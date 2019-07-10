25 лет и 23 соперника Александра Лукашенко

10 июля 1994 года прошел второй тур первых президентских выборов в Беларуси. Тогда 39-летний Александр Лукашенко был молодым и неопытным. За эти годы в Беларуси прошли три референдума и четыре президентские кампании. «Комсомолка» решила вспомнить, как сложилась судьба всех соперников по президентской гонке первого и пока единственного главы государства

ВЫБОРЫ 10 ИЮЛЯ 1994 ГОДА

Это первые и последние белорусские выборы, которые прошли в два тура - 23 июня и 10 июля 1994 года. Явка, по нынешним меркам и цифрам, была низкой. В первом туре участвовало 5,87 миллиона, или 69,3% избирателей. Во втором туре на участки пришло 69,9% граждан. В первом туре 39-летний Александр Лукашенко набрал 44,82%, во втором - около 80%. В самой первой президентской гонке участвовали 19 человек, но кандидатами в президенты стали, помимо Лукашенко, еще пятеро.

Дубко Александр, умер в возрасте 63 лет

Александр Лукашенко и Александр Дубко. Фото: sb.by / 2000г.

Глава Союза аграрников Беларуси Александр Дубко в год первых выборов был опытным управленцем, сделал хорошую карьеру в сельском хозяйстве, работал председателем колхоза «Прогресс» в Гродненском районе. Итог выборов он не оспаривал, не ушел в оппозицию. И после электоральной кампании получил от президента новое назначение - стал председателем Гродненского облисполкома. Умер 4 февраля 2001 года в возрасте 63 лет. Указом президента ему посмертно присвоили звание Героя Беларуси за исключительные заслуги перед государством и обществом. В феврале 2010 года имя Александра Дубко присвоено новой улице в Гродно. До сих пор проходит хоккейный турнир памяти Дубко.

Кебич Вячеслав, сейчас 83 года

Премьер-министра и лидера президентской гонки Вячеслава Кебича называли некоронованным президентом. Во время выборов был кандидатом от власти - в 1990 - 1994 годах занимал пост председателя Совета министров БССР и независимой Беларуси. В декабре 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Подписание Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года. Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич подписали его как руководители Беларуси.

После поражения на выборах Кебич ушел с поста премьер-министра Беларуси. В 1995 - 1996 годах был депутатом Верховного совета. Был одним из тех политиков, которые признали результаты референдумов 1995 и 1996 годов.

Выборы-1994 – единственные в Беларуси, которые прошли в два тура. Дальше президент избирался с первой попытки. Фото: фрагмент газеты "Советская Белоруссия", 1994 год.

Перешел на работу в новый законодательный орган - Палату представителей (ПП) Национального собрания Беларуси первого созыва. В 2000 - 2004 годах был депутатом ПП второго созыва. С 1994 и по сей день - глава Белорусского торгово-финансового союза, кандидат экономических наук.

Новиков Василий, 72 года

Получил философское образование, на выборы шел с должности секретаря ЦК Партии коммунистов Беларуси. Был первым зампредседателя Верховного совета Республики Беларусь 13-го созыва. После выборов выступал против референдума 1996 года. Но в 1998 году прекратил политическую борьбу, получил дипломатическую должность и уехал работать советником посольства Беларуси в Молдове. После возвращения четыре года возглавлял Институт философии Академии наук, защитил докторскую диссертацию.

На первых президентских выборах молодому депутату Верховного Совета Александру Лукашенко противостояли философ-коммунист Василий Новиков и на тот момент фаворит президентской гонки Вячеслав Кебич. Фото: газета "Свабода"

Сейчас работает в Белорусском государственном университете физической культуры заведующим кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве.

Позняк Зенон, 75 лет

Политик и общественный деятель, диссидент, фотограф и археолог. Один из основателей «Мартиролога Беларуси» и партии Белорусский народный фронт, глава Консервативно-христианской партии БНФ. Открыл для общественности урочище Куропаты - место захоронения жертв сталинских репрессий. С 1990 года был депутатом. После проигрыша стал одним из лидеров оппозиции.

Позняк Зенон. Фото: Wikipedia.org

В апреле 1996 года покинул Беларусь, причина - полученная им информация об угрозе для жизни. Некоторое время жил в Чехии, Украине, Польше, Великобритании. Получил политическое убежище в США.

В начале 2001 года Позняк собирался вернуться в страну для участия в президентских выборах. Была зарегистрирована инициативная группа, но в выборах не участвовал - не смог собрать нужное количество подписей для регистрации. Перед выборами 2006 года тоже шла речь об участии, была снова зарегистрирована инициативная группа, но Позняк сам снял свою кандидатуру, отказавшись сдавать собранные подписи.

В эмиграции ведет политическую деятельность, является председателем КХП БНФ, занимается фотографией и пишет книги.

Шушкевич Станислав, 84 года

Проиграв выборы, Станислав Шушкевич остался депутатом Верховного совета. Он не признал итоги референдума 1996 года и не вошел в Палату представителей. С 1998 года был председателем партии «Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада» и только в прошлом году ушел с этого поста, став почетным председателем партии.

Станислав Шушкевич.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Шушкевич стал активным деятелем белорусской оппозиции. Он до сих пор активно выступает с лекциями в университетах Польши, России, США, Литвы и других странах, делает доклады на конференциях по всему миру. Станислав Станиславович - доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники БССР, член-корреспондент Национальной АН Беларуси.

ВЫБОРЫ 9 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

В 1995 и 1996 годах в Беларуси состоялось два референдума. Последний серьезно расширил полномочия президента, в Конституцию внесли изменения. Беларусь перестала быть парламентско-президентской республикой, форма государственного управления стала президентской. Ряд государств и международные органы (ОБСЕ, Совет Европы и ЕС) не признали результаты референдума. Срок полномочий президента отсчитали заново - с момента вступления в силу отредактированной Конституции.

Выборы в 2001 году и все последующие проводил ЦИК под руководством Лидии Ермошиной. В первом туре 47-летний Александр Лукашенко набрал 75,65% голосов. У него было трое соперников.

Гайдукевич Сергей, 64 года

Сделал карьеру в Вооруженных силах СССР, в 80-е был в составе группы военных специалистов в Ираке. В 1991 году закончил Военную командную академию войск противовоздушной обороны, полковник запаса.

Лидер Либерально-демократической партии Беларуси с 1995 года и почти бессменный спарринг-партнер президента по избирательным кампаниям. После 2001 года был дважды кандидатом в президенты: на выборах 2006 и 2015 года. Собирался участвовать и в кампании 2010 года, но снял свою кандидатуру. Максимум, который сумел набрать на выборах, - 3,5%.

Гайдукевич Сергей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Никогда сильно не критиковал Лукашенко, даже называл себя его сторонником. Избирался депутатом парламента в 2004 - 2008 годах, сейчас является зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.

Сергей Гайдукевич заявил, что больше не будет участвовать в выборах. Но знакомая фамилия из бюллетеней не исчезнет: в 2017 году на съезде партии ЛДП решили, что на очередных президентских выборах кандидатом будет не отец, а сын Гайдукевич. Олег Гайдукевич окончил Академию МВД, много лет возглавлял РУВД Фрунзенского района Минска, он подполковник милиции, сейчас один из руководителей партии отца.

Гончарик Владимир, 79 лет

Получил экономическое образование и степень кандидата экономических наук. Был партийным работником, в 80-е годы занимал руководящие посты в ЦК КПБ. С 1986 года работал председателем Белорусского республиканского совета профсоюзов, потом - Федерации профсоюзов Беларуси. Был депутатом Верховного совета СССР и Верховного совета РБ. На выборах 2001 года стал единым кандидатом от оппозиции, набрал 15,65%.

Написал несколько книг.

Семен Домаш и Владимир Гончарик. Фото: naviny.by

Домаш Семен, умер в возрасте 69 лет

Партийный работник из Гродно, в 1990 году стал председателем Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов. В начале 90-х был депутатом Верховного совета, высказывался резко против референдума 1996 года, подписал заявление об импичменте президенту. После перешел в открытую оппозицию к президенту. Был зарегистрирован кандидатом в президенты, но за несколько дней до голосования снял свою кандидатуру в пользу Владимира Гончарика.

После выборов работал в Гродно директором госпредприятия, в 2017 году вошел в руководство завода ABC. Умер 8 февраля 2019 года в Гродно за рулем своей машины от остановки сердца.

ВЫБОРЫ 19 МАРТА 2006 ГОДА

Третьи президентские выборы прошли после референдума 2004 года, который снял ограничение на количество президентских сроков для одного человека. В итоге в день выборов 19 марта на Октябрьской площади еще до закрытия избирательных участков начался митинг. По разным оценкам, на него собралось около 8 - 10 тысяч человек. В ночь на 20-е марта объявили результаты - 51-летний Александр Лукашенко получил 83% голосов. Недельная акция протеста закончилась жестким разгоном палаточного городка на Октябрьской площади в ночь на 25 марта.

Другими кандидатами в президенты на этих выборах стали:

Гайдукевич Сергей (см. выше)

Козулин Александр, 63 года

Закончил механико-математический факультет БГУ, преподавал в родном университете, защитил кандидатскую диссертацию. Потом отработал восемь лет в Министерстве образования, был заместителем министра. От научной работы не отошел - защитил докторскую диссертацию, стал профессором. В 1996 году вернулся в БГУ ректором.

Козулин Александр. Фото: fрхив "КП"

Был арестован на акции протеста против результатов выборов 25 марта. Летом 2006 года его осудили на 5,5 лет лишения свободы «за злостное хулиганство и организацию массовых беспорядков». В колонии проводил длительную голодовку, был признан узником совести и политическим заключенным. В августе 2008 года получил помилование указом президента. Политикой больше не занимается.

Милинкевич Александр, 71 год

Получил образование на физико-математическом факультете Гродненского пединститута, защитил диссертацию. В 80-е заведовал кафедрой физики в университете в Алжире. Свободно владеет английским, французским и польским языками. В 90-е был зампредседателя Гродненского горисполкома.

Милинкевич Александр.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

После «Чарнобыльскага шляху» в апреле 2006 года был арестован на 15 суток. Осенью 2008 года получил премию имени Андрея Сахарова от Европарламента. Собирался участвовать в парламентских выборах 2012 года, но получил отказ в регистрации. Сейчас политикой не занимается.

ВЫБОРЫ 19 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Это рекордные по количеству участников (10 человек), масштабам протеста против итогов и уголовным срокам выборы президента. 56-летний Александр Лукашенко получил на этих выборах 79,65% голосов.

Митинг против результатов выборов собрался на Октябрьской площади, люди вышли на проспект Независимости к Дому правительства. Протест был жестко подавлен милицией и внутренними войсками, задержано около 700 человек и большинство кандидатов в президенты. Выборы были осуждены ООН, западными странами, Европарламентом, на несколько лет белорусские чиновники попали под санкции. Кандидаты в президенты получили уголовные сроки по делу о массовых беспорядках. Тогда под уголовную статью попало больше 40 человек за разбитое стекло в дверях Дома правительства. Напомним, кто был соперниками Александра Лукашенко на этих выборах.

Костусев Григорий, 62 года

Учился в сельхозакадемии, работал директором совхоза, в учреждении ЖКХ в Шклове. В партию БНФ вступил в 1989 году, был депутатом местных советов. Работал частным предпринимателем.

Костусев Григорий.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Был задержан в ночь после президентских выборов и стал единственным кандидатом, которому удалось лично подать жалобу и попытаться оспорить результаты выборов в ЦИК. В 2017 году стал председателем партии БНФ.

Михалевич Алесь, 44 года

Получил юридическое образование в БГУ, стажировался в Варшавском и Оксфордском университетах. Работал руководителем в компании туристической направленности, был антикризисным управляющим, юристом в профсоюзах. Несколько лет был зампредом партии БНФ, за публичную критику руководства исключался из партии, вернуться смог в 2014 году.

Михалевич Алесь.Фото: Сергей ГАПОН

Был задержан в ночь после выборов у себя дома, доставлен в СИЗО КГБ. Вышел из-под ареста через два месяца под подписку о невыезде. Созвал пресс-конференцию, где сообщил: он вышел потому, что подписал документ о сотрудничестве со спецслужбами, заявил о пытках. Тайно покинул Беларусь и получил политическое убежище в Чехии. В Беларусь вернулся в сентябре 2015 году. В конце 2018 года был избран первым заместителем председателя движения «За Свободу».

Некляев Владимир, 72 года

Филолог по образованию, учился в Минском пединституте, а также на отделении поэзии Литературного института в Москве. Работал журналистом и редактором, возглавлял Союз белорусских писателей. В 1999 году на несколько лет уезжал жить в Польшу и Финляндию. В 2004 году вернулся в Минск, продолжил заниматься литературой. Известный белорусский поэт и писатель, он до прихода в политику получил награды за вклад в литературу - орден «Знак Почета» и Государственную премию имени Янки Купалы. Многие песни на его стихи считаются почти народными - «Гуляць дык гуляць», «Любви прощальный бал», «Родны мой горад».

Некляев Владимир. Фото: личный архив

В 2010 году возглавил общественную кампанию «Говори правду!». Был арестован еще до начала митинга 19 декабря, избит, обвинен в организации массовых беспорядков. В СИЗО он пробыл несколько недель, был отпущен под домашний арест. Весной по приговору суда получил 2 года заключения с отсрочкой приговора на 2 года - такой приговор означает, что в колонию Некляева не отправили. Вышел из оппозиционных структур в 2015 году, но участвовал в протестах против декрета о тунеядцах.

Сейчас живет в Швеции, уехал на время - дописать свои произведения, в частности книгу о Янке Купале.

Романчук Ярослав, 53 года

Романчук Ярослав.Фото: Сергей ГАПОН

Экономист, руководитель «Научно-исследовательского центра Мизеса» аналитического центра «Стратегия», автор большого количества статей по экономике. Выдвигался на выборы от партии ОГП. После митинга 19 декабря осудил других кандидатов в президенты, не был арестован. Продолжает экономическую деятельность.

Рымашевский Виталий, 44 года

Рымашевский Виталий.Фото: Сергей ГАПОН

Инженер-строитель по образованию, занимался бизнесом. В политику пришел в 1996 году. Кандидатом в президенты выдвинулся от партии Белорусская христианская демократия (БХД). Был задержан в ночь выборов, приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года, в колонию отправлен не был. Сопредседатель незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия (БХД). Продолжает заниматься политикой.

Санников Андрей, 65 лет

Окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков. Работал за границей - в Пакистане и Египте. В 80-е годы работал в Нью-Йорке в секретариате ООН, сделал карьеру дипломата. Был заместителем министра иностранных дел Беларуси в середине 90-х, выступил против референдума 1996 года, подал в отставку.

Санников Андрей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ночь выборов был задержан вместе с женой, журналисткой Ириной Халип. В 2011 году его приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. Через несколько месяцев подал прошение о помиловании, в апреле 2012 года был досрочно освобожден из колонии. Уехал в Великобританию осенью 2012 года и получил политическое убежище.

Терещенко Виктор, 69 лет

Экономист, кандидат экономических наук, был председателем Белорусской народной партии, в 1992 - 2004 годах руководил Международным институтом менеджмента, в 1996 - 2000 годах был депутатом Верховного совета. В 2010 году был председателем совета Ассоциации малого и среднего предпринимательства. Занимается научной работой.

Терещенко Виктор.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В протестах после дня голосования не участвовал, хотя вместе с супругой пришел на Октябрьскую площадь. По делу о массовых беспорядках проходил как свидетель. Собирался участвовать в кампании 2015 года, но кандидатом в президенты его не зарегистрировали из-за фальшивых подписей. Сейчас занимается инвестиционными проектами.

Усс Дмитрий, 48 лет

По образованию правовед, занимался бизнесом. В 1992 году стал директором издательства. В 1999 - 2003 годах был депутатом Минского горсовета. После протестов в ночь голосования был арестован, приговорен к 5,5 года лишения свободы. Осенью 2011 года получил помилование и вышел на свободу.

Усс Дмитрий.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Издательский бизнес закрыл, сейчас занимается инвестиционными проектами, строительством административных зданий.

Статкевич Николай, 62 года

Получил военное образование, работал военным инженером по радиоэлектронике в Мурманской области. Вернувшись, защитил в Минске кандидатскую диссертацию, преподавал, читал лекции на белорусском языке. Один из создателей общественного объединения «Белорусское объединение военных», подполковник запаса, еще до развала СССР разрабатывал концепцию создания белорусской армии. Руководит незарегистрированной Белорусской социал-демократической партией (Народная Громада).

Статкевич Николай.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ночь выборов после разгона митинга у Дома правительства был задержан. Получил самый большой срок по делу о «массовых беспорядках» - шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Отказывался писать прошение о помиловании; через суд условия его содержания в колонии были ухудшены. Получил помилование от президента и был досрочно освобожден в августе 2015 года - за 50 дней до новых выборов.

Участвовал в митингах перед пятыми президентскими выборами, в протестах против декрета о тунеядцах. В январе этого года заявил, что собирается участвовать в следующих президентских выборах.

ВЫБОРЫ 11 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Несколько месяцев до дня голосования на выборах в том году прошли в условиях, когда соперник по предыдущим выборам все еще находился в тюрьме. Николай Статкевич по закону не имел права участвовать в кампании, но ряд политиков выступали за то, чтобы он шел на выборы. Статкевича помиловали накануне.

Пятые выборы президента прошли 11 октября 2015 года (Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем на избирательном участке).Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Предвыборная кампания прошла без серьезных протестов. Впервые не было и митинга несогласных после объявления результатов. 61-летний Александр Лукашенко избрался в пятый раз с результатом 83,5%. Его соперниками стали трое кандидатов, причем впервые - женщина.

Гайдукевич Сергей (см. выше)

Короткевич Татьяна, 42 года

Психолог по образованию, преподавала психологию в Белорусском государственном педагогическом университете и в Государственном институте управления и социальных технологий БГУ. Магистр психологических наук.

Татьяна Короткевич вошла в историю как первая женщина-кандидат в президенты.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В общественной жизни страны с конца 90-х. В 2010 году активно участвовала в кампании «Говори правду!»: занималась городскими проблемами, собирала подписи за то, чтобы в Минске была улица имени писателя Василя Быкова. Была кандидатом на парламентских выборах 2012 года. На выборах 2015-го вошла в историю как первая женщина - кандидат в президенты. Выдвигалась кандидатом в депутаты в 2016 году. Продолжает заниматься общественно-политической жизнью в рамках «Говори правду!», продвигать программу «Мирные перемены» - ту же, с которой участвовала в президентской кампании. Планов участвовать в парламентской кампании этого года кандидатом в депутаты нет.

Улахович Николай, 67 лет

Военный по образованию, полковник в отставке. Работал на руководящих должностях в Водоканале, в управлении ЖКХ, начальником главного управления капитального строительства управделами президента. В 1995 году возглавил «Белорусское казачество», руководит созданной им Белорусской патриотической партией, которая считается пропрезидентской.

Улахович Николай.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На следующий год после президентских выборов избрался в парламент, входит в комиссию по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

P. S. По действующей сейчас Конституции выборы президента должны состояться не позднее августа 2020 года. Кроме того, ближайшей осенью должны состояться выборы депутатов парламента.

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