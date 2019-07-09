Интересная перспективная работа в центре Минска: "Комсомолка" ищет системного администратора

«Если останки брата Калиновского обнаружат, их исследуют не в Беларуси и не в Литве». На Гродненщине ученые ищут генетический материал для идентификации останков повстанца

Но ученые трезво оценивают шансы: кладбище, где покоится ближайший родственник легендарного героя, не раз менялось