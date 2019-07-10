Три способа, которыми обманывают владельцев банковских карт. Как их избежать?

Беларусбанк и Белагропромбанк предупредили всех клиентов банков о набирающем обороты способе мошенничества с помощью данных банковских карт. Обманывают тех, кто продает что-то в интернете - например, ненужные вещи или свои изделия, пироги или платья.

Как работают мошенники? Итак, вы размещаете свое предложение на сайте бесплатных объявлений. Находится покупатель якобы готовый купить товар. Он звонит и говорит, что живет в другом городе, но готов даже перечислить вам аванс, чтобы такую ценную вещь вы не продали другому. Потом просит номер карты, SMS-коды, информацию о вас (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и т. д. Как вы уже могли догадаться, после этого «покупатель» исчезает, а следом за ним - и деньги с вашей карты.

Более того, иногда лжепокупатель может даже сбросить продавцу ссылку на поддельный сайт банка. Он будет выглядеть почти как официальный, с похожим адресом в строке. После этого злоумышленник получает доступ к интернет-банкингу «продавца» и снимает деньги со счетов.

Казалось бы, схема мошенников стара как мир, но каждый раз находятся доверчивые люди. Разберемся, что в действительности нужно знать покупателю, чтобы перевести продавцу деньги?

- Для перевода денежных средств на вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется, - предупреждают в Белагропромбанке.

То есть максимум информации, которую вы должны дать незнакомому человеку о своей карте, это ее номер и срок действия. Этого достаточно для любого перевода. Если у вас настойчиво спрашивают что-то еще, это очень подозрительно. Не лишним будет включить смс-оповещение о списании денег со счета - в случае чего можно будет быстро заблокировать карту.

Какие еще мошеннические схемы появились? Недавно некоторые доверчивые клиенты РРБ-Банка обнаружили, что на них висит должок. Оказалось, виной всему мошенники, взявшие от их имени онлайн-кредит. Чаще всего жертвами становятся те, кому банк отказал в кредите. Работает это так. Злоумышленники под предлогом оказания помощи в предоставлении кредита выманивают у потерпевших паспортные данные (фотографии либо скан страниц), номер мобильного телефона и код подтверждения, приходящий на номер абонента. Затем на наивную жертву оформляют онлайн-кредит на максимально возможную сумму.

Есть и еще один способ обмануть доверчивых владельцев банковских карт: злоумышленники используют копии сканированных паспортов белорусов, которые можно найти в открытом доступе либо купить в DarkNet. Звонят гражданам, представляются работниками технических служб, рассказывают о проведении технических работ и просят сообщить код, направленный на мобильный номер. Получив информацию, оформляют онлайн-кредит. Главный совет тут: никогда и никуда не выкладывайте копии своих документов, даже в личные переписки в соцсетях.

Во всех случаях жертвами в большинстве своем становятся доверчивые пенсионеры.

КСТАТИ

МТБанк приостановил работу интернет- и мобильного банка

Сделано это было 9 июля «для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ». К счастью, мошенники тут ни при чем, скорее всего, был сбой программного обеспечения. Специалисты рассказали, что некоторые пользователи, заходя в свой личный кабинет с помощью отпечатка пальца на сканнере телефона, попадали…в чужой кабинет!

Приостановление работы назвали превентивной мерой, чужими деньгами все равно никто не смог бы воспользоваться без одобрения владельца счета.

Уже 10 июля работу банкинга восстановили:

- Техническими специалистами был проведен анализ функционирования сервисов. Усилены меры безопасности при работе с интернет-банком и мобильным банком. Приложение для пользователей android обновлено, приложение для устройств на iOS обновится в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе.