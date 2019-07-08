Сломал ногу и устранял неполадки на железной дороге. Почему абитуриенты оказались на резервном дне ЦТ

Однако такая возможность есть только у тех, кто смог представить уважительную причину невозможности пройти тесты в основные дни.

На улице моросит мелкий дождь, а на лавочках у главного корпуса Белгосуниверситета сидят родственники абитуриентов. 8 июля у поступающих последняя возможность сдать ЦТ по русскому и белорусскому языкам. 10 июля - последний день, в который абитуриенты смогут сдать ЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории.

Выходя из дверей БГУ, кто-то взволнованно говорит по телефону, некоторые с блаженной улыбкой спускаются по ступенькам, другие с полным безразличием надевают наушники.

Сразу обращаю внимание на девушку, которая едва сдерживает слезы. «Как сдала? Все хорошо?» - «Ну, нормально». Настя не смогла попасть на основной день централизованного тестирования из-за болезни. В подробности вдаваться не стала. От парня, который бодро шагал вслед за ней, я также получила достаточно краткий ответ: «Ногу сломал». На мой вопрос о его нынешнем самочувствии он загадочно улыбнулся и был таков.

«А меня с работы не отпустили, я железнодорожник, - говорит Никита. - Просто у нас на железной дороге были напряги, не хватало помощников, поэтому пришлось на резервный день идти. В этом году, кстати, ЦТ по белорусскому языку легче, чем в прошлом». И Никита - далеко не первый, кто не смог прийти на ЦТ вовремя из-за работы. Другие ребята были в командировках, некоторые не смогли отпроситься у начальства.

В мое поле зрения попадает девушка с российским паспортом. «В основные дни я ЕГЭ сдавала, разумеется, на ЦТ попасть уже не представлялось возможности. Вот на резервные числа и пошла. А вообще хочу поступить в университет имени Янки Купалы в Гродно на психолога». Похожая ситуация была и у Оли, правда, она не успела в основной период сдачи централизованного тестирования из-за госэкзаменов в колледже.

- А я состою в Национальной сборной Республики Беларусь по пляжному волейболу и в период основных дней сдачи ЦТ находился на чемпионате Европы, - говорит Никита Коновалов. - Как ни странно, сдача централизованного тестирования не менее волнительное мероприятие.

Куда более незаурядная история случилась с Катей, которая не попала на ЦТ в основной день по причине опоздания.

- Вообще я должна была сдавать ЦТ в Университете имени Франциска Скорины, но не смогла найти нужный мне корпус. Пришлось быстро идти, справку о болезни делать. 3 часа в маршрутке ехала, чтобы в Минске тест по русскому написать. Если честно, сложновато немного.