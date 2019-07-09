2019-07-09T18:16:31+03:00
Общество
КП Беларусь

На стройплощадке «МакДональдса» в Гомеле оказались брошенные авто - владельцев ждут до конца недели

Дело в том, что под ресторан отдали территорию парковки, но свои машины забрали не все [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Вокруг российского «Форда» аккуратно вырезали асфальтВокруг российского «Форда» аккуратно вырезали асфальтФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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«МакДональдс» ищет владельцев двух автомобилей, которые стоят на месте строительной площадки ресторана в Гомеле.

- На территории стройки сейчас находятся два автомобиля - один с российскими номерами, второй - с украинскими. Стоят они еще со времен автостоянки минимум с декабря 2018 года. Строительству они пока не мешали. Мы объявляем о своей готовности вознаградить тех, кто предоставит реальную информацию о владельце и ждем сведений до конца недели. Если же и это не поможет, то, в соответствии с решением районной администрации, автомобили будут эвакуированы в конце этой недели, - рассказали «КП» в «МакДональдс в Беларуси».

Машины пока не мешали стройке Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Машины пока не мешали стройкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Обещанное вознаграждение - это бесплатный обед в ресторане на пятерых человек. В компании отмечают, что к бесхозным авто относятся бережно. Вокруг российского «Форда», который стоит по центру стройплощадки, аккуратно вырезали асфальт. А украинская «Мазда» со спущенным колесом находится в самом углу - там асфальт пока вообще не трогали.

У "Мазды" спущено колесо Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

У "Мазды" спущено колесоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы выяснили, что находится в салоне машин. На «Форде», видимо, перевозили товары для продажи. Внутри авто лежат около пяти бустеров (детские автокресла). А салон «Мазды», похоже, приспособлен под спальные места.

Никакой информации о номере в интернете нет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Никакой информации о номере в интернете нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Открытая информация по регистрационному знаку российского авто довольно скудная: FОRD S-МАХ 2006 года выпуска, владелец - физлицо. В ДТП, розысках, в судебных решениях, в залогах у банка не был. Авто было зарегистрировано в Ставропольском крае.

По «Мазде» украинские базы вообще не дают никаких сведений. По первым цифрам номера понятно, что машина из Киева.

Вокруг российского «Форда» аккуратно вырезали асфальт Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вокруг российского «Форда» аккуратно вырезали асфальтФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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