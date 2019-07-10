Заслуженная артистка балета Татьяна Шеметовец: Наши женщины красивые и успешные, но загнанные

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна ШЕМЕТОВЕЦ, 58 лет, заслуженная артистка Беларуси, заведующая балетной труппой и репетитор по балету Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. С 1979 года - в труппе Большого театра балета Беларуси. В репертуаре многочисленные роли, в том числе Блудница - «Кармина Бурана», Дева-избранница - «Весна священная», Девушка - «Болеро», Капулетти - «Ромео и Джульетта», Фея Карабосс - «Спящая красавица», Анна - «Страсти», Тереза - «Привал кавалерии», Мирта и Батильда - «Жизель», Зарема - «Бахчисарайский фонтан», Мерседес и Цыганка - «Дон Кихот». В 2004 году окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности педагог-репетитор, хореограф. Муж - Игорь Артамонов, ведущий мастер сцены, народный артист Беларуси, лауреат балетной премии «Филип Моррис Дебют». Сын Виталий, 28 лет.

- Татьяна, время сильных женщин имеет и оборотную сторону медали - многие жалуются на все ускоряющийся ритм жизни, усталость. Когда вы слышите подобное, что думаете в первую очередь?

- Когда женщина на себя много взваливает, когда кажется сильной (а это так и есть), в душе - несмотря на все рабочие, бытовые, семейные тяготы - ей хочется быть слабой. И это нормальное чувство, потому что за ее внешней силой стоит постоянная мобилизация внутренних сил.

Кажется, этой идеальной женщине все в жизни давалось по щелчку пальцев, но Татьяна Шеметовец признается, что состоялась в профессии и личной жизни благодаря упорному труду и женской мудрости. Фото: личный архив

Женщины сейчас сильный пол, не в обиду мужчинам. Я по жизни тоже привыкла многое делать сама и надеяться на себя, невзирая на то, что у меня совершенно замечательный муж. Он для меня все: поддержка, опора, половинка, я не мыслю своей жизни без этого человека. Но женская мобилизованность подчас напрасна, можно же попросить - и он сделает. Иногда женщине нужно подумать и о себе, заняться собой, стать ухоженной. Хотелось бы, чтобы у наших женщин светились глаза, а это сегодня редко увидишь. Все чаще наши женщины озадаченные и озабоченные, все проблемы на лице, из-за этой гонки женщины теряют свою красоту, индивидуальность. Они если и красивые, то все равно загнанные. Нужно остановиться, успокоиться, посмотреть на себя со стороны, даже заставить себя сделать это. Жизнь пролетает как мгновение. Когда начинаешь это понимать, с удивлением замечаешь, что главная половина жизни уже прожита.

«Женщине важно остановиться и переформатировать себя»

- Любой женщине в такие моменты важно остановиться и переформатировать себя. Правильно говорят: начни с себя! Я старалась изменить, переформатировать себя через физическую энергию, в танце, в творчестве, и это была непростая ломка. Улучшить свои физические данные, отрепетировать свои роли лучше, чем они у меня получались, - это титанический труд. Хотя на сцене, когда зритель смотрит спектакль, этого не видно… Но труд балетных физически приравнивается к труду шахтеров, и это так.

Теперь Татьяна заведует балетной труппой и делится своим талантом с молодыми исполнителями. Фото: личный архив

Что касается моей личной жизни - это подарок судьбы. И я пытаюсь это нести, соответствовать. Стараюсь быть собой, не подавляю, но заглядываю в себя. И мне довольно-таки непросто. Меня мучит совесть, у меня классические представления о том, как правильно и как неправильно. Ты не можешь мерить всех по себе. Поэтому надо быть стратегом, тактиком, дипломатом.

- Вы говорите: муж - подарок судьбы. А ведь поначалу так от него отказывались!

- Я не то чтобы отказывалась, скорее, руководствовалась шаблонами общественного мнения, у нас с мужем разница в возрасте 15 лет, и на момент начала отношений это была значительная разбежка. Тогдашними мозгами я понимала, что это немножко странно. Если бы мне тогда кто-то сказал, что Игорь станет моим мужем, что вырастит моего сына, изменит и себя, и весь наш мир в семье, я бы никогда в жизни не поверила. Потому что тому мальчику было всего 19 лет. Но иногда не нужно прожить полжизни, чтобы совершать мужские поступки. И для меня это дар свыше. Когда мы познакомились, моему сыну было 3 года, сейчас - 28. Сын называет его папой, но это и друг, и советчик, и сын вырос в такого мужчину, который в жизненных ситуациях сейчас советует уже мне.

По жизни Татьяна привыкла многое делать сама и надеяться на себя. Фото: личный архив

«Муж для меня - человек с большой буквы»

- Вы описываете своего мужа, словно принца на пьедестале - так часто мыслят девочки перед семейной жизнью. Но ведь потом начинается рутина, зачастую приходит понимание - принцев не существует…

- И порой наступает разочарование, потому что мечтают о сказке, а происходит все бытово, как в жизни. Но Игорь для меня - не принц на пьедестале, он для меня человек с большой буквы - это важнее. Он был молодым юношей, со своими мечтами, пришел в театр как артист кордебалета, и ничего не было ясно. Но то, в кого он вырос - это его и наш совместный труд, потому что человек должен работать над собой во всех планах: духовном, интеллектуальном, должен развиваться. И это произошло с Игорем. Безусловно, я ему помогала, но как? Я от него требовала, у меня была куча претензий к нему. Но он мечтал танцевать, и все, чего он добился, он добивался сам для себя, своим трудом, желанием, интеллектом и любовью к профессии. И он стал ведущим мастером сцены, стал народным артистом, у него получились по жизни потрясающие проекты, в этом театре он станцевал все что мог, и даже больше. Игорь реализовал в Грузии великолепный проект в паре с потрясающей балериной Ниной Ананиашвили, они танцуют там те постановки, которые нельзя увидеть в Беларуси. А еще у мужа есть уникальное хобби - стендовый моделизм, он делает модели самолетов, это целое искусство. Месяц назад мы были в Киеве на Международной выставке стендового моделизма, и муж увез оттуда Гран-при. В душе он настоящий летчик - мечтает получить лицензию и пилотировать самолет, пока же летает с инструктором.

С мужем - народным артистом Игорем Артамоновым. Фото: личный архив

- Что страшнее - отпустить мужа в небо или на месячные репетиции новых постановок в Грузию?

- Конечно, в небо! К Грузии я не ревную, это мой второй дом, я с удовольствием бываю в гостях у грузинской труппы. Кстати, сын со своей девушкой сейчас тоже живут в Грузии. Виталий программист, работает на удалении, ребята очень любят путешествовать и используют возможность посмотреть мир: прошлое лето провели во Львове, последние полгода живут в Тбилиси…

А вот когда муж улетает, я каждый раз волнуюсь: хожу, переживаю, жду звонка. Недалеко от места его полетов мы построили дом, я сразу иду в лес и мечусь там как лань. Смотрю, какая погода, чтобы не было ветра и туч. Сразу звоню, а муж в ответ: «Не волнуйся, туча уже ушла, сейчас полетим!» Игорь иногда говорит: «Танюш, давай купим самолет! И будем летать в наш дом». У нас дом в 160 километрах от Минска, мы ездим туда каждый выходной, причем накануне выходного всегда спектакль. И что вы думаете: мы танцуем спектакль, в 10 вечера несемся домой, по дороге покупаем еду, хватаем кота, садимся в машину и к полуночи приезжаем. Зато какой кайф наступает утром! Правда, следующим утром встаем в пять часов, чтобы снова лететь на работу. Так что самолет бы нам очень пригодился (смеется).

С сыном Виталием. Фото: личный архив

«Тем, кто, как говорится, высаживал меня на коня, могу сказать только спасибо»

- Вы обмолвились, что вас часто мучает совесть - почему?

- Это скорее внутреннее самоедство. Порой я считаю, что правильно так, например в работе, а приходится делать иначе. Как в любой работе, есть люди в подчинении, есть руководство, нужно искать компромиссы, учиться подчиняться… Внешне не показываешь, но внутри грызет. Надо научиться с себя все это сбрасывать. Иначе оно выедает изнутри. И поверьте моему опыту, когда проходит какое-то время, я понимаю, что это того не стоило. Поэтому нужно научиться проходить фильтрацию: ехать на природу, например. А обожаю плавать - в бассейне, в сажалке. Люблю раз в неделю сходить в баню, я так парюсь нормально, без нежностей (улыбается). Без разрядки в нашем деле никак. У меня и так пожизненная мобилизация. Когда танцевала, была предельно мобилизована. Когда перестала, начала учить танцевать других и выполнять массу другой административной работы - пришлось мобилизоваться немножко по-другому, но это стало еще сложнее. Одно дело, когда отвечаешь и снимаешь стружку с себя, но когда приходится это делать с другими - морально тяжелее. У многих капризы, амбиции, нужно быть психотерапевтом, хорошим репетитором, сложить все вместе, наступить на себя, нужно устраивать целый театр, и такие люди есть. Это для меня испытание, мой крест, этому нужно учиться, но это точнее делает меня сильнее. Когда я только начинала в должности заведующей балетной труппы (это я теперь понимаю), я не была готова к таким сильным эмоциональным переживаниям. Но за эти годы много воды утекло, теперь я точно знаю, что закалки мне не занимать, теперь-то я уже тертый калач (смеется). Очень многое вижу далеко наперед. И даже тем, кто когда-то, как модно сейчас говорить, высаживал на коня - могу сказать за это только спасибо, на таких вещах крепчаешь и больше уже не ломаешься.

Номер "Монолог" специально для Татьяны поставил известный хореограф Раду Поклитару. Фото: личный архив

- Слушаю, и кажется, что вы выстроили идеальную, правильную жизнь.

- Моя картинка касательно работы и жизни вообще никогда не была идеальной. Сегодняшняя жизнь, уже отстроенная - для меня награда. Семья - огромный труд, она никогда не бывает идеальной, люди сложены вместе, но они же очень разные. Это обоюдный совместный труд, нельзя перетягивать одеяло на себя. Бывает, мы спорим, бывало, и ругались. Инициатор всегда я, слишком эмоциональная, импульсивная. Но важно, как вы в итоге можете все это сложить вместе. Очень часто семьи распадаются из-за этого козлиного упрямства, из-за того, что ни один не хочет поступиться своим эгоизмом. Если люди могут это превозмочь и прийти к нормальному решению, то будет семья, если нет - все разладится. Потому что каждый считает, что он прав, и никто не хочет посмотреть отстраненно. Семья - это огромный труд.

Виталий со своей девушкой. Фото: личный архив

- А так хочется порхать и наслаждаться, чтобы обхаживали...

- Это все не так работает. Удивительно, но нашу жизнь с Игорем не назовешь легкой. Да, он заботится, но не сказать, что порхает вокруг меня (улыбается).

Муж всегда поддерживает Татьяну во всем. Фото: Павел БАС

- Но иногда именно женщина провоцирует на эмоции, чтобы почувствовать, что она жива, что отношения такие же, как раньше.

- Вы правы. И несмотря на наши прожитые годы - полжизни! - я смотрю на мужа и понимаю, что он не без изъянов, у него, как и у меня, есть недостатки. И какие-то вещи я проговариваю, зная, что ему может и не понравиться, но я попытаюсь заронить это зерно. И вместе с тем я очень им горжусь. К сожалению, близкие люди с годами перестают говорить друг другу какие-то важные слова, а это нужно делать. Недавно к нам приезжала знакомая, и вечером после спектакля, в котором танцевал Игорь, за бокалом вина, пока я возилась на кухне, она восхищалась техникой Игоря. А он неожиданно ей сказал: «Если бы ты только видела, как когда-то танцевала Таня! Я просто пыль под ее ногами…» У меня чуть тарелки из рук не выпали, это было так неожиданно и очень приятно. И я поняла: наверное, он мне чего-то иногда и не говорит, да и пусть, не страшно. Мы и без того знаем, что невероятно дороги друг другу, потому что уже сложены в одно, неделимое целое.

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