Моего деда спас огромный белый пес с сумкой на боку

Лишь седой ветеран

Еще помнит собачью упряжку,

В медсанбат дотащившую

С поля боя когда-то его...

Сергей Ярошенко.

Уже был конец жаркого августа 1945-го года. На затерянную между лесов небольшую полесскую деревушку опускалась вечерняя прохлада. Со стороны Черного леса к деревне шел человек. На его лице непрестанно блуждала легкая улыбка, но серые глаза смотрели вдаль с затаенной грустью. Человек возвращался домой с войны и, представляя встречу с родными, горевал о своих боевых товарищах, о тех, кто все эти годы был рядом с ним и кто уже никогда не вернется домой.

Почти 4 месяца он пролежал в госпитале. Сначала в Польше, потом во Львове, да и Победу встретил на больничной койке. Позади тяжелое ранение, две операции, долгое восстановление - и вот он почти дома.

В деревню человек пришел, когда уже почти стемнело. Подошел к крайнему от дороги двору. Остановился, осмотрелся вокруг. Глянул на сосну у дома - на ней высоко над землей висела колодка, в которой жили пчелы. Живы ли они сейчас? Пошел к хлеву, приоткрыл дверь: там, в отгороженной куче, мирно лежала уже немолодая корова. Она удивленно посмотрела на человека: видимо, не ожидая его здесь увидеть. Лицо солдата опять согрела улыбка. Он радостно подумал, что не так все и плохо и, наверное, его семья не бедствует.

Завтра он узнает, как жители деревни прятались от немцев в Черном лесу. Как по непроходимым болотам и неприметным тропинкам уходили вглубь леса, уводя с собой оставшийся скот. Он услышит, как люди неделями жили в лесу и как коровы спасали людей от голода, а ночью согревали детей своим теплом. Но все это будет завтра, а сейчас он идет домой.

Солдат постучал. Дверь открыла хозяйка. Не глядя пригласила путника в дом, зажгла в печи лучину, показала на лавку у окна. Молча поставила на стол чугунок с картошкой, налила молока. Только потом она взглянула на странника и тут же всплеснула руками. На войну жена провожала красивого, статного мужа с черными волосами, а к ней вернулся седой, худой, изможденный и измученный ранением человек. Вот и не узнала хозяйка своего мужа при свете лучины. И лишь только увидев его смеющиеся глаза, она поняла, какому солдату открыла дверь.

В считаные минуты новость разнеслась по деревне. Все сбежались встречать соседа с войны, деревня гуляла целую ночь, а их хата сотрясалась от польки и гопака. Всплыли все припрятанные на особый случай кусочки сала и бутылки с самогоном. В эту ночь в деревне не спал никто. Так вернулся с войны мой дед Иван.

Мне было всего 8 лет, когда он умер. Но я его хорошо помню: добрые серые глаза, будто цвета осеннего неба. Худую шершавую руку – она излучала какое-то особенное тепло, когда дед гладил меня по голове. А еще я помню его рассказы. Мы, многочисленные внуки, любили слушать его воспоминания. Наш дед воевал в рядах 555-го полка 127-й стрелковой Чистяковской Краснознаменной дивизии 1-го Украинского фронта. Награжден орденом Славы III степени. В родном полку деда звали «старым пулеметчиком» - наверное, потому что он был старше всех по возрасту. Ведь рядом с ним воевали совсем молоденькие солдаты, и с войны дед вернулся совсем седым, потому что часто видел смерть совсем юных боевых товарищей.

В наградном листе нашего деда, Басюка Ивана Харитоновича, написано: «Действуя как пулеметчик, тов. Басюк одновременно ведет беспрерывную разведку противника. Находясь в разведке, 07.02.45 г. натолкнулся на четверых солдат противника, сделал засаду и, подпустив их на близкое расстояние, открыл огонь. В результате трое было уничтожено и один взят в плен». Награду дед получил в апреле, война подходила к победному концу, но не суждено было нашему солдату участвовать во взятии Берлина. Впереди было тяжелейшее ранение и невероятное спасение, наверное, посланное Богом.

Немцы защищались отчаянно, наши наступали яростно и ожесточенно. Во время одного из таких боев погиб боевой товарищ нашего деда, дисковой пулемета, а он сам был тяжело ранен. Ему пулей разорвало живот. Дед понимал, что у него, истекающего кровью, нет шанса на спасение. Сколько он пролежал - не знает. То впадал в забытье, то приходил в сознание. В такие минуты он мысленно прощался со своими родными.

В очередной раз он пришел в сознание, когда почувствовал на своем лице что-то мокрое, холодное и лохматое. Он открыл глаза и на всю жизнь запомнил увиденную картину. Ему в лицо заглядывали две пары собачьих глаз. Умных, решительных, сосредоточенных. Дед понял: это собаки-санитары: у белого огромного пса на боку была прикреплена сумка с красным крестом. Собаки приблизились к нему. Превозмогая боль и снова теряя сознание, он собрал все силы и взобрался на повозку, мертвой хваткой уцепившись за ее край. В следующий раз дед пришел в себя уже в санчасти, после операции. Начал спрашивать о своих спасителях. Когда он вспомнил белого лохматого пса, кто-то сказал: «Это же Байкал!» И рассказал историю.

Для рыжей овчарки Лены война закончилась в том самом бою, когда под грохот пуль и снарядов они тащили деда. Собаку ранили. Белоснежный лохматый Байкал из последних сил приволок в санчасть и деда, и ее. Это ему наш солдат был обязан своим спасением. Молодой лейтенант, воспитывавший этих собак, был родом из Сибири, поэтому и его питомцы носили сибирские имена. Лену вместе с раненым другом лейтенанта отправили в Советский Союз, а Байкал пошагал военными дорогами за своим командиром. Больше о судьбе своих спасителей дед ничего не узнал, но помнил о них всю свою жизнь.

На каждое 9 Мая в его доме собирались люди, а дед сидел во главе стола и рассказывал случаи из военной жизни. Все ждали, когда он начнет рассказывать историю своего спасения, такой увлекательной и захватывающей она была для всех, а особенно для его внуков.

Пролетели годы. Дед прожил долгую жизнь, дождался 14 внуков, а умер в кругу своей семьи от продолжительной болезни в ноябре 1983 года. Тяжелое ранение всю жизнь давало о себе знать. Сейчас у дедушки огромное количество правнуков. Мы выросли на его рассказах о войне и всегда знали, что наш дед - герой, ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовик, награжденный орденом Славы III степени. И сегодня на уроках литературы в Беларуси, Украине и России уже его правнуки пишут сочинения о том, как в далеком 1945-м на польской земле, недалеко от Берлина, белоснежный Байкал и рыжая Лена спасали истекающего кровью советского солдата.

Левонюк Р. С., Малоритский р-н.

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