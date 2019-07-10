Так ли дружны белорусские соседи? Наконец-то есть ответ

Две недели назад, 24 июня, в рамках акции «Доброе утро, сосед!» по всей Беларуси начали искать дружных соседей, чтобы привезти им полезный завтрак. Подали заявку на участие и рассказали свои истории соседской взаимопомощи около двухсот человек. На прошлой неделе служба доставки завтраков Danone отправилась к авторам 6 самых лучших рассказов. Так бренд решил наградить жителей сплоченных дворов Беларуси за их дружбу – и накормил всех соседей вкусными и полезными йогуртами. Ссылку на фотографии с утренних завтраков можно найти в Instagram.

Провести акцию решили в рамках дня рождения бренда Danone – в этом году ему исполнилось 100 лет. В честь этого было решено угостить завтраками самых дружных соседей по всей Беларуси. На утренних встречах их угощали полезными и вкусными «Греческим» и термостатным йогуртами.

Помимо завтрака бренд Danone также рассказал гостям утренних мероприятий интересные факты из своей истории. Например, знали ли вы, что первые кисломолочные продукты бренда продавался только в аптеках? Или то, что термостатный йогурт изготавливают по особой технологии: в готовую потребительскую упаковку заливают молоко, кладут закваску и помещают в термостатную камеру, где продукт созревает в течение семи часов. А еще баночка термостатного полностью повторяет дизайн самой первой упаковки йогуртов Danone. «Греческий» же – первый йогурт, произведенный в Беларуси, за всю 100-летнюю историю бренда.

Доставка полезных завтраков Danone начала свое путешествие в Минске, 2 июля. Дружные жители сами подготовили объявления о совместном завтраке и расклеили их по подъездам.

Прямиком из столицы автомобиль отправился в Гомель – во двор, где живет около 80 детей, что позволило сделать этот завтрак по-настоящему душевным.

Следующим пунктом назначения стал город Могилев.

А в прошлую пятницу йогурты доставили в агрогородок Ольгово под Витебском. Жителей этого двора объединяет самая трогательная история про дружбу: именно тут 12-летний Влад спас от смерти своего 8-летнего товарища, Максима. Последний случайно дотронулся ладонью до трансформаторной будки: его начало сильно бить током. Оторвать руку от будки Максиму не получалось, и тогда Влад решил действовать. Мальчик снял байку, свернул ее, накинул на младшего товарища и оттащил его. На утреннем завтраке Ольга, мама Владислава, рассказала, что за несколько дней до несчастного случая мальчик был на экскурсии в Центре Безопасности МЧС города Витебска. Вполне возможно, что именно сотрудники организации рассказали Владу, как правильно действовать в подобных ситуациях.

6 июля служба доставки полезных завтраков Danone приехала в Брест поздравить Виталия, местного героя – он является председателем не одного, а сразу пяти соседствующих домов, каждый день старается создать комфортные условия для их жителей.

Завершилась акция «Доброе утро, сосед!» в Гродно. Жители двора своими силами построили спортивную площадку. Сейчас на ней занимаются все соседи: дети, взрослые, пожилые люди. А еще в этом дворе живет Елена – ее знает каждый житель двора, потому что именно она помогла добиться постройки спортивной площадки.

Жители дворов, победивших в акции «Доброе утро, сосед!», честно признались, что хотят сделать совместные завтраки во дворе не частным случаем, а доброй традицией. Возможность позавтракать вместе с дружными соседями, узнать и ближе подружиться с теми, кто живет за соседней дверью, многим пришлась по душе. Ведь это не просто приятно, но и полезно: если вдруг срочно понадобится помощь, всегда знаешь, к кому обратиться.