В Минске отметили годовщину независимости Венесуэлы
Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
День Независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Возложение цветов к памятнику Симона Боливара.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На церемонии присутствовали послы иностранных государств.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК