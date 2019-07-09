Хрущевские рубли подделывали в Бобруйске, а за фальшивые совзнаки 1920-х давали контрреволюционную статью

- Фальшивомонетничество процветает в периоды, когда ухудшается уровень жизни: войны, финансовые депрессии, революции. Тогда рушится стабильная экономика, исчезают продукты, а сними и нормальные денежные отношения. Существенный фактор – слабая власть, неспособная контролировать исполнение своих предписаний на местах. Особо подвержены фальшивомонетничеству неконтролируемые территории, как, скажем, Сектор Газа. У Израиля нет прямого доступа туда, но внутренние власти закрывают глаза на изготовление там фальшивых монет, которые завозятся в Израиль.

Поддельные шекели для Израиля штампуют в Секторе Газа. Фото: Архив Романа Крицука

- Когда были подобные всплески в советской истории ХХ века?

- Это Первая мировая и Гражданская война. Потом к власти пришли большевики, начавшие политику отказа от денежных средств, поскольку они полностью исчерпали еще имперский золото-валютный запас. Началась печать ничем не обеспеченных выпусков так называемых «совзнаков» - советских знаков. Их могли штамповать по серии в год, и первая обменивалась на вторую в соотношении 1000:1. Само собой, умельцы наладили производство фальшивок, вспомнив, как недавно подделывали керенки и царские банкноты. Тем паче, совзнаки не отличались изысками в дизайне или степенях защиты. По сути, так государство само подчеркивало, что эти деньги быстро обесценятся.

- В годы Великой Отечественной войны также наблюдался всплеск фальшивых денег?

- В белорусских газетах периода оккупации и в устных воспоминаниях встречались сообщения о казни фальшивомонетчиков, но подробностей об их деятельности нет. Как и подтверждения слухам, что подделки советских рублей перед войной могли выпускать в нацистской Германии, а затем забрасывать их в СССР. Вообще, можно предположить, что открытия по подделкам первой половины ХХ века ждут в архивах ВЧК и НКВД. Ведь фальшивые деньги после 1917-го могли сойти за контрреволюционную деятельность. Впрочем, подделки советских серебряных монет 1924 года и банкнот 1920-х – 1930-х – редкость на аукционах, и если они встречаются, то ценник на них куда выше , чем за настоящие банкноты в идеальном состоянии.

А ведь эта советская 25-рублевка 1947 года - поддельная! Фото: Национальный исторический музей

- Но ведь самых известных советских фальшивомонетчиков поймали куда позже…

- Да, это было в период стабильности в СССР. Самыми активными стали 3-4 года до и после Олимпиады-80. Тогда люди подделывали деньги не для того, чтобы выжить, как прежде, а поскольку они стали весомой ценностью. Хотя мотивы бывали разными. Как, скажем, у самого известного фальшивомонетчика Союза – Виктора Баранова из Ставрополя. Это был талантливый человек, новатор. Но все его предложения по улучшению процессов на производстве требовали крупных вложений, которые государство делать не спешило. Тогда он поехал в московскую библиотеку и стал изучать все, связанное с бумажными деньгами - от специфики бумаги, технологии водяных знаков до орловской печати, открытой во времена Александра III, когда один цвет плавно переходил в другой. С этой информацией и хорошими познаниями в физике и химии он наладил производство советских рублей в своем частном доме в Ставрополе. Банкноты оттуда КГБ СССР поначалу посчитал провокацией западных спецслужб – качество подделок было фантастическим. Но потом выяснилось, что эти деньги чаще всего встречаются на Ставрополье и Баранова выследили. Правда, вплоть до следственного эксперимента ему не верили: не мог один человек сам сделать то, что осуществлял Гознак СССР.

До следственного эксперимента милиция и чекисты не верили, что в домашней лаборатории Виктор Баранов сумел наладить производство банкнот лучше, чем Гознак СССР. Фото: kp.ru

- И вправду удивительно с учетом скромных масштабов его мастерской…

- Мало того, есть версия, что Баранов даже улучшил 25-рублевки образца 1961 года, которые подделывал. По рубашке и пиджаку Ленина на них идет защитная сетка из рельефных полосок, и фальшивомонетчику удалось увеличить их число – то есть, улучшить степень защиты! Как он сам потом говорил: «Сделал Ленина немного моложе». И еще одна его фраза: «Почему вы считаете мои деньги фальшивыми? Они же лучше, чем настоящие».

После ареста Баранов сотрудничал со следствием. И хоть по советским законам ему светила высшая мера, Виктор получил 12 лет. Также он стал, по сути, внештатным экспертом Гознака. Кстати, экземпляров банкнот, созданных Барановым, почти нет в частных коллекциях. В основном они хранятся в московском институте криминалистики.

А вот действовавшего в 1980-х Равиля Невмятова расстреляли. Правда, он не фальшивомонетчик в классическом понимании. Невмятов работал на фарфоровом заводе, где и создал формулу вытяжки золото из специальной краски, которой украшали изделия. Его знакомый художник Юрий Нечаев изготовил ему пневмопистолет с матрицами 10-рублевок времен Николая II, в подделки которых и превращалось добытое золото -оно было 750-й пробы, оригинальные монеты – примерно 900-й. До сих пор многие аспекты дела Невмятова засекречены, а формула добычи золота так и не была раскрыта.

Незатейливые фальшивомонетчики порой отливали рубли (как этот, 1970 года к 100-летию Ленина) не особо задумываясь о качестве своих подделок. Фото: Национальный исторический музей

- Неужели в Беларуси в этом плане все было тихо и спокойно?

- В годы Западной Беларуси прямо у себя дома хуторяне изготавливали литые подделки монет. Подделывали в те годы и векселя - хороший художник перерисовывал вексель на 20 или 30 фунтов стерлингов в новый уже на 200 или 300. Мошенники отправлялись с этими бумагами к торговцам-евреям в городах, выдавая себя за крестьян-простаков с родственниками работающими за границей. И те покупались – выплачивали им обозначенные в ценных бумагах суммы. Про подобные случаи, например, писал в своих книгах Сергей Песецкий.

А когда в 1961-м были введены монеты нового образца номиналами от 1 копейки до 1 рубля, самая крупная из них не имела гуртовой надписи по ободку – это тоже средство защиты денег. Среди старых белорусских коллекционеров есть такое предание, что сразу после введения в оборот этих рублей, их производство как раз из-за отсутствия этой гуртовой надписи и смогли наладить в Бобруйске. Так или иначе, но следующий рубль образца 1964 года был уже с этой надписью.

КСТАТИ

По статистике Нацбанка в Беларуси ежегодно задерживают 1,5-2 тысячи фальшивых банкнот и несколько монет. Доля белорусских купюр – всего 3-5%. Причем если подделки иностранной валюты приходят к нам довольно высокого качества, то белорусские рубли чаще печатают на принтере, наклеивая имитацию магнитной ленты. Или, как часто делали в 1990-е и порой теперь, приклеивают нолики к меньшему номиналу, когда 5-долларовая купюра становится 50-долларовой. Порой такие махинации повторяются. Еще один вариант – маскировка банкнот африканских стран, похожих на евро, до европейской валюты.

Часто поддельные советские рубли печатали на простой бумаге. Оборотную сторону этой 25-рублевки так и не доделали – наверное, это была проба печати в подпольной лаборатории. Фото: Национальный исторический музей

В интернет-магазинах вроде AliExpress или Alibaba продают копии, подделки или сувениры в духе коллекционных монет разных стран (в том числе и белорусские юбилейные монеты). Все они могут подпасть под статью фальшивомонетничество.

Кстати, у Национального исторического музея есть договоренность со Следственным комитетом о передаче банкнот и монет, которые перестали быть вещдоками в коллекцию музея. Первые экземпляры таким образом уже попали в фонды.

В ТЕМУ

Недавно (в 2016) Великобритания вывела из обращения монеты номиналом в 1 фунт старого образца. Оказывается, говорит Роман Крицук, за несколько лет фальшивомонетчики начеканили колоссальные суммы ненастоящих фунтов. Мало того, по статистике от каждой 50-й до каждой 20-й британской фунтовой монеты – подделки. Нередко их привозят из путешествий и белорусы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

- Первые подделки в Великом княжестве Литовском (легковесные - с низким качеством сплава) пришли вслед за первыми официальными монетами государства в XIV – XV веках - денариями и полугрошами, - рассказывает Роман Крицук. - Раньше точно так же ходили фальшивки иностранных денег, которые тоже ходили в ВКЛ.

В основном, подделки попадали в княжество через торговлю. А к XVII веку купцы скупали в монетных дворах Риги и молдавской Сучавы очень похожие на монеты Речи Посполитой низкопробники. Они меняли их в Речи Посполитой на полновесные деньги, которые снова везли в монетные дворы и переплавляли там на низкопробные.

Фальшивые 5 рублей Николая II, польская боратинка с фантастической датой "1669", венгенский денарий XVI века. Фото: Национальный исторический музей

Порой не гнушались подделками и соседние государства ради подрыва чужой экономики. Так, с конца XV века под Полоцком мог быть монетный двор, где били шиллинги под монеты Ливонского ордена. Когда в Речи Посполитой произошла порча монет (в трояке 1600 года было 2 грамма серебра, а в 1623-м - 0,98 грамма), сейм решил чеканить крупные номиналы не ниже полуталлера. Тогда Швеция и Модова засыпали Речь Посполитую низкопробными солидами (шелегами) – их число в кладах той поры доходит до 50%. А после 1811-го на белорусских землях ходили наполеоновские поддельные русские ассигнации – кстати, лучшего качества, чем оригиналы.

Во втором Статуте ВКЛ 1566 года появляется понятие подделки денег и обрезания монеты по краю, когда она становилась более легковесной. А уж если на монетном дворе разбавляли сплав, его работников, мынцарей, сжигали без жалости на костре. Немцы, кстати, варили фальшивомонетчиков в масле, англичане отрубали им руки, в Московии расплавляли отчеканенные им монеты и заливали ему в рот, но потом заменили наказание на удары плетью и вырывание ноздрей со ссылкой на каторгу. В XIX веке фиксируется и клеймление денежных мошенников. В довоенной Польше за фальшивомонетничество давали от 5 до 10 лет, а вот в Советском Союзе ввели наказание вплоть до высшей меры.

Чаще всего тонкие и золотые монеты определяли на зуб (золото легко гнулось, а подделка – ломалась) или пробивали их на зуб, чтобы увидеть металл внутри.

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