2019-07-09T17:20:16+03:00
Звезды
КП Беларусь

Старшей дочери Ларисы Грибалевой исполнилось 16. Посмотрите, какая выросла красотка!

Юную Алису уже окрестили белорусской Анджелиной Джоли. Девочка, кстати, мечтает о карьере актрисы [фото]
Эвика ОТТО
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Старшей дочери Ларисы Грибалевой исполнилось 16. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisaСтаршей дочери Ларисы Грибалевой исполнилось 16. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa
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На днях известная певица Лариса Грибалева отметала 16-летие старшей дочери Алисы. Артистка выложила несколько снимков с дочерью: и те, где она еще совсем кроха, и совсем свежие фото.

Вот такой очаровательной крошкой была Алиса в детстве. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

Вот такой очаровательной крошкой была Алиса в детстве. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

Посмотрите, какая выросла красотка! Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

Посмотрите, какая выросла красотка! Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

- Моей любимой Алисе уже 16. Как и когда это произошло? Очень быстро летит время! Люблю тебя! Знай, что я всегда рядом! - подписала фотографии Лариса Грибалева.

Юную Алису уже окрестили белорусской Анджелиной Джоли. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

Юную Алису уже окрестили белорусской Анджелиной Джоли. Фото: Инстаграм, @gribalevalarisa

А подписчики принялись поздравлять артистку с днем рождения дочери и засыпать юную леди комплиментами.

Алиса тоже ведет свой блог в Инстаграм. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva

Алиса тоже ведет свой блог в Инстаграм. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva

Фото с отдыха в Италии. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva

Фото с отдыха в Италии. Фото: Инстаграм, @lisa_gribaleva

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