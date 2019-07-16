Алесь Мухин: Когда сын отслужил на сборах, я понял - вчерашние выпускники белорусскую армию не спасут

Команда белоруса Алеся Мухина победила в финале летней серии игр 2019-го года в элитарном телеклубе «Что? Где? Когда?». Алесю Мухину, как лучшему игроку серии, вручили Хрустальную Сову – вторую в его элитной копилке наград.

- Алесь, поздравляем с победой и второй Хрустальной Совой! Что для вас эта награда сегодня?

- Для меня это огромная честь – за всю историю клуба только порядка десяти знатоков получили двух Хрустальных Сов как лучшие знатоки серии. Это и очень неожиданное достижение - так получилось, что на один из самых ярких вопросов июньского финала правильную версию придумал я. Разница между моими совами - 15 лет. И это практически ровно разница между средней дочкой и младшим сыном.

Команда Алеся Мухина победила в финале летней серии игр «Что? Где? Когда?». Фото: личный архив.

Первую сову мне дали в 2004 году - через две недели после рождения Даши, а первый финал после рождения Васи случился недавно - 30 июня, когда мне и вручили вторую Хрустальную Сову, ее я посвятил младшенькому.

Сын Вася - папина гордость. Фото: семейный архив.

От московской телегруппы недавно узнал, что я абсолютный рекордсмен клуба по количеству знатоков, которые называли себя «знатоками команды Алеся Мухина» - около 30 знатоков за мою игровую карьеру капитана побывали в составах моих команд. Такая вот кузница кадров.

- Вы в московском телеклубе 18 лет. Многому научились?

- Самая поучительная история о том, что никогда нельзя опускать руки. Мы столкнулись с непростой ситуацией, когда, будучи первой командой рейтинга телеклуба, по ряду обстоятельств в 2015 году команда распалась. В какой-то момент поймал себя на мысли, что не верится, что смогу создать новую команду ТОП-уровня. И сейчас я очень рад за свою новую команду, за ребят, потому что в этом году большинство из них первый раз в своей жизни играли в финале.

И это не только про интеллект, но и про психологию. Важно поверить в себя и заставить игроков своей команды поверить в то, что они способны побеждать. Некоторые ребята много раз проигрывали, для них это было, как карма... Мне удалось это переломить.

- Как в критический момент справиться со страхом?

- Я мысленно обращаюсь к самым близким людям, прошу у них поддержки. Возможно, это звучит не революционно, но мне кажется, что в ситуации стресса и принятия важных решений крайне важна даже малейшая позитивная эмоция, энергетическая подпитка. В этом смысле меня всегда удивляет, когда люди верят в плохие приметы и не верят в хорошие. Жизнь и так нас всех тюкает по голове, зачем еще верить в плохие приметы? Если уж верить, так в лучшее!

Победитель Алесь Мухин. Фото: личный архив.

«Всю юность мне предрекали карьеру политика»

- Зрителям порой кажется, что интеллектуалы из «Что? Где? Когда?» сидят в телевизоре и миллионами ворочают…

- Далеко не все знатоки богаты, и если им удается зарабатывать, то это происходит не просто так. Если говорить обо мне, то я в телеклубе – капитан команды с первого дня. Последний финал – моя 50-я игра, мне даже медаль вручили, в клубе всего 6 таких знатоков. Так вот за эти 50 игр я отточил умение слышать других, даже в ситуации, когда несколько людей говорят параллельно.

В этом смысле игра во многом похожа на бизнес: знатоки 59 секунд выкладываются, генерируют идеи, а потом капитан принимает решение, за которое несет ответственность. И именно благодаря развитию этого навыка на рынке труда я востребован как управленец высокой квалификации.

Плюс я руковожу телепроектом «Что? Где? Когда?» в Беларуси» - и это у меня монетизировалось через создание собственной телекомпании, которая уже 11 лет снимает для ОНТ игры белорусского телеклуба и, соответственно, это приносит мне определенные финансы, как автору и ведущему.

Дача. Фото: семейный архив.

- Первый обладатель Хрустальной Совы Нурали Латыпов, нейрофизиолог, был параллельно советником Лужкова. Вам не предлагали пойти в политику?

- Нет, хотя многие в юности предрекали мне карьеру политика. Но я пока слишком неусидчивый для политики. Мне хочется много разного, а политика требует максимальной вовлеченности.

«Средний возраст госслужащих не соответствует современным трендам»

- В прошлом году ваш старший сын Антон окончил факультет международных отношений БГУ. Какой совет дали ему на пути преобразования интеллекта в деньги?

- Мои советы простые: избрать первую профессию такую, которая бы его научила во взрослой жизни важнейшим вещам – проактивной жизненной позиции и чувству ответственности. А еще чтобы была возможность карьерного роста. Сын прислушался и устроился торговым представителем в обыкновенную минскую торговую компанию.

- Торговым агентом - после факультета международных отношений?

- Если бы нашей стране нужны были люди с таким крутым образованием, а их там выпускается всего 100 человек в год, их бы закидали предложениями, начиная курса с третьего. И мне очень странно, что мы этого не делаем. Средний возраст госслужащих у нас, к сожалению, не соответствует современным трендам мирового общества.

Мы видим 30-летних премьер-министров, председателей правительств, министров – это тот путь, по которому пошли Грузия, Украина, Западная Европа, Канада. Это те страны, которые хотят думать про завтра. А у нас, как ни странно, выпускают этих детей такими вольными голубями – где хотите, там и устраивайтесь.

Почти два года назад супруга Татьяна родила знаменитому знатоку третьего ребенка. Фото: семейный архив.

И я сейчас не про распределение, а про хантинг, поиск работодателями таких выпускников. Распределение, на мой взгляд, это такая же плохая история, как и полный отпуск. У нас две крайности – либо распределили в Житковичский район, либо иди-гуляй куда хочешь. А где здравая середина? Это и есть утечка мозгов.

- Но по молодости вас ведь кормила не голова, а, скорее, ноги – знаю, что это была продажа дачных кабачков на Комаровке, перепродажа модных кроссовок…

- В те годы, когда был полный развал экономики, было удобно купить кроссовки в этом ларьке, а через 10 метров продать их с разницей, равной месячной зарплате родителей. Но этот период давно прошел, сейчас заработать можно интеллектом и развитием профессиональных навыков.

Папа, слон и Вася. Фото: семейный архив.

- В этом сомневаешься, когда читаешь, как магистр Александр Друзь извиняется за попытку подкупа судьи телешоу «Как стать миллионером», чтобы заранее знать правильные ответы.

- Честно говоря, я воспринимаю всю эту историю, как провокацию в чистом виде. И он извинился за то, что повелся на провокацию.

Я свечку не держал, но с моей колокольни это выглядит так: взяли и с какими-то внутренними целями постарались максимально, насколько возможно, очернить конкретного человека, создав вокруг него такую искусственную ситуацию. А на интеллекте можно и нужно зарабатывать, это я вам говорю, как работодатель, который дает работу более чем 1000 людям.

Вася Мухин и море. Фото: семейный архив.

Я понимаю, что с каждым месяцем беру на работу все более квалифицированных и интеллектуально развитых специалистов. Эпоха, когда брали родственников и по знакомству, давным-давно ушла. А те организации, которые продолжают этим заниматься, им жить осталось недолго.

«Мой главный эндорфин – это наш сыночек Вася»

- Вы рассказывали, что из-за нехватки времени делаете порой два-три дела одновременно. Это ускоряет накопление стресса, снять который быстро можно двумя способами – алкоголем или спортом. Или у вас есть свой секрет?

- Года два с половиной назад я подсмотрел у своих успешных друзей-бизнесменов прекрасный метод – аудиокнига, наушники и часовая вечерняя прогулка в гордом одиночестве в среднем темпе. И книжки слушаю, и фигуру берегу. Я сторонник золотых середин – поэтому час пешочком, а не два часа бегом, и никаких качалок. А еще я с детства усвоил, что черного и белого не существует, мы все живем в серой зоне. То же самое со спортом, алкоголем, женщинами и так далее.

С женой и младшим сыном. Фото: семейный архив.

Допустимо ли нормальному человеку выпить, а в компании друзей, может, и сильно выпить? Лично мое мнение - да, я в этом вообще ничего плохого не вижу.

Допустимо ли интенсивно пару раз в неделю позаниматься спортом, чтобы почувствовать, что есть еще порох в пороховницах? Конечно. Но возводить спорт или алкоголь в какой-то абсолют, доводя до маразмов, точно не стоит.

Если доктор посоветует подкачать группу мышц – позанимаюсь, а в общефизическом плане смысла делать этого не вижу. Как не вижу смысла с утра до вечера штудировать Большую советскую энциклопедию. Мой главный эндорфин на сегодня – это наш сыночек Вася, которому в сентябре исполнится два года.

В сентябре Васе Мухину исполнится 2 года. Фото: семейный архив.

- Вам легко говорить: вечером после работы и прогулки поцеловали в лобик - и на боковую. А жене наверняка тяжело, не зря вы как-то обмолвились, что если бы первый ребенок был такой активный, как Вася, у нас бы, наверное, больше детей и не было.

- Конечно, тяжеловато, пока все своими силами, нянечек не нанимаем. Но это «тяжеловато» окупается любым минимальным успехом ребенка, который что-то начинает делать первый раз.

Татьяна Мухина с младшим сыном. Фото: семейный архив.

И первое «папа» от Васи и когда-то от первого сына – это совершенно разные вещи. Подтверждаю, моей жене физически очень тяжело справляться с малышом, параллельно занимаясь и нашим бытом. Зато мы стали более внимательными друг к другу. Недавно на даче было до слез: дочка сама развела мангал, старшенький встал и пожарил мясо…

- …а Вася положил мясо на поднос и принес папе.

- Ну почти: Вася взял кусочек мяса, пожевал и угостил собачку.

- Два года назад вы отправляли старшего Антона на армейские сборы. Какие впечатления у сына, и как вы относитесь к нововведениям в армии?

- Сборы для офицеров - два-три недели - прошли в максимально профессиональной обстановке: их заселили, поучили, дали хлебнуть, как говорится. Но сейчас началась охота за этими молодыми офицерами, чтобы привлечь их уже к службе на год. И это для меня очень странно, как будто нет специальных вузов для подготовки офицеров. Беларусь не такая большая страна и, на мой, подчеркну, непрофессиональный, взгляд, мы должны иметь все-таки свою профессиональную армию. Потому что общенародная армия, на мой взгляд, нас ни от чего не спасет.

В современных условиях группа профессиональных военных может намного больше, чем большая группа вчерашних выпускников. Не нужно поголовно разбираться в современных средствах вооружения, важно стать нацией молодых спортивных ребят, которые бы могли в нужный момент бросить гранату за 60 метров.

Я был бы только рад, чтобы моего сына на месяц отправили в спортивно-оздоровительный лагерь – назовем его так – где бы его научили правильно бегать и дышать, рассказали, почему важно здоровье и как сохранять гибкость сосудов. Я бы за это даже заплатил и, думаю, это бы сделал любой нормальный родитель.

Можно ведь коммерциализировать армейскую сторону жизни, сделать так, чтобы для молодых белорусов была только польза, а государство бы при этом получало еще и прибыль. Чтобы вместо десяти так называемых молодых офицеров непонятного качества сделать одного профессионального военного и платить ему за это нормальную зарплату, как сделано в той же Америке или Прибалтике. Мне кажется, что это дешевле и эффективнее в современном мире. А всех остальных, кто не хочет быть военным – вот на такие пусть даже платные – спортивные сборы.

Если же говорить в целом о моих целях с детьми – я хочу сделать так, чтобы им жилось комфортно в атмосфере традиционных семейных ценностей. Причем это не означает ничегонеделание и круглосуточный интернет, это означает, что они вырастают разносторонними думающими личностями – это и книги, и кружки, и возможность досуга, прогулок на свежем воздухе, встреч с друзьями. Чтобы наши дети выросли с осознанием, что «мой дом – это моя крепость» не на словах, а на деле. Тогда и наше общее завтра будет хорошим.

30 июня состоялась 50-я игра знаменитого белоруса в московском телеклубе, Алесю вручили юбилейную медаль и Хрустальную сову – уже вторую! – как лучшему игроку серии. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Алесь МУХИН, 42 года, капитан команды московского элитарного клуба «Что? Где? Когда?», автор и ведущий белорусской телеверсии игры. Окончил исторический факультет БГПУ по специальности «преподаватель истории и английского языка». С конца 90-х годов возглавляет крупные коммерческие структуры. Сейчас руководит крупнейшим чайно-кофейным холдингом «Караван». Жена Татьяна – главный редактор телепроекта «Что? Где? Когда?» в Беларуси». Сын Антон, дочь Дарья, сын Василий.

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