2019-07-09T17:11:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы несут в обменники свои валютные заначки уже 3,5 года подряд

За последние полгода население продало банкам наличной и безналичной валюты на 4 млрд 521 млн долларов
Таисия САВИНА
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Белорусы в первом полугодии 2019 года продали валюты на 322 млн долларов.Белорусы в первом полугодии 2019 года продали валюты на 322 млн долларов.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Белорусы в первом полугодии 2019 года продали валюты на 322 млн долларов больше, чем купили, показывает новая статистика Нацбанка. Вообще, жители страны сдают больше иностранных денег, чем покупают, вот уже 3,5 года. За это время чистыми они отнесли в банки почти столько же, сколько составляют золотовалютные запасы страны - а они на 1 июля были почти 8,3 млрд долларов.

За полгода 2019-го население продало банкам наличной и безналичной валюты на 4 млрд 521 млн долларов в эквиваленте, купили люди на 4 млрд 198,6 млн долларов. В итоге чистая продажа валюты (то есть превышение продажи над покупкой) составила 322,4 млн долларов.

Превышение продажи валюты над ее покупкой означает, что население понемногу потрошит свои валютные заначки. Почему это происходит? Курс более-менее стабилен, зарплаты немного растут и в номинальном, и в реальном выражении, поэтому смысла запасаться иностранными деньгами люди не видят.

По тем же причинам за это время произошел рост вкладов: люди становятся немного богаче и несут часть денег в банки, причем последние несколько лет - преимущественно в рублях. Хотя большинство белорусов по-прежнему предпочитают хранить сбережения дома под матрасом, а не в банке на депозите. Причем в валюте: за нее высказалось 64,4% опрошенных. Но в июне по сравнению с маем эта цифра немного уменьшилась, тогда за хранение в долларах-евро проголосовало 68%. Кредитование также из месяца в месяц растет, хотя темпы этого роста замедляются.

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