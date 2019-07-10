2019-07-10T10:52:08+03:00
Досуг
КП Беларусь

Макс Корж собирает стадион Динамо

Билеты на концерт стоят от 35 рублей
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Макс Корж стал героем поколения "нулевых"Макс Корж стал героем поколения "нулевых"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Когда-то Макса Коржа знали как исполнителя песни «Небо поможет нам». После выхода этого трека прошло 7 лет, и сегодня Макс - один из самых популярных русскоязычных рэперов. Откровенные тексты, ритмичная музыка и невероятная харизма сделали его героем белорусской молодежи.

Рэпер выпустил несколько альбомов, исколесил с концертами Европу и США. Фрагмент его клипа «Малый повзрослел» с пейзажами Серебрянки был показан на Таймс-сквер осенью прошлого года! Макс уже дважды собрал «Минск-Арену», а теперь его биты раскачают и самую большую площадку страны – стадион «Динамо».

На трибунах спорткомплекса могут разместиться более 22.000 человек. Еще несколько тысяч способен вместить танцпол. Для сравнения: «Минск-Арена» рассчитана на 13 тысяч зрителей. И то собрать это количество способны далеко не все артисты.

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

Афиша предоставлена организаторами

Музыка, свет, дым и танцы. Готовьтесь. 24 августа, 19:00. Стадион Динамо.

Билеты: от 45 рублей — танцпол, 35−40 рублей — секторы

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