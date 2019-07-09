Врач-нарколог: За руль нельзя садиться даже после приема лекарств на спирту

Громкую новость последних дней – ДТП в Белоозерске с нетрезвым водителем, где погибли двое взрослых и трое детей, бурно обсуждают. Все слагаемые этой трагедии установят эксперты и следователи. Но больше всего вопросов вызывает факт, что люди сели в машину к пьяному водителю. Симметричным ответом на это стала новость про маршрутку Львов-Брест. Пассажир, только-только приехав на территорию Беларуси, вызвал ГАИ на пьяного водителя. Хотя и проехал с ним больше 200 км до границы, еще 60 км по ночной дороге до Бреста ехать не рискнул.

«Комсомолка» поговорила с главным врачом минского Городского клинического наркологического диспансера Александром Алишевичем и узнала, как нетрезвого человека можно определить по глазам и почему не стоит садиться за руль после выпивки, даже если уверен в своих силах.

- По каким признакам можно заподозрить, что водитель нетрезв и ему за руль лучше не садиться? Ведь такие водители часто бьют себя кулаком в грудь, мол, я в порядке.

- Первой у выпившего человека выключается как раз-таки критика. Поэтому говорят, что пьяному море по колено. Если вы давно знаете человека, который выпил и собирается сесть за руль, вы уловите изменения в его манерах. Например, появляется что-то вроде бахвальства – завышенное мнение о своих возможностях, способностях. Подавляются волевые побуждения. Все-таки большинство людей не садится за руль в пьяном виде. Сказал себе «стоп», волю проявил – и этого достаточно.

Употребление алкоголя сопровождается расширением сосудов. Это можно заметить по покраснению лица. Если присмотреться, сосуды будут видны на белках глаз. Могут прыгать давление и пульс, а ладони стать влажными.

Шаткая и неуверенная походка возникает даже при легком опьянении. Особенно заметно опьянение при резких движениях. Когда человек поворачивается, а его слегка ведет. Есть еще такая вещь, как нистагм – спонтанные колебательные движения глаз при отводе их в сторону. Когда глаза туда-сюда очень быстро двигаются.

- Это правда, что пьяного можно попросить произнести скороговорку и на этом его словить?

- Да, это один из способов проверки. Под воздействием алкоголя меняется тонус мимической мускулатуры, поэтому меняется четкость, внятность речи. Темп может ускориться или стать более медленным.

- А что насчет запаха и разных ухищрений, чтобы его подавить?

- Иногда пытаются скрыть запах разными препаратами. Эти вещи действительно маскируют запах, но ненадолго. Его можно уловить, если находиться очень близко к человеку. Никакой препарат не спасет, если с пьяным находишься в замкнутом пространстве. В салоне автомобиля запах очень быстро почувствуется, как бы его ни скрывали.

- Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль?

- Зависит от массы тела, сытости, текущего нервного состояния, метаболизма… Очень много факторов. Я скажу так: нисколько. За руль надо садиться абсолютно трезвым. Даже не принимать лекарственные спиртовые настройки в дозировках, рассчитанных на несколько капель. Об этом редко говорят, но любая доза алкоголя – даже в виде капель – приводит к дополнительному отмиранию нейронов, нервных клеток головного мозга. В моей практике был случай, когда человека по алкогольному слабоумию отправили в дом-интернат в 30 лет.

- Какой железный аргумент вы бы привели для водителей, которые несмотря ни на что собираются сесть за руль в нетрезвом виде?

- Для меня самое важное то, что пьяный водитель – это потенциальный убийца. И не важно, он себя убьет или кого-то другого. Под воздействием алкоголя скорость реакции уменьшается. При возникновении сложной ситуации на дороге пьяный водитель позднее среагирует и начнет тормозить или менять траекторию. Если говорить условно, то у трезвого человека тормозной путь может составлять 15 метров, у выпившего – 45м и более. Или водитель вообще не среагирует, потому что отсутствует трезвая оценка ситуации. Глазомер перестает работать, человек неверно оценивает расстояние. И по большому счету не имеет значения, в каком виде употреблялся алкоголь: крепкий, слабый, пиво или лекарство – реакция и оценка ситуации не та. Соответственно, результат может быть трагичным.