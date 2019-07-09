Старшей дочери Ларисы Грибалевой исполнилось 16. Посмотрите, какая выросла красотка!
На днях известная певица Лариса Грибалева отметала 16-летие старшей дочери Алисы. Артистка выложила несколько снимков с дочерью: и те, где она еще совсем кроха, и совсем свежие фото.
Вот такой очаровательной крошкой была Алиса в детстве. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa
Посмотрите, какая выросла красотка! Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa
- Моей любимой Алисе уже 16. Как и когда это произошло? Очень быстро летит время! Люблю тебя! Знай, что я всегда рядом! - подписала фотографии Лариса Грибалева.
Юную Алису уже окрестили белорусской Анджелиной Джоли. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa
А подписчики принялись поздравлять артистку с днем рождения дочери и засыпать юную леди комплиментами.
Алиса тоже ведет свой блог в Инстаграм. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva
Фото с отдыха в Италии. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva