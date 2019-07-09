2019-07-09T12:39:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Продолжается работа с адвокатами». К задержанным после салюта россиянам приходили сотрудники посольства

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО на Володарского
Алеся ДОБЫШ
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Фото: Предварительная причина ЧП - некачественные заряды. Павел Русак, "Минск-Новости"Фото: Предварительная причина ЧП - некачественные заряды. Павел Русак, "Минск-Новости"
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8 июля консульские сотрудники посольства России в Беларуси получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух россиян, которых задержали после ЧП во время салюта 3 июля.

- В тот же день дипломаты посетили их в СИЗО №1 г. Минска. Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное. Жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных, рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь посольства России в Беларуси Сергей Аряев.

Напомним, Максима Сапронова и Константина Денисова, представителей фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла Министерству обороны фейерверки, задержали на следующий день после трагедии, 4 июля. Молодые люди приехали в Минск специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту, рассказали в СК. В ведомстве отметили, что представители фирмы «осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними». Возможное наказание за нарушение правил обращения с пиротехникой – от двух до семи лет лишения свободы.

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля произошло ЧП. Очевидцы увидели взрыв, раздались громкие хлопки, в некоторых окнах дома № 4 по улице Червякова выбило стекла. 64-летней Наталье Максимчук, которая смотрела салют на набережной Свислочи, металлический осколок попал в шею. Врачи не смогли ее спасти: осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. В тот вечер получили травмы не меньше 10 человек.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина ЧП - некачественные заряды.

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