Под Лепелем археологи выкопали древнего человека, теперь школьники придумывают ему имя
Сенсационную находку обнаружила археологическая экспедиция во время раскопок недалеко от деревни Веребки Лепельского района. Останки человека, который жил, предположительно, на рубеже каменного и бронзового веков, выкопали на стоянке Береща-1. В Беларуси такие находки можно пересчитать по пальцам.
-Эту стоянку древнего человека обнаружили в 2006 году, тогда же сделали первый небольшой раскоп. А сейчас занялись этим местом всерьез. Суммарная площадь раскопок составила 22 квадратных метра. Находки оказались неожиданно богатыми, интересными и разнообразными, - рассказывает руководитель экспедиции, сотрудник Института истории НАН Беларуси Максим Чернявский. – Принято считать, что каменный век – это керамические и каменные артефакты. Действительно, они, как правило, составляют большинство находок, но это лишь потому, что костяные, деревянные предметы и изделия из рога просто не сохраняются. А здесь они почему-то сохранились! У нас есть набор орудий труда, коллекция кухонных остатков, редкая находка – янтарная подвеска первой половины третьего тысячелетия до нашей эры. И интригующие человеческие останки.
Человек, останки которого нашли на Лепельщине, судя по размерам черепа, берцовой и некоторых других костей, может быть либо женщиной, либо юношей-подростком. Как он умер, неизвестно. Максим Чернявский высказывает версии: возможно, это обычное захоронение, возможно, над человеком был проведен какой-то обряд, возможно, древние люди сложили кости в определенном порядке в ходе какого-то ритуала.
Редкая находка: янтарная подвеска. Фото: Максим ЧЕРНЯВСКИЙ.
Сейчас вокруг стоянки торфяник с небольшими островками. В то время, когда здесь жили соплеменники найденного человека, островки эти высились среди огромного озера. Кочевые племена жили здесь с весны до осени, собирали ягоды, грибы, ловили рыбу, охотились на кабанов, бобров, куниц, медведей… Интересная деталь: они использовали свои зубы как «третью руку», рассказал Чернявский. У «найденыша» все зубы сточены равномерно. Это значит, что он ими постоянно что-то придерживал, перетирал, зажимал – в общем, помогал себе в хозяйстве.
На стоянке древнего человека нашли множество орудий труда. Фото: Максим ЧЕРНЯВСКИЙ.
Останки древнего человека будут исследовать. Возможно, удастся выделить образец ДНК, установить точно, мужчина это или женщина. Пока ученые будут этим заниматься, школьники из Лепельской гимназии и Слободской школы должны определиться с двумя именами для него. Такое домашнее задание дал Максим Чернявский ребятам, которые в качестве волонтеров участвовали в раскопках. Школьники придумают два имени – мужское и женское. Когда станет известно, мальчик «найденыш» или девочка, его одним из этих имен и назовут.
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