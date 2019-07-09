2019-07-09T13:41:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Каждая ошибка подготовленному абитуриенту стоит около 5 баллов». Прогнозируем проходные баллы в вузы

«Комсомолка» попросила преподавателей спрогнозировать, насколько изменятся проходные баллы в вузы после изменения системы подсчета баллов на ЦТ
Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Абитуриенты, рассчитывая свои шансы на поступление, ориентируются на баллы прошлого года.Абитуриенты, рассчитывая свои шансы на поступление, ориентируются на баллы прошлого года.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как правило, абитуриенты, рассчитывая свои шансы на поступление, ориентируются на баллы прошлого года. Но в 2019-м ситуация изменилась - баллы на централизованном тестировании считают по новой методике. Как объяснили в Республиканском институте контроля знаний, прежде абитуриент получал определенный балл по стоимости каждого из заданий, и чем меньше абитуриентов его решили, тем больше оно стоит. Теперь абитуриент получает первичный балл - безотносительно других участников ЦТ, а потом этот первичный по сложным формулам переводят в тестовый итоговый - тот, который будет в сертификате.

Перед последним днем резервного ЦТ мы спросили у педагогов из образовательного центра «Адукар», как спрогнозировать проходные баллы - 2019 и стоит ли смотреть на итоги прошлого года.

- Вероятно, что на специальности, где традиционно проходной балл выше 350, все примерно так и останется. Это обусловлено тем, что, как утверждает РИКЗ, процент написавших выше 70 - 75 примерно тот же, что и раньше, - говорит Дмитрий Зайцев, преподаватель истории и обществоведения, исследователь в области политических наук, магистр исторических наук, магистр управления и права. - Те, кто знает предмет средне, набрали в этом году больше баллов сравнении с прошлым результатом, поэтому проходные баллы в диапазоне до 300 баллов сильно подрастут. В интервалах баллов до 300 по прошлогодним результатам вообще нельзя ориентироваться. В диапазоне средних результатов в этом году будет особо много абитуриентов - конкурс возрастает, а вместе с ним и психологическое давление на абитуриентов и их родителей.

Дмитрий Зайцев замечает, что в последний день после 15.00 обычно приемные комиссии не обновляют данные о поданных заявлениях и баллах:

- Подозреваю, что в такой стрессовой ситуации очень многие попытаются переподать свои документы, а потому в последний день могут резко подняться баллы по многим специальностям, в том числе и с традиционно проходными. А еще из-за реформы отсрочек при призыве в армию для многих юношей перестанет быть интересным вариант с поступлением сперва в колледж, а уже потом в вуз. Они наверняка попробуют поступить на ту специальность, где раньше баллы были невелики.

Преподаватель биологии Мария Казакова говорит, что биологию часто сдают для поступления в вузы, где высокие проходные баллы. Например, Белгосмедуниверситет и БГУ.

- С одной стороны, - замечает Мария, - теперь каждая ошибка хорошо подготовленному абитуриенту стоила около 5 баллов. Абитуриентам снимали больше, а значит, проходные могли бы снизиться. Но, с другой стороны - в этом году в четыре раза больше стобалльников, чем в 2018-м. Поэтому не стоит рассчитывать на снижение баллов. При поступлении на технические специальности проходные баллы вырастут - чем ниже был проходной балл в прошлом году, тем более заметно. Это связано с тем, что в этом году гораздо легче набрать по математике результат до 50 баллов. Например, если абитуриент выполнил три задания из всего теста, он может получить 31 балл, треть конечного результата. Кроме того, средний балл на ЦТ по физике подскочил на целых 24 пункта.

СЧИТАЛКА «КП»

Эксперты считают: вероятнее всего, проходные баллы сильно поднимутся на технические специальности, для которых абитуриенты сдавали математику и физику. То есть там, где в прошлом году для поступления было достаточно менее 200 баллов, можно ожидать роста в +40 пунктов, а где было меньше 300 - рост составит около 30 пунктов.

Планка для поступления на естественно-научные дисциплины и гуманитарные специальности, с профильными предметами обществоведение, история и иностранный язык, поднимется не так сильно. Абитуриентам нужно будет набрать на 25 баллов больше, чем в прошлом году. А вот на медицинские и другие специальности, где нужно сдавать химию и биологию, проходные баллы практически не изменятся.

На все специальности, где проходные баллы выше 350, планка для поступления не должна существенно измениться. Тут вполне можно ориентироваться по прошлогодним проходным баллам.

ВНИМАНИЕ! Мы не утверждаем, что все будет именно так, как мы описали. Сюрпризы возможны всегда. Учтите наши советы и внимательно следите за вступительной кампанией.

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