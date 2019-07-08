Бюджет хоккейного «Динамо» сократился в 1,5 раза, зарплатная ведомость - в два

Во вторник хоккеисты «Динамо» выйдут из отпуска и начнут активную подготовку к сезону. В понедельник гендиректор Дмитрий Басков и тренеры Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский рассказали о положении дел и планах клуба.

- На данный момент формула по легионерам «4+1» (четыре полевых игрока и вратарь. - Ред.). Но команда - это живой механизм, всякое может быть. Может, будут изменения в ходе сезона. Нам нужно подписать еще двух легионеров - и практически костяк команды будет сформирован. Ищем одного защитника и одного нападающего. У нас большое количество игроков будет на просмотровых контрактах, - сказал Басков. - Не спешим закрывать селекцию. Сократился бюджет в полтора раза, зарплатная ведомость - в два. Ищем оптимальные варианты «цена - качество». У нас не так много денег, поэтому Энрот и другие игроки пошли на ухудшение условий. Никто не получит повышенного контракта по сравнению с прошлым сезоном. Все понимают нашу ситуацию и адекватно к этому относятся. В переговорах практически не было никаких сложностей из-за того, что контракты будут уменьшаться.

Дмитрий Басков верит в тренерскую связку Вудкрофт - Грабовский.Фото: Владимир КРИУЛИН

Басков отметил, что Вудкрофт и Грабовский должны помочь развитию молодых хоккеистов, с тренерами заключены контракты на два года. 13 июля, когда «зубры» отправятся на сбор в Пинск, штаб пополнят еще несколько специалистов, в том числе тренер по физподготовке из Швейцарии.

- Перед тем как заключить новый контракт, долго обсуждали стратегию развития с Дмитрием Басковым, - сказал Вудкрофт. Впечатлен тем, какие планы в Минске по развитию клуба КХЛ, и полностью поддерживаю их. Эти факторы и позволили мне согласиться вновь возглавить команду. Вторым ключевым фактором стало включение в тренерский штаб Михаила Грабовского, который обладает огромным опытом выступления в НХЛ и готов им делиться.

По лицу Крэйга Вудкрофта сложно прочитать его эмоции.Фото: Владимир КРИУЛИН

Грабовский также стал спортивным директором. Улыбаясь, он заметил, что он будет выполнять еще и роль переводчика, но выходить на лед в официальных матчах не собирается:

- Я для себя решил окончательно, что карьера игрока завершена. Буду полностью уделять время тренерской работе. Семья будет со мной, мне трудно без жены и детей. Вообще, я им сказал, что мы переезжаем в Минск до тех пор, пока не выиграем Кубок Гагарина.

Басков рассказал, что как тренер хоккейной команды президента Беларуси регулярно обсуждает дела «Динамо» с Александром Лукашенко:

- Он не понаслышке знает о хоккее и следит за ним. Я тренирую команду президента - у меня есть уникальная возможность общаться с президентом два раза в неделю. Конечно же, мы обсуждаем минское «Динамо», это трепещущая тема, он в курсе событий. У меня было время аргументировать назначение этой тренерской связки. Я не представлял Крэйга и Михаила отдельно. Говорил, что эта связка должна сработать, и объяснял почему. Знаете, президент часто говорит: «Это ваш выбор, но будешь отвечать за это». И я готов ответить.

До самоокупаемости клубу далеко.

- Я много анализировал работу клуба в предыдущие годы. Клуб никогда не выходил на самоокупаемость и вряд ли скоро выйдет. К сожалению, у нас не настолько развита индустрия спорта, - сказал Басков.

В новом сезоне «Динамо» планирует перейти на финский размер площадки - 60×28. Ранее на «Минск-Арене» были европейские размеры 60×30. В последнее время клубы КХЛ переходят на финские или американские площадки (60×26). По мнению Вудкрофта, это на руку «зубрам», так как он хочет поставить команде силовую, агрессивную, атакующую игру.