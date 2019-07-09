Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: Этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему

9 июля Александр Лукашенко встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсудили договор о создании Союзного государства.

- Мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора), - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко констатировал, что в белорусско-российских отношениях есть нерешенные вопросы: от поставок продуктов питания на российский рынок до определения цен на энергоносители. По его словам, без решения этих вопросов нельзя говорить о других темах.

- Вы должны это держать под контролем просто. И участвовать в этих переговорах как руководитель аппарата Союзного государства, - сказал глава государства Григорию Рапоте. - Я это говорю к тому, что уже прошло столько переговоров, и вот мне сегодня докладывают… Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос - правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов. (…) И почему я так публично об этом говорю. Потому что уже «завтра» нам встречаться с президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день. (…) Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже ушло. (…) Но коль нет подвижек и мы ничего не говорим, тогда конспирология.

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… ВХОЖДЕНИИ В СОСТАВ РОССИИ

«Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости. Ну и по ряду других вопросов. Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора».

… ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ

«Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение».

«Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить… Надо расчистить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами».

«Все должны быть в равных условиях. И предприятия России, и Беларуси (при доступе к госзаказам, - ред.)». «Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно. Не то что в Союзном государстве. Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов. Которые не решаются. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют». «Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны. То есть масса проблем».

… ВАЛААМЕ

Скоро Лукашенко и Путин отправятся на Валаам.

«Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного».

По информации belta.by