Александра Герасименя о дочке: «Сморишь на это чудо и думаешь: «Да, я мама»

Во вторник хоккеисты минского «Динамо» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону. В этот же день клуб запустил для болельщиков второй сезон проекта #DinamoChallenge. Суть в том, что неравнодушные к команде проходят свою предсезонку - серию занятий в разных видах спорта под руководством известных белорусов.

Первой ласточкой (или рыбкой) стала тренировка с трехкратной призеркой Олимпийских игр в плавании, экс-чемпионкой мира и Европы Александрой Герасименей. Корреспондент «Комсомолки» откликнулся на вызов, хотя было волнительно: плавать-то толком не умею, так - барахтаться. Факт, что таких было немало, не сильно расслаблял. Впрочем, все прошло вполне гладко. Кроль с ходу не освоил, но шаг вперед сделал.

Александра Герасименя показывает: делай, как я!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начали с разминки на суше. Александра рассказала, что у пловцов часто страдают плечи, поэтому надо им уделить внимание. А стопы должны быть гибкими. Некоторые упражнения напоминали что-то из балета; действительно пловцы кое-что оттуда заимствуют. А дальше была вода, много воды в бассейне БГУФК. Герасименя руководила с бортика: кому-то рекомендовала упражнения, чтобы научиться правильно дышать и держаться в воде, кому-то подсказывала, как улучшить технику плавания. Каждый вынес что-то полезное. Сама олимпийская чемпионка призналась, что для нее это был интересный вызов и опыт, хотя поначалу растерялась: все-таки около 30 человек сразу.

Александра Герасименя руководила процессом с бортика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Соскучилась, конечно, по плаванию. И по тренерской работе, - сказала Александра.

- Певцов часто просят спеть по поводу и без. Вас друзья, знакомые часто просят научить плавать?

- Как ни странно, нет. Я даже сама иногда предлагаю: как так, что, плавать не умеешь? Жаль, мало времени на все это.

- Взрослым неловко признаться в неумении плавать, прийти на обучение. Что бы вы посоветовали?

- Просто прийти на тренировки и заниматься. Не стесняться. Мы всему учимся. Я приводила пример: от рождения мы не умеем водить автомобиль, но мы все учимся, у кого-то быстрее получается, у кого-то позже. Так и с плаванием. Не получится за сто раз, но на сто первый получится. Чтобы не получилось, надо быть совсем-совсем неспособным к этой среде. Да и то - тут скорее психологические барьеры.

Благодарность чемпионке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В вашей школе обучают взрослых?

- Хотим добавить эту опцию в ближайшее время, есть желающие. Но пока очень большой поток детей, с ними интереснее работать в плане результата, так как наиболее перспективных дальше можно отдать в большой спорт.

- Сколько уже вашей дочке Софии? Есть такая присказка: в Бразилии детей сначала учат играть в футбол и лишь потом - ходить. Может, у вас такая же история с плаванием?

- Софии девять с половиной месяцев. Конечно, с самого рождения в ванне купаемся. Говорить о полноценном плавании, само собой, рано. Но в воде чувствуем себя абсолютно комфортно.

- Как вам в роли мамы?

- Непривычно. Каждое утро просыпаешься, смотришь на это чудо и думаешь: «Да, я мама». Все прекрасно.

- Вы в соцсетях писали, что было тяжело: нехватка сна, движения, диеты… В общем, стресс.

- С этим сталкивается каждая мама. До этого был свой режим жизни, постоянно в движении. Когда это резко прекращается, то все меняется, ломается привычный уклад, приходится к этому адаптироваться. Конечно, адаптировалась, но постепенно стараюсь и ребенка подстраивать под свой режим.

- Даже летали на самолете на отдых в таком возрасте…

- Тогда летала по работе. А на отдых мы вместе ездили на машине. Знаете, чем меньше ребенок, тем проще (улыбается).

- Как распределяете обязанности: что мама делает с ребенком, что - папа?

- Папа у нас почти все время на сборах, соревнованиях, так что с ребенком - мама.

- Еще увидим вас на официальных соревнованиях?

- В августе у меня будет пресс-конференция, я расскажу про планы и все остальное.

Александра Герасименя: плавание полезно для всех!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как развивается ваш проект «Спорт-инклюзия», который делает доступнее спорт для детей с особенностями развития?

- Есть первые результаты. Наши ребята будут участвовать 21 июля на соревнованиях по триатлону в детском зачете под наблюдением тренеров.

- Вы же арендуете бассейны для тренировок? С этим нет проблем?

- С этим всегда есть проблемы. Стараемся взаимодействовать, кто-то идет навстречу, старается помочь, кто-то - не очень.