Dream Dance Fest в Витебске: рекордная зарядка, 1000 танцоров на сцене и 34 метра фудкорта для зрителей!

Напомним, впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», в его рамках пройдут не только вокальные конкурсы, но и большое танцевальное событие Dream Dance Fest. 14 июля в международной танцевальной битве схлестнутся представители разных хореографических направлений из множества стран. Из огромного количества заявок было отобрано более тысячи танцоров, которые поднимутся на сцену, расположенную в центре города – на площади Победы.

Организаторы уверены, что событие запомнится не только участникам, но и зрителям. Утро начнется с самой большой зарядки в стране: с 8.30 до 9.00 все участники вместе с организаторами выйдут на зарядку-разминку и приглашают присоединиться к ним всех жителей города и гостей фестиваля. Кстати, проведут полезную разминку трио известных дам: Светлана Стаценко - титулованный педагог и мама первой белорусской победительницы «Евровидения» Ксении Ситник, а также участница этого популярного конкурса в этом году Zena (она и стала ведущей основной конкурсной программы мероприятия), компанию им составит юная блогер Илона Комоско - девочка-подросток поет и тоже мечтает попасть на «Евровидение», однако пока творчество совмещает с маленькими репортажными зарисовками, которые гости фестиваля увидят и на танцевальном событии.

- У нас и ведущие разных возрастов, и участники: тут от малышей 3 лет и до 60-летних танцоров. Главное, что их объединяет - любовь к танцу и единодушие. Единодушие - это то, что присуще и истории «Славянского базара» и самому танцевальному движению Dream Dance Fest, - объясняет автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович. - Мы очень серьезно готовились к событию в течение полугода: отобран сильный состав танцевальных коллективов, в жюри - судьи с европейской квалификацией, но самое главное, что событие создано и для участников, и для гостей. Если вы придете к нам в гости, то увидите зрелищное шоу, на площадке вас будет ждать вкусная еда, зоны развлечения и постоянные розыгрыши бытовой техники и других ценных подарков. Самое важное для нас как организаторов - зарядить любовью к танцам и подарить хорошее настроение, по-другому и не будет. Мы уже готовы встречать участников и судей из Армении, Беларуси, Греции, Китая, России, Украины и Узбекистана. Но главное - 12 часов музыки и встреч для тех, кто «болеет» танцем в самом центре города, на профессиональной сцене!

В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные баттлы. Участники не только являются различными победителями и призерами соревнований, но и людьми разносторонних интересов: кто-то занимается конным спортом, кто-то - боксом, а кто-то - вязанием крючком.

- Есть коллективы, где танцевали родители, а теперь дети, интересно, что в одном из коллективов-участников такая преемственность идет по отцовской линии, сначала народные танцы танцевали папы, а теперь сыновья, в другом коллективе на сцене с восточными танцами появляются мамы и уже их подросшие дочери, - отмечает Александр.

Для того, чтобы немножко разбавить волнение и соревновательный азарт, в 8.30 утра все участники выйдут на площадь для совместной танцевальной зарядки, к слову, она станет одной из самых массовых в стране, поэтому организаторы надеются поставить своеобразный рекорд, к которому может присоединиться любой желающий. А уже с 9 утра заработает сама площадка: на сцене начнется шоу-соревнование и работа развлекательных зон. Для всех пришедших организаторы подготовили фирменные браслеты с индивидуальными номерами, которые будут участвовать в розыгрышах ценных подарков и бытовой техники, номера будут озвучены трижды: на зарядке, в обеденной паузе и перед вручением гран-при. В течение всего дня на самой площади расположатся игровые зоны, а также 34 метра фудкортов с традиционными закусками и современными стрит-фудом.

Танцевальное событие Dream Dance Fest

Все участники получат памятные дипломы и подарки от партнеров, а победитель - современный ЖК-телевизор от генерального партнера агрокомбината «Заря», который оказал большую поддержку танцевальному событию. Однако гости фестиваля смогут не только посмотреть на хореографические номера, но и станцевать сами, на кону – очки виртуальной реальности и другие ценные призы! Стать частью музыкальной программы очень просто и можно в любом возрасте и с любым уровнем танцевальной подготовки, приняв участие в турнире по Just Dance - музыкальной компьютерной игре, где танцор воспроизводит движения с большого экрана и так зарабатывает очки. Кстати, такой масштабный турнир в Беларуси пройдет впервые, запись - прямо на площадке фестиваля. После подведения итогов на площади Победы начнется живое выступление группы «J:Морс».

ГДЕ И КОГДА

Г. Витебск, пл. Победы, с 8.30 до 19.00. Вход бесплатный. Подробности и программу танцевального события можно найти на сайте festivali.by и в социальных сетях проекта.

DDF – танцевальный фестиваль мечты!