специалиста от новичка отличает умение четко предвидеть результат своих действий. Зная, что получится на выходе, маркетолог предлагает ту стратегию, которая даст максимальный профит. Поэтому я понимаю работодателя.

Фото: Minsk Marketing Forum

- SMM в Беларуси. В чем должен разбираться специалист?

- В воронках продаж в мессенджерах. У нас этот рынок только развивается и у него отличные перспективы. В Беларуси есть несколько хороших специалистов в этом деле, но они нарасхват. И я не имею в виду тех, кто пишет текст, прикрепляет фото и нажимает кнопку «продвигать». Этого мало. Нужно уметь составлять воронки, продумывать дополнительные продукты и склонять людей пройти через эту воронку.

Тренды 2018 vs 2019. В чем разница?

- 2018-й был годом личного бренда. Все вдруг принялись активно развивать сами себя. В 2019 это никуда не исчезло, но стало гораздо дороже и замысловатее, нежели год назад. И эти сложности будут только усиливаться. Например, если бы у нас была возможность переместиться во времени, большинство бы полезло в Instagram становиться блогерами. Потому что они понимают, как это раньше было просто и как сложно и дорого сейчас. Еще через несколько лет так будут думать про TikTok.

На конференции ты много говорил про TikTok. Почему именно он?

- Будущее там, где дети. Все остальные подтянутся за ними. Когда я был ребенком, мои сверстники зависали в компьютерных клубах. Нас ругали, что мы потерянное поколение. Но мы подросли и «диджитализировали» все вокруг. Сейчас если тебя нет в digital – тебя нет вообще. То же самое говорят про нынешних детей, мол, это поколение рождается со смартфоном в руках.

Раньше в TikTok сидели одни дети. Сейчас уже к ним подтягиваются и остальные. Я педагог по образованию и раньше работал с детьми. Я знаю, как им важно быть частью общества, поэтому они и участвуют во всевозможных челленджах. TikTok дает им эту возможность.

Фото: Minsk Marketing Forum

- В чем феномен TikTok?

- Очень часто на рынке появляются продукты, предлагающие новые возможности. Например, Periscope – первая соцсеть, запустившая прямые трансляции. Потом эту фишку взяли другие гиганты и внедрили у себя. «Перископ» по большему счету стал никому не нужен. Или MSQRD, позволивший накладывать на лицо маску. Сегодня почти все соцсети делают также. Snapchat первыми придумали сторис. Сейчас они есть везде, даже в YouTube и WhatsApp.

С TikTok в ближайшее время такого точно не будет. Это соцсеть дает людям уникальные возможности. И ее скачивают больше людей, чем тот же Facebook. Стоит ли отрицать популярность? Да, пока не особо понятно, как в TikTok продавать, кейсов пока немного. Но и Instagram, когда он только появился, не было ни директа, ни возможности прикрепить видео. Площадка росла и добавляла функционал. Так будет и с TikTok. Сейчас они набирают аудиторию, а уж как ее монетизировать точно придумают.

Фото: Minsk Marketing Forum

Что почитать человеку, который делает первые шаги в маркетинге?

- А ничего. Я прочитал много книг по маркетингу. И везде есть какая-то мысль, которая помогает структурировать свое понимание бизнес-процессов. В маркетинге, как в любой науке, нужно браться за ее изучение, а дальше уже поймешь, твое это или нет. Важно, чтобы было понимание того, что делаешь.