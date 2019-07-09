2019-07-09T14:11:43+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске отметили годовщину независимости Венесуэлы

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Возложение цветов к памятнику Симона Боливара.Возложение цветов к памятнику Симона Боливара.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

День Независимости Венесуэлы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

День Независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов к памятнику Симона Боливара. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов к памятнику Симона Боливара.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовал посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Хоакин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовали послы иностранных государств. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии присутствовали послы иностранных государств.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оркестр Военной академии Беларуси исполнил гимны Венесуэлы и Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участники церемонии возложили цветы к бюсту освободителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Национальный герой Венесуэлы Симон Боливар.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В сквере Симона Боливара прошла торжественная церемония в честь 208-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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