Старшей дочери Ларисы Грибалевой исполнилось 16. Посмотрите, какая выросла красотка!

На днях известная певица Лариса Грибалева отметала 16-летие старшей дочери Алисы. Артистка выложила несколько снимков с дочерью: и те, где она еще совсем кроха, и совсем свежие фото.

Вот такой очаровательной крошкой была Алиса в детстве. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

Посмотрите, какая выросла красотка! Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

- Моей любимой Алисе уже 16. Как и когда это произошло? Очень быстро летит время! Люблю тебя! Знай, что я всегда рядом! - подписала фотографии Лариса Грибалева.

Юную Алису уже окрестили белорусской Анджелиной Джоли. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

А подписчики принялись поздравлять артистку с днем рождения дочери и засыпать юную леди комплиментами.

Алиса тоже ведет свой блог в Инстаграм. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva