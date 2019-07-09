Роджер Федерер: «На US Open проиграл в трех сетах Мирному и с горя пошел в McDonald’s в третьем часу ночи»

Роджер Федерер в 1/8 финала на Уимблдоне за 74 минуты обыграл Маттео Берреттини – 6:1, 6:2, 6:2. После игры швейцарца спросили, были ли в его карьере такие сокрушительные поражение, которые в итоге пошли на пользу.

– Его тренер сказал мне спасибо, а я такой: за что? А он: «Ему полезно получить такой урок». Обожаю итальянцев – вы такие веселые.

Я помню US Open против Агасси – 1:6, 2:6, 4:6, по-моему. А я перед матчем думал, что могу его обыграть. А потом тебя выносят с корта и ты едешь домой, не понимая, что произошло. А потом понимаешь: просто надо работать больше. Все очень просто.

Еще был матч с Максом Мирным на US Open (2002 год - KP.BY). Мы тогда часов десять провели на кортах в ожидании матча – нас поставили, по-моему, на восьмой корт в 11 вечера. Я проиграл в трех (6:3, 7:6, 6:4 – KP.BY) и потом с горя пошел в McDonald’s в третьем часу ночи, не понимая, как так вышло. Бывают такие необъяснимые сокрушительные поражения, но именно в такие моменты важно правильно оценить ситуацию и сделать так, чтобы за этим шагом назад последовали два вперед. Надеюсь, Маттео сделает именно это, - сказал Роджер Федерер.

Через год, в 2003-м, Федерер выиграл свой первый турнир Большого шлема (Уимблдон).

Кстати, в матче с Маттео Берреттини Федерер побил рекорд: для 37-летнего швейцарца это 99-я победа на Уимблдоне. Никто из теннисистов не побеждал столько на каком-либо турнире Большого шлема. Прежний рекорд принадлежал американцу Джимми Коннорсу, который добыл 98 побед на Открытых чемпионатах США (US Open).

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