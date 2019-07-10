30-летняя мать, которая задушила 8-летнего сына, по решению Минского областного суда отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

Напомним, трагедия произошла в конце января в Молодечно. В милицию позвонила женщина и рассказала, что она задушила сына. После того как информация подтвердилась, ее задержали, а из-за признаков психического расстройства госпитализировали.

Подозреваемая воспитывала ребенка одна, проживала в квартире со своими родственниками и работала кассиром в супермаркете. Все ее знакомые в один голос говорили, что женщина была не агрессивной. Коллега девушки рассказывала, что свои опоздания на работу Катя объясняла тем, что у нее сложный ребенок.

- Из показаний матери во время следствия: она взяла бельевую веревку и сказала сыну, что они будут играть. После этого она подошла к нему со спины и начала душить, - рассказал подробности трагедии прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Сергей Шаровар. – Женщина считала, что заболела неизлечимой болезнью. Она не верила врачам, которые говорили, что она здорова, хотя это подтверждали и анализы. Женщина думала, что заразила сына и чтобы он не мучился, решила его задушить. Хотела повеситься, но испугалась и вызвала милицию.

Мы узнали у психолога, как распознать, что твой близкий душевно болен?

- Очень редко бывает так, что человек одномоментно меняет свое поведение. Конечно, случаются острые психозы, когда на фоне полного психического благополучия человек вдруг резко становится неадекватным. Но обычно есть предвестники болезни, которые позволяют предположить, что с человеком что-то происходит, - рассказывает «Комсомолке» психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. - И вовремя заметить у него симптомы серьезного заболевания могут близкие. Но и коллеги, соседи не должны быть в стороне, если видят у человека странности в поведении. Они должны обратиться к родственникам и близким того, кто вызывает тревогу.

На что же надо обращать внимание, если у вас появились подозрения?

- Чаще всего мы можем заметить изменение в поведении. Например, человек резко становится агрессивным. Или мы замечаем, что он перестает делать повседневные дела. Или ему не хватает сил и энергии выполнять свои рабочие и домашние обязанности, он начинает употреблять алкоголь, появилась бессонница. Происходят и эмоциональные нарушения: резкие перепады настроения, страхи, постоянная тревога. Человек становится более суетливым, непоседливым или заторможенным. Хорошо замечается нарушение в сфере мышления: у человека нет ясного, четкого понимания того, что происходит вокруг. Могут появляться странные убеждения. Например, он думает, что кто-то хочет причинить ему вред, или у него появляется мания преследования. Могут возникать проблемы с памятью: человек кого-то не узнает, забывает важные вещи. Вышеперечисленные симптомы могут говорить о гиперусталости, депрессии, а могут свидетельствовать о начале серьезной болезни. В этом случае надо обращаться к психотерапевту. Самые серьезные симптомы - это нарушения восприятия окружающего мира, ориентации во времени и пространстве. У человека появляются бредовые идеи, галлюцинации, утрата контроля над своим поведением. В таком состоянии человек может причинить вред окружающим и самому себе. В этом случае надо вызывать скорую психиатрическую помощь.