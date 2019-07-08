Какие молочные продукты полезны для сердца?

Молочные продукты полезны — это знают все. Но у каждого из молочных продуктов есть свои особенности употребления, хранения, приготовления и своя, особенная, польза. Чтобы рассказать людям о том, как правильно употреблять различные молочные продукты и научить заботиться о своем здоровье, компания «Савушкин продукт» создала «Клуб экспертов молока». На заседаниях клуба обычные потребители встречаются с экспертами в области правильного питания и здоровья и получают полезные рекомендации, помогающие вести здоровый образ жизни. Четвертая встреча «Клуба экспертов молока» называлась «Какие молочные продукты любит наше сердце?» и посвящалась вопросам здоровья этого самого важного органа человека.

Участники клуба узнают много нового о правильном употреблении различных молочных продуктов.

Встречи «Клуба экспертов молока» проходят ежемесячно в Бресте, в головном офисе компании «Савушкин продукт». Попасть на них может любой желающий — по предварительной записи. Участники встреч не только обсуждают вместе со специалистами свойства молочных продуктов, но и дегустируют новинки ассортимента лидера белорусской молочной отрасли. Важная часть мероприятия — экскурсия на производство, в ходе которой гости могут увидеть, как производятся современные молочные продукты, и убедиться, что вся продукция компании «Савушкин продукт» изготавливается только из свежего натурального молока. Кроме того, специально приглашенный шеф-повар популярного в Бресте Times Cafe Леонид СТЁПКИН предлагает участникам клуба оригинальные идеи и рецепты вкусных и полезных сезонных блюд, которые можно приготовить из молочных продуктов. Но самое главное — это, конечно, новые и систематизированные знания о правильном питании, полученные от авторитетных экспертов-профессионалов. После заседаний практически все участники встреч отмечают, что узнали много нового и планируют внести полезные корректировки в рацион своей семьи.

Темой четвертой встречи «Клуба экспертов молока» стало влияние молочных продуктов на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Молоко люблю всем сердцем!

На четвертой встрече «Клуба экспертов молока», посвященной влиянию молочных продуктов на здоровье сердечно-сосудистой системы, на вопросы гостей отвечал настоящий эксперт в области здоровья сердца Кирилл КУНАЙ:

— Для сердца, как, впрочем, и для всех остальных органов, важно полноценное сбалансированное питание, а молочные продукты богаты различными микроэлементами. Основные микроэлементы, необходимые для работы сердца, — это магний и калий. Наибольшее их количество содержится в твороге, йогурте, твердых сортах сыра и в молоке. Кроме того, регулярное употребление любых молочных продуктов приводит к общему оздоровлению организма, и это опосредованно влияет и на сердце, ведь оно всегда реагирует на все процессы в организме, на образ жизни и питания.

Кстати, в 2018 году были опубликованы новые научные исследования, которые доказали связь регулярного употребления йогурта и уровня артериального давления. Оказывается, длительное регулярное — хотя бы 2-3 раза в неделю — употребление натуральных йогуртов постепенно приводит к снижению артериального давления у гипертоников, плавно нормализует обмен веществ и благотворно влияет на другие процессы в организме.

Также есть исследования, подтверждающие, что регулярное употребление молока уменьшает риск возникновения инфаркта на 30-35%. Конечно, на здоровье сердца больше влияют другие факторы. Так, кроме возраста, пола (у мужчин риск больше) и наследственности, на которые человек повлиять не может, на состояние сердца сильное влияние оказывают вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем, — низкий уровень физической активности, стрессы, и, как следствие, наличие артериальной гипертензии, сахарного диабета, избыточного веса и абдоминального ожирения. Неправильное питание — тоже важный фактор риска. Например, переизбыток в рационе насыщенных животных жиров, отличающихся высоким содержанием холестерина, приводит к атеросклерозу и таким образом становится катализатором развития широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочные продукты очень полезны для сердечно-сосудистой системы.

Молочные продукты — с каждым приемом пищи!

— Тем, кто заботится о здоровье сердца, надо обращать внимание на процент жирности молочных продуктов, — отметил наш собеседник. — Кардиологи не рекомендуют употреблять в больших количествах сливочное масло, сметану и творог с максимальным процентом жирности, так как это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Хотя в тоже время, важно помнить, что тот же кальций из обезжиренных продуктов усваивается гораздо хуже. Поэтому если все время есть только обезжиренные молочные продукты с 0% жирности, то организм недополучит важные микроэлементы. Для поддержания здоровья сердца лучше выбирать золотую середину, то есть молочные продукты со средним процентом жирности. А еще лучше есть все, но в меру. При этом молочные продукты должны быть в рационе питания ежедневно. Главные молочные продукты для сердца — это сыры твердых сортов, творог, молоко (с учетом индивидуальной переносимости, конечно) и йогурт. В среднем рекомендуется употреблять 3-4 порции молочных продуктов в день, то есть человек должен съедать какой-либо молочный продукт практически с каждым приемом пищи, и тогда обеспечивается пролонгированный положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

ЧТО НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА?

- Курение.

- Злоупотребление алкоголем.

- Артериальная гипертензия: хронически повышенное артериальное давление увеличивает риск развития ишемической болезни сердца не менее чем в 3 раза.

- Сахарный диабет.

- Низкая физическая активность повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2-3 раза и увеличивает риск внезапных сердечных приступов.

- Неправильное питание.

- Избыточный вес.

- Абдоминальное ожирение.

- Стресс.

Лето — время легких блюд!

— Летом большой популярностью пользуются легкие и быстрые блюда из молочных продуктов — йогуртов, кефиров, сыров. В частности, это холодные супы, например, ягодные супы, окрошка или болгарский суп «Таратор», — говорит шеф-повар популярного брестского Times Cafe Леонид Стёпкин. — Рецепт «Таратора», кстати, самый простой из всех холодных супов: в йогурт без сахара добавляется растолченный грецкий орех с чесноком и зеленью – и всё. Подавать этот суп можно с соленым или свежим огурцом, нарезанным соломкой или слайсами. Очень легкое, вкусное и освежающее блюдо.

Шеф-повар Леонид Стёпкин.

Молочные продукты великолепно сочетаются с любыми ягодами. Их можно добавлять целыми, а можно взбивать в блендере, но, на мой взгляд, целые ягоды вкуснее. Ягоды предварительно следует промыть проточной водой и просушить на полотенце. Йогурт или творог, в которые добавлены ягоды, лучше съесть сразу же, долго хранить такое блюдо не рекомендуется. Кстати, летом, в жаркую погоду, особенно надо следить за тем, чтобы молочные продукты не оставались надолго без холодильника.

Самое популярное летнее блюдо в Times Cafe — это греческий йогурт TEOS с гранолой. Гранола – это подсушенный рубленый миндаль, овсяные хлопья, мёд, апельсиновый сок и сливочное масло, которые поджариваются до загустения. Из этой массы образуются комочки, их надо выложить в широкий бокал или креманку, затем залить йогуртом и сверху посыпать свежими ягодами. Получается изумительно вкусно! Но с вами я сегодня поделюсь особенным блюдом — это летние спринг-роллы. Вообще, спринг-роллы можно готовить с разными начинками — свежими овощами, ростками сои, рыбой, креветками, мясом. Такие рулетики можно обжаривать или запекать на гриле, а можно оставлять сырыми, как в моем рецепте. Его особенность — необычное сочетание двух видов сыра: твердого адыгейского и воздушного сливочного, который подчеркивает вкус всех овощей и придает блюду нежность и воздушность.

ЛЕТНИЕ СПРИНГ-РОЛЛЫ

Авторский рецепт Леонида Стёпкина, шеф-повара Times Cafe

Ингредиенты для 12 роллов:

- Рисовая бумага – 1 упаковка,

- Свежий огурец — 3 шт/200 гр,

- Адыгейский сыр «Савушкин» — 300 гр,

- Сыр творожный сливочный «Савушкин» - 150 гр,

- Петрушка и укроп - по вкусу,

- Красный лук – 1 головка,

- Листья салата — 12 шт.,

- Большой помидор — 1 шт.,

- Лимон — 1 шт.

Приготовление

1. Все ингредиенты подготовить, нарезать (огурец — соломкой, помидор — дольками, адыгейский сыр — кубиками, лук — кольцами) и сбрызнуть лимонным соком.

2. Каждый лист рисовой бумаги опустить в воду: сначала с одной стороны, затем с другой. Подержать лист в воде 20 секунд, дать ему стечь и положить на тарелку.

3. На рисовую бумагу положить лист салата и выложить на него начинку.

4. К начинке добавить сливочный творожный сыр «Савушкин».

5. Свернуть ролл. Главное — не класть роллы друг на друга, так как они слипнутся.

Вот так незатейливо и просто можно разнообразить свое полезное молочное меню. Кушайте с удовольствием и будьте здоровы!

Приятного аппетита!