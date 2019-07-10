Александр Лукашенко - о встрече с Владимиром Путиным: Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать

Середина месяца будет насыщенной в белорусско-российских отношениях. В Санкт-Петербурге 16 - 18 июля пройдет VI Форум регионов двух стран, где состоится и встреча президентов. А еще главы государств побывают в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре.

Александр Лукашенко, комментируя некоторые предположения о цели визита на архипелаг в Карелию, сказал, что там не будет каких-то тайных договоренностей.

- Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного.

Мужской монастырь, расположенный на острове Валаам в Ладожском озере, называют Северным Афоном. Сам остров небольшой. Длина - 9,6 км, ширина - 7,8 км. Валаам фактически принадлежит Церкви.

Владимир Путин на протяжении нескольких последних лет приезжал туда 11 июля. Это день памяти основателей монастыря, греческих священников Сергия и Германа.

В прошлом году Владимир Путин присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, которую совершил патриарх Кирилл, причастился, пообщался с прихожанами, а после вместе с патриархом прогулялся по территории обители. Бывало еще, что он принимал участие в трапезе. Можно предположить, что похожая программа будет и во время совместного визита президентов на остров.

Кстати, позавчера, 9 июля, впервые заседание Священного синода РПЦ прошло на Валааме. В состав синода входит и митрополит Минский и Заславский Павел.

Валаамский монастырь - один из самых почитаемых в России. Патриарх Кирилл называет его Северным Афоном. Сегодня он насчитывает более 200 насельников. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Среди них есть и белорусы. Они участвуют в паломнических турах, которые организуются и в России, и в Беларуси.

Самостоятельно добраться туда непросто. Нужно доехать из Санкт-Петербурга (по трассе около 150 км), а потом - на утреннем теплоходе или более быстром метеоре плыть несколько часов. Например, июньская поездка из Минска с трехдневным пребыванием на Валааме стоила 230 долларов.

Валаамский монастырь - один из самых почитаемых в России. Фото: kremlin.ru

В ВЕРХАХ

«Если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано»

Во время встречи с Григорием Рапотой президент отметил, что многие вопросы, о которых не договорилась совместная рабочая группа, придется решать на высшем уровне.

- Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор (о Союзном государстве. - Ред.), - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте. - Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален.

Он еще раз подчеркнул, что речи о вхождении Беларуси в состав России не идет. Александр Лукашенко настаивает на решении множества актуальных вопросов.

- Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение. К примеру, такой вопрос. Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить? - цитирует президента его пресс-служба.

Привел он и примеры других проблем:

- …Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно, не то что в Союзном государстве. Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов, которые не решаются. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют. Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем с нашей стороны.

Александр Лукашенко призвал Григория Рапоту контролировать упомянутые вопросы.

- Одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос - правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов.