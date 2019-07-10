«На Немиге запросто подходят и комплимент делают, а в Борисове стесняются»: иногородние студенты о жизни в Минске

Никита, БГМУ, стоматологический факультет, перешел на 5-й курс:

- Поступил в университет и переехал в общагу я в 2015 году. В то время Минск для меня стал большим открытием: столько интересных мест, клубов, баров, улицы Зыбицкая и Октябрьская. Все было новое, все необычное, еще непознанное. Но проходило время - и казалось, что все это я посмотрел, все стало каким-то стандартным. И, приезжая в Борисов на выходные, сидел дома… Да, я считал это большой деревней, хотя населения у нас 140 тысяч, но здесь ничего, кроме какого-то старинного клуба и кафе-ресторана в центре города, нет. Но потом, летом, приезжая в Борисов на каникулы, я находил какие-то новые места. Каждый раз открываю для себя какую-то новую кальянную, новый бар, бургерную или кофейню. Все это есть. Разница разве что в количестве заведений и их расположении. Все это мне показывают друзья, которые живут в Борисове постоянно, знают, чем живет город, что в нем происходит. По обязательному списку развлечений - что в Минске, что в Борисове - они для меня примерно одинаковые: различные бары, клубы, кафе. По цене я и не скажу, что есть сильная разница. Цены в меню практически одинаковые что на Революционной в Минске, что на проспекте Революции в Борисове. Да и не хожу я по пафосным заведениям в Минске, чтобы сравнивать с ними обычные в Борисове.

Фото: личный архив

Так получается, что нравится мне одинаково что в Борисове, что в Минске. Главное - отличная компания, которая скрасит любые казусы.

Что дальше - еще не знаю. Как повезет с распределением. Скорее всего, вернусь в Борисов. Этот вариант я считаю оптимальным для себя. Здесь все такое знакомое, родное. Даже городская поликлиника уже запала в душу.

Яна, БГЭУ, факультет маркетинга и логистики, специальность «Промышленный маркетинг», перешла на 2-й курс:

- Каждый раз, когда еду из Минска в Борисов на маршрутке, кажется, будто еду просто в гости. Знаете, как к бабушке в другой город, которая тебя очень ждет. А бывает, едешь и даже ругаешь свой город. Я считаю, в Борисове нет ничего интересного, красивого. Хотя, возможно, у меня еще незамыленный взгляд на Минск и на такой привычный Борисов. В Минске люди такие разные, более открытые. Я не знаю, с чем это связано, может, потому что это большой город. На Немиге люди могут просто так сделать тебе комплимент, подойти познакомиться. Такого в моем городе нет.

В Борисове скучно после Минска, поэтому и хочется скорее вернуться в насыщенный и красочный Минск, а с другой стороны, с родителями тоже хочется побыть.

Фото: личный архив

В Борисове мне скучно, никак не развлекаюсь, потому что все, что можно было обойти, я давно обошла: кофейни, кафе, бургерные, кино. Мне интереснее устроить посиделки дома, съездить к кому-нибудь на дачу. В Минске больше возможностей и развлечений, хотя я сейчас просто первокурсница и везде хочется побывать, а на Минск смотришь с азартом. Мне интересно просто выйти погулять на ту же Зыбицкую, Октябрьскую. По барам, клубам я не хожу. В Минске, когда ну совсем скучно, можно вбить в Google «куда пойти» и ты найдешь много выставок, мероприятий на любой вкус и кошелек. А в Борисове такого никогда не было и нет.

Я быстро влилась в жизнь в Минске, почувствовала ритм города, чувствую себя умиротворенно. Сейчас хочу поскорее вернуться в Минск.

Если говорить о будущем, то это Минск: перспективы, высокий уровень зарплат.

Дарья, БГУ, географический факультет, специальность «Географ. Преподаватель географии», перешла на 3-й курс:

- Приезжаю в Борисов и замечаю одно: люди совершенно простые, я бы сказала, что деревенские. Близкие могут подшутить, мол, ну да, ты ведь уже из столицы. Хотя в Минске я не развлекаюсь совсем: или учусь, или на работе (тружусь официантом). Максимум развлечений - это когда меня от университета куда-то отправляют. Например, на первом курсе меня впечатлила поездка в Раубичи, было здорово наблюдать за различными соревнованиями, а после этого получить кружку горячего чая. Благодаря университету (потому что дают бесплатно билеты) попала на концерт Светланы Лободы на стадионе «Динамо». А в Борисове развлекаюсь только походами на природу с родителями. Половина моих друзей в Борисове, другая половина в Минске. Езжу домой только ради родителей, по которым действительно скучаю. Клубы и бары в Минске не люблю, чувствую уютнее себя в Борисове.

Фото: личный архив

Сейчас я особо не задумываюсь о своем будущем. Но я думаю, что в Минске больше возможностей и перспектив, чтобы развиваться именно в туристической деятельности, так как я пошла на кафедру социально-экономической географии, а там одна из дисциплин - туризм. Считаю, что туристическая деятельность более развита в столице. Планы, конечно же, есть, да и мечты тоже. Не могу сказать, что в Борисов больше ни ногой. Я не против моего родного города, но только в качестве отработки после университета. Я не вижу себя там, но только жизнь покажет, где я окажусь.