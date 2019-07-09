«Если останки брата Калиновского обнаружат, их исследуют не в Беларуси и не в Литве». На Гродненщине ученые ищут генетический материал для идентификации останков повстанца

8 июля на кладбище в Свислочи, райцентре Гродненской области неподалеку от границы с Польшей, начались работы по поиску и возможной эксгумации останков Виктора Калиновского, старшего брата руководителя национально-освободительного восстания 1863 года Кастуся Калиновского.

Если труды ученых и криминалистов увенчаются успехом, то они смогут абсолютно точно констатировать: два с лишним года назад на Замковой горе в центре Вильнюса под оползнем в захоронении среди останков 20 умерших насильственной смертью мужчин были останки Кастуся Калиновского. Весной 2019-го после всех возможных на тот момент генетических анализов, сопоставления возраста, способа казни, фотографий и 3D-реконструкций черепа, уверенность специалистов составляла 95%. Руководитель исследования, профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас рассказал тогда об этом «Комсомолке», хотя о гипотезе, что одни из останков принадлежат Калиновскому, ученый говорил «КП» еще в конце 2017-го.

Фото: Яна Запольская / Радыё Рацыя

Проблемой для исследователей стал поиск материала для сравнения, поскольку у Кастуся Калиновского не осталось прямых потомков по мужской линии. Ведь именно генетический материал от мужчин из рода подходит для подобного исследования. Самый близкий родственник повстанца, о чьем захоронении известно, - это как раз его брат Виктор, упокоенный в Свислочи. (Хотя историк Василь Герасимчик в книге «Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда» указывал, что пусть и непрямые потомки предводителя восстания живут в Каменецком районе.).

Правда, в марте 2019-го литовцы пожаловались, мол, «официально со стороны Беларуси не был проявлен интерес в почитании Калиновского» (а еще раньше Римантас Янкаускас говорил об довольно слабом взаимодействии с белорусской стороны «Комсомолке»). На заявление и на последовавшее за ним открытое письмо популярного белорусского писателя Андруся Горвата сразу отреагировало Министерство иностранных дел, заявив, что у соседей сложилось ошибочное впечатление.

- Для Беларуси, вне сомнений, Кастусь Калиновский - крупный исторический деятель, - подчеркивал пресс-секретарь госоргана Анатолий Глаз. Он добавил, что белорусская сторона в процессе работы по вопросу исследований, связанных с Калиновским, «главным образом, сконцентрировалась на действиях, а не активном информировании СМИ».

Фото: Яна Запольская / Радыё Рацыя

- В ноябре 2018 года белорусские госэксперты официально ездили в Вильнюс для ознакомления с исследованием найденных останков участников восстания 1863 года, провели ряд встреч с коллегами из Литвы, - напомнил представитель дипведомства.А на встрече в белорусском МИДе с послом страны-соседки обсуждали возможность исследования останков Виктора Калиновского.

Вероятно, развернувшиеся на днях работы в Свислочи – результат и успешной дипломатической работы. Тем не менее, судя по первым отзывам с места событий, ученые не гарантируют, что смогут быстро найти нужные останки. Ведь кладбище не раз меняло очертани со времен кончины Виктора Калиновского. Однако и шансы к нулю никто не сводит.

Ольга Марфина, завотдела антропологии Института истории Национальной академии наук Беларуси, рассказала нам, что сотрудник отдела принимает участие в работах в Свислочском районе. Белорусские и литовские ученые задействованы в них на равных условиях. Ольга Марфина уточнила: это уже не первый выезд нашего ученого на работы, связанные с поиском генетического материала для идентификации останков Кастуся Калиновского. Но раньше поиски шли на территории Литвы.

Фото: Яна Запольская / Радыё Рацыя

- В случае, если останки Виктора Калиновского обнаружат, исследовать их будут не в Беларуси и не в Литве. Ни у нас, ни у соседей генетической лаборатории не существует – они есть в США и Эстонии, - замечает Ольга Владимировна.

Добавим, что могилу Виктора Калиновского после завершения работ вернут в исходное состояние.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Зимой 2017 года на горе Гедимина в центре Вильнюса произошел оползень и на поверхности оказались фрагменты человеческих останков. С наступлением тепла сюда пришли археологи. Первые высказанные ими гипотезы взволновали Беларусь, Литву и Польшу: найденные останки принадлежат казненным повстанцам Кастуся Калиновского и ему самому. Тем более подтверждений насильственной смерти людей в могилах на горе Гедимина хватает: мужские тела туда клали со связанными руками и без гроба, поливали негашеной известью, а в одной из могил была обнаружена пуля.

Историки полагали, что на Гедимина захоронен 21 участник восстания – в основном, его руководители. Сегодня всех их сопоставили с казненными царскими властями. Но практически на 100% ученые уверены только в том, что в одной из могильных ям был Зигмунд Сераковский. На его пальце наши кольцо с надписью на внутренней поверхности: «Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r . («Зигмунд Аполония 11 сентября / 30 июля 1862 г.»)». Совпадают имена Сераковского и его супруги, а также даты, связанные с их венчанием. Кстати, дата его казни в 1863-м совпадает со временем раскопок - 9 июля.

О том, какие работы велись по остальным останкам профессор Янкаускас рассказывал «Комсомолке»:

- Археологи и историки изучают генеалогию и образцы генетического материала от прямых потомков повстанцев. Сначала проходила инвентаризация останков, выявление пола, возраста, роста человека, наличие у него патологий и травм, а также радиоуглеродный анализ. Служба судмедицины делала наложения имеющихся портретов на компьютерную модель черепа, там же выполняют генетический анализ. Трудности заключаются в том, что из 21 казненного у нас для наложений есть портреты только 7 персон. При этом черепно-лицевое наложение - скажем так, мягкое доказательство, оно не подтверждает идентичность. Но тот же генетический анализ предоставляет ценную информацию. Например, два человека в одной из ям кажутся нам братьями.

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