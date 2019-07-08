2019-07-08T16:49:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Медведи ходят стадами, как коровы»

В двух деревнях Городокского района медведи разорили пасеки, стрелять в них нельзя – зверь-то краснокнижный!
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Городокском районе медведи разоряют пасеки. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.В Городокском районе медведи разоряют пасеки. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.
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- Пчеломатки были завозные, дорогие, ульи были. А теперь что? – сокрушается Виталий Маковский, показывая фото разломанных ульев. Медведи практически полностью разрушили его пасеку. Виталий купил восемь новых пчелиных семей, по сто долларов за каждую, но не уверен, что получится возобновить бизнес. Неизвестно, как перезимуют пчелы, как наберут силу, и как поведут себя медведи.

- Они тут ходят стадами, как коровы, по десять особей! – вздыхает Виталий. «Тут» - это в окрестностях деревень Евино и Шпаково, что в Городокском районе Витебской области. Да что в окрестностях, и в самих деревнях бесчинствуют.

Медведь поднимает улей и бросает его на землю, чтобы разбить, а потом выедает мед. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

Медведь поднимает улей и бросает его на землю, чтобы разбить, а потом выедает мед. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

- В прошлом году ходило их двенадцать штук, в этом стало больше, уже штук пятнадцать, - рассказывает Владимир Артюховский. Владимир Николаевич – старейшина обеих деревенек. Евино и Шпаково когда-то были крупными, полнокровными деревнями. Сейчас в каждой едва ли по шесть хозяев наберется, да и то большинство дома используют как дачи. Рядом – заказник Корытинский Мох. Охотиться в нем нельзя, лес рубить нельзя. Зверье себя чувствует спокойно. Косули гуляют, лоси, зайцы, лисы, волки… А вот людям, особенно в последнее время, покоя нет.

- Коты пропадают, - рассказывает Артюховский. – Это рысь охотится, я ее следы видел зимой. А медведи разоряют пасеки.

Раньше ульи стояли в отдалении от жилья. После того, как пришли медведи, пчеловоды перенесли их буквально под окна своих домов. Но медведей это не останавливает.

- Сетку высотой в два метра медведь разрывает и идет на пасеку средь бела дня. Сосед сварил ограду из шестидюймовых металлических труб – разломал! Столбы, забитые в землю на полтора метра, расшатал и вырвал! Идет на пасеку, поднимает улей, разбивает о землю, достает рамки, часть выедает на месте, а часть уносит в лес и ест там, - рассказывает Виталий.

Часть рамок с медом медведь унес в лес и съел там. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

Часть рамок с медом медведь унес в лес и съел там. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

Маковский подсчитал: только на его пасеке косолапые порезвились на 2,5 тысячи рублей.

- Кто за это должен ответить? Пасека у меня зарегистрирована, я налоги все исправно плачу. А от медведей нас никто защитить не может! Милицию вызывали, они нас опросят, бумагу напишут, с сиреной по деревне проедут, а как уедут, медведи возвращаются. Охотники делали прогон, так огромного медведя подняли в километре от деревни. Он там себе лежбище устроил. Да они уже ни шума не боятся, ни сирены. Уходят так лениво, нехотя.

Евино и Шпаково сейчас живут, как «на военном положении». Дети и женщины на дачи не ездят. Мужчины дежурят по очереди. Охраняют дома с собаками, на ночь оставляют включенным свет в окнах. Редкие отчаянные грибники да ягодники, если и решаются войти в лес, перед этим долго сигналят автомобильными гудками, кричат, шумят. Отправили кучу писем в официальные инстанции, от Городка до Минска.

-И что нам ответили? Что медведь занесен в Красную Книгу и стрелять в него можно будет только если он на человека нападет. А сейчас-то как нам жить? – разводит руками Виталий.

Пчеловод подсчитал: медведи только на его пасеке нанесли ущерб в 2,5 тысячи рублей. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

Пчеловод подсчитал: медведи только на его пасеке нанесли ущерб в 2,5 тысячи рублей. Фото: Виталий МАКОВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Если на подворье нанесет ущерб лиса, волк или енотовидная собака, то хозяин может сам обезвредить животное. Но медведь занесен в Красную книгу. Решение о том, чтобы усыпить животное и перевезти его в другое место, должно приниматься на уровне Министерства природных ресурсов, - объяснил начальник Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Дмитрий Морговцов.

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