Жителей Уручья на работу подвозил ретро-автобус

Автобус ЗИС-8, собранный по чертежам тридцатых годов, запустили по маршруту общественного транспорта №155 на один день. Весь месяц ретро-бус будет курсировать уже по центру города и знакомить его гостей и жителей со 155-летней историей пивоваренной компании «Аливария» и программой европейского фестиваля A-Fest, который состоится 10 августа в Лошицком парке.

В Беларуси таких ретро-автобусов всего три, и только один из них «на ходу». Именно на нем в среду утром жители Минска добирались на работу в поселок Озерище. Его пассажирами стали около 200 человек. В пути они изучали расклеенные в салоне ретро-постеры и слушали музыкантов предстоящего A-Fest. Праздник пройдет в Лошицком парке уже в четвертый раз, в этом году его хедлайнерами станут белорусские рокеры Nizkiz, украинцы «Бумбокс», а также хип-хоп исполнитель K-Maro. Вход на фестиваль свободный.

- Мы не случайно сделали ретро-автобус №155 живой афишей A-Fest. В этом году нашей компании исполняется 155 лет. Ставший уже городской традицией фестиваль мы посвятим истории пивоваренной компании «Аливария», без которой невозможно представить историю Минска, - рассказали в “Аливарии”. - С 10 июля по 10 августа включительно А-втобус будет курсировать по центру столицы с обзорными экскурсиями. Пассажиры познакомятся с историей города и достопримечательностями, а также узнают, чем будет в этом году удивлять новый A-Fest.

Красный ЗИС-8 пять раз в день проезжает мимо знаковых мест Минска: площади Свободы, Музея ВОВ и Троицкого предместья, граффити на улице Октябрьской, Осмоловки и исторического корпуса «Аливарии», расположенного на пересечении улиц Киселева и Богдановича. Красное кирпичное здание является памятником промышленной архитектуры 19 века и пивоварней с самой продолжительной и богатой историей в Беларуси. Сегодня здесь расположены современные цеха. Пассажиры узнают важные даты из истории «Аливарии», увидят барельеф, посвященный самому известному владельцу пивоварни графу Чапскому, смогут записаться на экскурсию в единственный в стране музей пивоварения, расположенный в этом же историческом здании.

Ретро-автобус отправляется от Ратуши ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и в 20:00. Поездка занимает полтора часа и стоит 25 рублей. Экскурсии проходят на русском и английском языках. Подробности можно узнать на сайте.